Sobota 18.4.2026
Meniny má Valér
18. apríla 2026
Finančná správa našla v akcii pri Levoči tony nelegálneho tabaku, škoda presiahla milión eur
Nelegálne tabakové výrobky a suroviny na ich výrobu zaistili finančníci pri akcii v Levoči. Predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje jeden milión eur. Informoval o tom hovorca
18.4.2026 (SITA.sk) - Nelegálne tabakové výrobky a suroviny na ich výrobu zaistili finančníci pri akcii v Levoči. Predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje jeden milión eur. Informoval o tom hovorca Finančnej správy SR Daniel Kováč.
Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s Colným úradom Prešov zasahovali v utorok 14. apríla v rámci akcie s krycím názvom Melasa. „Akcia sa uskutočnila na základe vlastnej operatívno-pátracej a analytickej činnosti, ktorá odhalila podozrivé aktivity spojené s nelegálnym nakladaním s tabakovými výrobkami,“ uviedol Kováč.
Pri prehliadke nebytových priestorov a pozemkov v priemyselnom areáli zaistili 13 paliet plastových vedier označených ako tabak, viac ako 6,1 tony látky určenej na výrobu tabaku do vodných fajok a ďalších približne 1,16 tony neznámej sypkej látky, pravdepodobne určenej na rovnaký účel.
Podľa zistení finančnej správy boli tieto výrobky neoprávnene prechovávané bez povolenia správcu dane a bez platnej slovenskej kontrolnej známky, čím došlo k porušeniu príslušných predpisov. „Predbežná škoda spôsobená na spotrebnej dani bola vyčíslená na takmer 1,1 milióna eur,“ dodal hovorca.
V súvislosti s prípadom začali trestné stíhanie, pričom v prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
„Finančná správa systematicky zasahuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov. Takéto aktivity nielen poškodzujú verejné financie, ale predstavujú aj riziko pre zdravie spotrebiteľov,“ uviedla finančná správa s tým, že bude v podobných kontrolách a zásahoch pokračovať aj naďalej.
13 paliet tabaku
Boli prechovávané bez povolenia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Japonsko schválilo dohodu o dodávke prvých troch stealth fregát austrálskej námornej flotile
Japonsko schválilo dohodu o dodávke prvých troch stealth fregát austrálskej námornej flotile
<< predchádzajúci článok
Grécky zástupca ministra odstúpil po obvineniach o jeho nedostatočnej kvalifikácii, ide už o štvrtú rezignáciu
Grécky zástupca ministra odstúpil po obvineniach o jeho nedostatočnej kvalifikácii, ide už o štvrtú rezignáciu