 Utorok 21.4.2026
 Meniny má Ervín
 24hod.sk    Z domova

21. apríla 2026

Macron, Putin či Trump? Ktorého svetového lídra vnímajú Slováci najpozitívnejšie?


Tagy: Americký prezident Britský premiér Čínsky prezident Francúzsky prezident Nemecký kancelár Politici Prieskum Prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia Ruský prezident

Spomedzi svetových lídrov Slováci najpozitívnejšie vnímajú francúzskeho prezidenta Emmanuela ...



macron putin trump 676x451 21.4.2026 (SITA.sk) - Spomedzi svetových lídrov Slováci najpozitívnejšie vnímajú francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Celkovo ho pozitívne vníma 41 percent z nich, pričom 9 percent ho vníma veľmi pozitívne a 32 percent skôr pozitívne. Negatívne ho vníma 39 percent ľudí (18 percent skôr negatívne a 21 percent veľmi negatívne), 14 percent sa nevedelo alebo nechcelo vyjadriť.


Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorá sa respondentov na Slovensku pýtala, ako vnímajú rôzne osobnosti. Prieskum bol realizovaný od 5. až 9. marca na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov.

Putina predbehol Trump


Ruského prezidenta Vladimira Putina vníma negatívne viac ako polovica respondentov, ide celkovo o 55 percent z nich (18 percent skôr negatívne a 37 percent veľmi negatívne), zároveň má ale po Macronovi druhú najvyššiu mieru pozitívneho vnímania. Ide celkovo o 33 percent opýtaných, z ktorých 14 percent uviedlo, že ho vníma veľmi pozitívne a 19 percent sa vyjadrilo, že Putina vníma skôr pozitívne.

V miere negatívneho vnímania ruského prezidenta ale predbehol iný svetový politik. Ide o prezidenta Spojených štátov amerických (USA) Donalda Trumpa, ktorého negatívne vníma 74 percent slovenskej populácie (33 percent skôr negatívne a 41 percent veľmi negatívne). Veľmi pozitívne ho vnímajú tri percentá opýtaných, skôr pozitívne 12 percent.

„Voliči prozápadných strán konzistentne odmietajú Putina a pozitívne hodnotia západných lídrov. Voliči národne orientovaných strán prejavujú opačný vzorec. Jedine Donald Trump nedokáže mobilizovať pozitívne vnímanie ani v jednom voličskom tábore – je univerzálne nepopulárny, čo ho odlišuje od všetkých ostatných lídrov,“ vraví Michal Mislovič z NMS.

Nemecký kancelár a čínsky prezident


Macron je pozitívne vnímaný najmä mladšími ľuďmi a voličmi opozičných strán, ale aj koaličného Hlasu. S rovnakou mierou pozitívneho vnímania skončili v prieskume čínsky prezident Si Ťin-pching a nemecký kancelár Friedrich Merz.

U oboch sa sedem percent opýtaných vyjadrilo, že ich vníma veľmi pozitívne, a po 24 percent respondentov uvádzalo, že týchto politikov vnímajú skôr pozitívne. Rovnakú majú aj mieru negatívneho vnímania, a to u 35 percent opýtaných.

V prípade Merza 20 percent respondentov odpovedalo „skôr negatívne” a 15 percent „veľmi negatívne”, u Si Ťin-pchinga 22 percent opýtaných uvádzalo, že ho vnímajú „skôr negatívne” a 13 percent volilo možnosť „veľmi negatívne”.

Zároveň ale u oboch pomerne vysoké percento respondentov odpovedalo, že danú osobnosť nepoznajú, prípadne nechceli vôbec odpovedať. Nemeckého kancelára nepozná podľa svojich slov 18 percent respondentov a 16 percent nevedelo či nechcelo odpovedať. U čínskeho prezidenta dosahovala miera týchto odpovedí 15 a 19 percent.

Voliči opozičných strán


Najvyššiu mieru odpovedí „nepoznám” mal britský premiér Keir Starmer, ktorého nepozná 30 percent slovenskej populácie. Ďalších 17 percent nechcelo odpovedať, ako ho vnímajú. Negatívne ho vníma celkovo 30 percent opýtaných (17 percent skôr negatívne a 13 percent veľmi negatívne).

Skôr pozitívne ho vníma 17 percent respondentov a veľmi pozitívne 6 percent. Merza a Starmera častejšie nepoznajú voliči opozičných strán, najmä PS, SaS a KDH. Mislovič vysvetľuje vyššiu úroveň znalosti o čínskom lídrovi viacerými dôvodmi, a to geopolitickou situáciou, mediálnym pokrytí, ale aj nevýraznosťou európskych predstaviteľov.

„Je to signál, že pozitívny vzťah ku krajine automaticky neznamená aj záujem o jej politickú reprezentáciu,“ dopĺňa Mislovič. Pozitívnejší vzťah k Si Ťin-pchingovi majú najmä muži, starší ľudia a voliči súčasnej koalície.


Zdroj: SITA.sk - Macron, Putin či Trump? Ktorého svetového lídra vnímajú Slováci najpozitívnejšie? © SITA Všetky práva vyhradené.

