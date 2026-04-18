Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valér
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. apríla 2026

Finančná správa našla v akcii pri Levoči tony nelegálneho tabaku, škoda presiahla milión eur


Zdieľať
18.4.2026 (SITA.sk) - Nelegálne tabakové výrobky a suroviny na ich výrobu zaistili finančníci pri akcii v Levoči. Predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje jeden milión eur. Informoval o tom hovorca Finančnej správy SR Daniel Kováč.

13 paliet tabaku


Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s Colným úradom Prešov zasahovali v utorok 14. apríla v rámci akcie s krycím názvom Melasa. „Akcia sa uskutočnila na základe vlastnej operatívno-pátracej a analytickej činnosti, ktorá odhalila podozrivé aktivity spojené s nelegálnym nakladaním s tabakovými výrobkami,“ uviedol Kováč.

Pri prehliadke nebytových priestorov a pozemkov v priemyselnom areáli zaistili 13 paliet plastových vedier označených ako tabak, viac ako 6,1 tony látky určenej na výrobu tabaku do vodných fajok a ďalších približne 1,16 tony neznámej sypkej látky, pravdepodobne určenej na rovnaký účel.

Boli prechovávané bez povolenia


Podľa zistení finančnej správy boli tieto výrobky neoprávnene prechovávané bez povolenia správcu dane a bez platnej slovenskej kontrolnej známky, čím došlo k porušeniu príslušných predpisov. „Predbežná škoda spôsobená na spotrebnej dani bola vyčíslená na takmer 1,1 milióna eur,“ dodal hovorca.

V súvislosti s prípadom začali trestné stíhanie, pričom v prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Finančná správa systematicky zasahuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov. Takéto aktivity nielen poškodzujú verejné financie, ale predstavujú aj riziko pre zdravie spotrebiteľov,“ uviedla finančná správa s tým, že bude v podobných kontrolách a zásahoch pokračovať aj naďalej.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa našla v akcii pri Levoči tony nelegálneho tabaku, škoda presiahla milión eur © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 