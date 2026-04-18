Sobota 18.4.2026
Meniny má Valér
18. apríla 2026
Japonsko schválilo dohodu o dodávke prvých troch stealth fregát austrálskej námornej flotile
18.4.2026 (SITA.sk) - Japonsko schválilo dohodu o dodávke prvých troch z takmer desiatich stealth fregát austrálskej námornej flotile, čo je súčasťou širšieho vojenského posilnenia Canberra zameraného na zvýšenie jej diaľkovej palebnej sily na odstrašenie Číny.
Podľa dohody oznámenej minulý rok, ktorá je jednou z najväčších japonských obranných exportných zmlúv od druhej svetovej vojny, Austrália zaplatí 6 miliárd USD počas nasledujúcich desiatich rokov za získanie flotily stealth fregát. Japonský minister obrany Koizumi Shinjiro sa zúčastnil na podpise zmluvy o dodávke prvých troch lodí, uviedlo austrálske ministerstvo obrany.
„Ide o najrýchlejšie obstaranie pre Kráľovské austrálske námorníctvo v čase mieru,“ povedal austrálsky minister pre obranný priemysel Pat Conroy. „Úzko spolupracujeme s japonskými a austrálskymi priemyselnými partnermi pri získavaní jedných z najpokročilejších, ak nie najpokročilejších, viacúčelových fregát na svete,“ dodal.
Austrália sa snaží rozšíriť svoju flotilu hlavných vojnových lodí z 11 na 26 počas nasledujúceho desaťročia. Výber tendra získala japonská spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries pred nemeckou Thyssenkrupp Marine Systems. Fregaty triedy Mogami sú pokročilé stealth fregaty vybavené silným arzenálom zbraní.
Japonsko prehlbuje spoluprácu so spojencami USA v ázijsko-pacifickom regióne, ktorí, podobne ako Tokio, čelia územným sporom s Čínou. Japonsko a Austrália sú členmi skupiny „Quad“ spolu s Indiou a Spojenými štátmi.
Zdroj: SITA.sk - Japonsko schválilo dohodu o dodávke prvých troch stealth fregát austrálskej námornej flotile © SITA Všetky práva vyhradené.
