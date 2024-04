Pellegrini: Nebudem nekritickým obdivovateľom vlády, Slovensko zostane na strane mieru (video)

Bude prezidentom všetkých občanov

Slovensko zostane na strane mieru

7.4.2024 (SITA.sk) - Peter Pellegrini nebude prezidentom, ktorý je nekritickým obdivovateľom vlády. Pellegrini to uviedol po sčítaní väčšiny hlasov v druhom kole prezidentských volieb.„Môžem vám sľúbiť, že budem prezidentom všetkých občanov, bez ohľadu na to, či ma volili alebo nevolili. Vždy budem stáť na strane SR a jej záujmy budú pre mňa na prvom mieste,“ vyhlásil Pellegrini a dodal, že Slovensko má problémy a len zjednotený národ dokáže nájsť energiu a silu na to, aby našiel z týchto problémov cestu von.Ako Pellegrini ďalej uviedol, vláda sa môže spoľahnúť, že pokiaľ bude plniť Programové vyhlásenie vlády, tak sa nemusí obávať, že z Prezidentského paláca vznikne opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré jej bude škodiť.Pellegrini dodal, že napriek jeho zvoleniu za prezidenta zostane vláda stabilná a rovnako to platí aj pre stranu Hlas-SD , ktorá bude naďalej plniť svoj volebný program.„Verte, že je predo mnou misia, ktorú sa budem snažiť plniť tak, aby som vás nikdy nesklamal, že chcem byť prezidentom tak, ako som vám sľúbil. Ktorý bude vždy, hoc rešpektujúc naše medzinárodné ukotvenie, chrániť a brániť národnoštátne záujmy SR a občanov,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že urobí všetko pre to, aby Slovensko zostalo vždy na strane mieru a nie vojny, a rovnako urobí všetko pre to, aby vláda napĺňala programové vyhlásenie.„Nedal som sa žiadnym útokom ani špinavosťou a intrigou zlomiť. Práve naopak. Tú zlú energiu som pretavil do pozitívnej energie a ešte viac ma to povzbudzovalo k tomu, aby som sa k občanom prihováral srdcom,“ uviedol Pellegrini a poďakoval sa všetkým voličom, straníckym kolegom a tiež premiérovi Robertovi Ficovi Smer-SD ) a koaličnému partnerovi Andrejovi Dankovi SNS ).