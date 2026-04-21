21. apríla 2026
Fico telefonoval s Magyarom a pozval ho na Slovensko. Prioritou maďarského premiéra majú byť Benešove dekréty
Tagy: Benešove dekréty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Premiér Slovenskej republiky RePowerEU Slovensko-maďarské vzťahy Summit Európskej únie
Predseda vlády Robert Fico sa telefonicky skontaktoval s víťazom maďarských volieb
Zdieľať
21.4.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico sa telefonicky skontaktoval s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom. Ako slovenský premiér informoval, Magyarovi zablahoželal k výsledku vo voľbách a pozval ho ako novozvoleného premiéra na tradičnú návštevu Slovenska.
„Oficiálnej návšteve Pétera Magyara na Slovensku alebo mojej v Budapešti bude predchádzať pracovné stretnutie na summite Európskej únie v Bruseli. Zdôraznil som, že slovensko-maďarské vzťahy dlhé roky neboli predmetom politickej súťaže a že mi záleží na dobrom spolunažívaní Slovákov a Maďarov na Slovensku,“ vyhlásil Fico.
Hlavným dôvodom premiérovho telefonátu s Péterom Magyarom bolo zistiť pozície nového maďarského politického vedenia k znovuotvoreniu ropovodu Družba a k žalobe proti nariadeniu RePowerEU, ktorú v súvislosti so zastavením toku ruského plynu a ropy Slovenská republika a Maďarsko podávajú proti EÚ.
„Akékoľvek iné témy som navrhoval prerokovať osobne,“ uviedol Fico. Doplnil, že s odkazom na fakt, že Péter Magyar nie je ešte oficiálny predseda vlády Maďarska, sa k otázkam vyjadril len vo všeobecnej rovine.
„Z rozhovoru však jednoznačne vyplynulo, že prioritou Pétera Magyara v slovensko-maďarských vzťahoch sú a budú Benešove dekréty, kde máme principiálne odlišné stanoviská,“ dodal Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico telefonoval s Magyarom a pozval ho na Slovensko. Prioritou maďarského premiéra majú byť Benešove dekréty © SITA Všetky práva vyhradené.
Smer kritizoval opozíciu za zneužívanie tragédií, aj pobaltské krajiny za zákaz preletu vládneho špeciálu do Moskvy
Smer kritizoval opozíciu za zneužívanie tragédií, aj pobaltské krajiny za zákaz preletu vládneho špeciálu do Moskvy
Macron, Putin či Trump? Ktorého svetového lídra vnímajú Slováci najpozitívnejšie?
Macron, Putin či Trump? Ktorého svetového lídra vnímajú Slováci najpozitívnejšie?