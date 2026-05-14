Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bonifác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. mája 2026

Finančná správa preverí pokutu za chýbajúcu diakritiku na bločku za langoš, nevylučuje ani zrušenie rozhodnutia



Kiss uvítal, že sa podnikateľ z Kvetoslavova voči rozhodnutiu odvolal. Zároveň však prízvukoval, že zamestnanci FS konali zákonne, pri rutinnej kontrole zistili pochybenia u kontrolovaného subjektu, za čo mu podľa zákona udelili minimálnu možnú pokutu.



Zdieľať
Finančná správa preverí pokutu za chýbajúcu diakritiku na bločku za langoš, nevylučuje ani zrušenie rozhodnutia

Finančná správa (FS) v rámci odvolacieho konania prešetrí postup kontrolórov v prípade kontroly v bufete v Kvetoslavove. Ak sa zistia pochybenia zo strany kontrolórov, finančná správa je pripravená sa k tomu postaviť a ak to bude potrebné, rozhodnutie aj zruší.

Vyhlásil to prezident FSJozef Kiss. Zároveň však prízvukoval, že zamestnanci FS konali zákonne, pri rutinnej kontrole zistili pochybenia u kontrolovaného subjektu, za čo mu podľa zákona udelili minimálnu možnú pokutu.

Kiss uvítal, že sa podnikateľ z Kvetoslavova voči rozhodnutiu odvolal. Ako dodal, FS tak môže prešetriť všetky skutočnosti a okolnosti vykonania tejto kontroly.

Blok musí spĺňať zákonné náležitosti

„A chcem prehlásiť, že ak prišlo k nejakým procesným pochybeniam zo strany kontrolórov, finančná správa sa k tomu v zmysle zákona postaví a ak bude potrebné zrušiť toto rozhodnutie, tak ho finančná správa zruší,“ doplnil. Šéf finančnej správy pripomenul, že zákon o evidencii tržieb hovorí, že pokladničný blok musí spĺňať zákonné náležitosti, vrátane diakritiky.

„Naši zamestnanci konajú v zmysle zákona a ten zákon dnes jednoznačne hovorí, že ak pokladničný blok nespĺňa náležitosti v zmysle zákona 384, tak naši kontrolóri sú povinní uložiť pokutu minimálne vo výške 1 500 eur,“ uviedol. Kiss vysvetľoval aj nesúlad zverejnenej časti protokolu s informáciami, ktoré komunikovala FS.

Prípad odkryl nedokonalosť zákona

„Kontrola nekončí vystavením protokolu. Kontrola prebieha ďalej a my musím preveriť všetky okolnosti, ktoré súvisia s tým, či naozaj, okrem toho zle vystaveného pokladničného dokladu, neboli aj ďalšie pochybenia,“ priblížil.

Dodal, že v tomto prípade má FS podozrenie, že mohli byť nesprávne zasielané dáta z registračnej pokladnice do centrálneho evidenčného systému FS. Aj tento prípad však podľa šéfa FS odkryl nedokonalosť zákona, na čo podľa neho finančná správa dlhodobo upozorňuje.

„Tento prípad neberieme na ľahkú váhu. Pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu k nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme. Lebo je naozaj pravda, že je rozdiel či nemáte na pokladničnom bloku mäkčene, čiarky, dĺžne alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1 500 eur,“ uviedol Kiss.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, Smer-SD by však od cieľovej čiary delili len dve desatiny percenta
<< predchádzajúci článok
Silné búrky zabili v indickom štáte Uttarpradéš najmenej 89 ľudí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 