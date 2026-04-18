Sobota 18.4.2026
Meniny má Valér
18. apríla 2026
Grécky zástupca ministra odstúpil po obvineniach o jeho nedostatočnej kvalifikácii, ide už o štvrtú rezignáciu
Grécky zástupca ministra poľnohospodárstva a potravín Makarios Lazaridis oznámil svoju rezignáciu po obvineniach, že nie je kvalifikovaný a bol vymenovaný len vďaka blízkym väzbám na vládnu konzervatívnu stranu ...
18.4.2026 (SITA.sk) - Grécky zástupca ministra poľnohospodárstva a potravín Makarios Lazaridis oznámil svoju rezignáciu po obvineniach, že nie je kvalifikovaný a bol vymenovaný len vďaka blízkym väzbám na vládnu konzervatívnu stranu Nová demokracia (ND).
Lazaridis odstúpil len dva týždne po svojom vymenovaní v rámci kabinovej rekonštrukcie, ktorá bola vyvolaná vyšetrovaním údajného spreneverenia európskych poľnohospodárskych dotácií, čo vyvolalo veľký škandál. Vo svojom liste premiérovi Kyriakosovi Mitsotakisovi, ktorý je tiež členom ND, Lazaridis uviedol, že viedol čestný a dôstojný život, ktorý nechce poškvrniť.
Dodal, že odmietol s rozumnými argumentmi a politickou dôstojnosťou útoky toxickej opozície, ktorá sa spolieha na ohováranie a pomluvy v záležitosti, ktorá sa navyše týka obdobia pred približne 20 rokmi.
Ľavicová opozícia a médiá nedávno odhalili, že Lazaridis, 56-ročný poslanec parlamentu, využil svoje väzby na ND v roku 2007 na získanie pozície experta na ministerstve školstva bez potrebných vysokoškolských kvalifikácií. Rezignácia predstavuje ďalší úder pre vládu Mitsotakisa, ktorá je pri moci od roku 2019.
Pred dvoma týždňami odstúpili traja vládni predstavitelia, vrátane ministra poľnohospodárstva, po tom, čo Európska prokuratúra požiadala o zrušenie parlamentnej imunity v súvislosti s vyšetrovaním podvodov s európskymi dotáciami vyplácanými gréckym farmárom.
Zdroj: SITA.sk - Grécky zástupca ministra odstúpil po obvineniach o jeho nedostatočnej kvalifikácii, ide už o štvrtú rezignáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Lazaridis odstúpil len dva týždne po svojom vymenovaní v rámci kabinovej rekonštrukcie, ktorá bola vyvolaná vyšetrovaním údajného spreneverenia európskych poľnohospodárskych dotácií, čo vyvolalo veľký škandál. Vo svojom liste premiérovi Kyriakosovi Mitsotakisovi, ktorý je tiež členom ND, Lazaridis uviedol, že viedol čestný a dôstojný život, ktorý nechce poškvrniť.
Dodal, že odmietol s rozumnými argumentmi a politickou dôstojnosťou útoky toxickej opozície, ktorá sa spolieha na ohováranie a pomluvy v záležitosti, ktorá sa navyše týka obdobia pred približne 20 rokmi.
Ľavicová opozícia a médiá nedávno odhalili, že Lazaridis, 56-ročný poslanec parlamentu, využil svoje väzby na ND v roku 2007 na získanie pozície experta na ministerstve školstva bez potrebných vysokoškolských kvalifikácií. Rezignácia predstavuje ďalší úder pre vládu Mitsotakisa, ktorá je pri moci od roku 2019.
Pred dvoma týždňami odstúpili traja vládni predstavitelia, vrátane ministra poľnohospodárstva, po tom, čo Európska prokuratúra požiadala o zrušenie parlamentnej imunity v súvislosti s vyšetrovaním podvodov s európskymi dotáciami vyplácanými gréckym farmárom.
Zdroj: SITA.sk - Grécky zástupca ministra odstúpil po obvineniach o jeho nedostatočnej kvalifikácii, ide už o štvrtú rezignáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
