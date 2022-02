Fico: Ukončenie začatej rozpravy k obrannej dohode s USA je hrubým porušením slovenského parlamentarizmu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.2.2022 - Ukončenie začatej rozpravy k Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických je hrubým porušením slovenského parlamentarizmu.Na strdajšej tlačovej konferencii to opätovne zdôraznil predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico s tým, že takéto konanie nemá v histórii Slovenska obdobu. Zopakoval, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nemá čo robiť na svojom poste, keďže nezvládol utorkovú situáciu v rokovacej sále.Na novinársku otázku, čo hovorí na možnosť zriadenia parlamentnej stráže, odpovedal, že keď si niekto nevie poradiť, ide použiť silu. „Predseda parlamentu to mal vyriešiť rokovaním, ale to by nesmel byť taký posero. Garantujem vám, že ani samotný minister obrany nemá zmluvu prečítanú a koaliční poslanci netušia, akú zradcovskú dohodu schválili, lebo táto zmluva zradcovská je," doplnil Fico.