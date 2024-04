Fico: Takto sa to robí do psej matere, nech žije nový prezident Peter Pellegrini! (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.4.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico zablahoželal Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách. „Ja si myslím, že teraz by si ty mohol povedať, že takto sa to robí do psej matere,“ uviedol Fico.„Dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácii a progresivistov. To nebola náhoda. Ľudia jednoducho prišli voliť, lebo sa báli, kam by sa táto krajina dostala, keby moc do rúk dostali oni. Nie my sme povedali, že prezidentské voľby majú byť referendom. Teraz očakávame od médií, aby napísali, že referendum o vládnutí dopadlo dobre,“ povedal Fico s tým, že väčšina ľudí na Slovensku povedala, že si želá pokračovať v tomto štýle vládnutia a že si želá, aby sme prijímali, čo je v programovom vyhlásení vlády.Fico pripomenul slová Petra Pellegriniho, ktorý povedal, že sú predurčení vládnuť do roku 2027. Doplnil, že verí v stabilitu vládnej koalície a verí, že v nasledujúce mesiace sa vyriešia všetky praktické problémy, ktoré sú spojené s odchodom Pellegriniho z pozície predsedu NR SR.„Nech žije Peter Pellegrini, nech žije nový prezident, nech žije Slovenská republika,“ povedal Fico na záver.