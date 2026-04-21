 Utorok 21.4.2026
 Meniny má Ervín
21. apríla 2026

Fico telefonoval s Magyarom a pozval ho na Slovensko. Prioritou maďarského premiéra majú byť Benešove dekréty


Tagy: Benešove dekréty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Premiér Slovenskej republiky RePowerEU Slovensko-maďarské vzťahy Summit Európskej únie

Predseda vlády Robert Fico sa telefonicky skontaktoval s víťazom maďarských volieb



21.4.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico sa telefonicky skontaktoval s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom. Ako slovenský premiér informoval, Magyarovi zablahoželal k výsledku vo voľbách a pozval ho ako novozvoleného premiéra na tradičnú návštevu Slovenska.

Pozície maďarského vedenia


„Oficiálnej návšteve Pétera Magyara na Slovensku alebo mojej v Budapešti bude predchádzať pracovné stretnutie na summite Európskej únie v Bruseli. Zdôraznil som, že slovensko-maďarské vzťahy dlhé roky neboli predmetom politickej súťaže a že mi záleží na dobrom spolunažívaní Slovákov a Maďarov na Slovensku,“ vyhlásil Fico.

Hlavným dôvodom premiérovho telefonátu s Péterom Magyarom bolo zistiť pozície nového maďarského politického vedenia k znovuotvoreniu ropovodu Družba a k žalobe proti nariadeniu RePowerEU, ktorú v súvislosti so zastavením toku ruského plynu a ropy Slovenská republika a Maďarsko podávajú proti EÚ.

Benešove dekréty


„Akékoľvek iné témy som navrhoval prerokovať osobne,“ uviedol Fico. Doplnil, že s odkazom na fakt, že Péter Magyar nie je ešte oficiálny predseda vlády Maďarska, sa k otázkam vyjadril len vo všeobecnej rovine.

„Z rozhovoru však jednoznačne vyplynulo, že prioritou Pétera Magyara v slovensko-maďarských vzťahoch sú a budú Benešove dekréty, kde máme principiálne odlišné stanoviská,“ dodal Fico.

Zdroj: SITA.sk - Fico telefonoval s Magyarom a pozval ho na Slovensko. Prioritou maďarského premiéra majú byť Benešove dekréty

