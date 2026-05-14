Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Finančná správa preverí pokutu za chýbajúcu diakritiku na bločku za langoš, nevylučuje ani zrušenie rozhodnutia
Kiss uvítal, že sa podnikateľ z Kvetoslavova voči rozhodnutiu odvolal. Zároveň však prízvukoval, že zamestnanci FS konali zákonne, pri rutinnej kontrole zistili pochybenia u kontrolovaného subjektu, za čo mu podľa zákona udelili minimálnu možnú pokutu.
Finančná správa (FS) v rámci odvolacieho konania prešetrí postup kontrolórov v prípade kontroly v bufete v Kvetoslavove. Ak sa zistia pochybenia zo strany kontrolórov, finančná správa je pripravená sa k tomu postaviť a ak to bude potrebné, rozhodnutie aj zruší.
Vyhlásil to prezident FSJozef Kiss. Zároveň však prízvukoval, že zamestnanci FS konali zákonne, pri rutinnej kontrole zistili pochybenia u kontrolovaného subjektu, za čo mu podľa zákona udelili minimálnu možnú pokutu.
Kiss uvítal, že sa podnikateľ z Kvetoslavova voči rozhodnutiu odvolal. Ako dodal, FS tak môže prešetriť všetky skutočnosti a okolnosti vykonania tejto kontroly.
Blok musí spĺňať zákonné náležitosti
„A chcem prehlásiť, že ak prišlo k nejakým procesným pochybeniam zo strany kontrolórov, finančná správa sa k tomu v zmysle zákona postaví a ak bude potrebné zrušiť toto rozhodnutie, tak ho finančná správa zruší,“ doplnil. Šéf finančnej správy pripomenul, že zákon o evidencii tržieb hovorí, že pokladničný blok musí spĺňať zákonné náležitosti, vrátane diakritiky.
„Naši zamestnanci konajú v zmysle zákona a ten zákon dnes jednoznačne hovorí, že ak pokladničný blok nespĺňa náležitosti v zmysle zákona 384, tak naši kontrolóri sú povinní uložiť pokutu minimálne vo výške 1 500 eur,“ uviedol. Kiss vysvetľoval aj nesúlad zverejnenej časti protokolu s informáciami, ktoré komunikovala FS.
Prípad odkryl nedokonalosť zákona
„Kontrola nekončí vystavením protokolu. Kontrola prebieha ďalej a my musím preveriť všetky okolnosti, ktoré súvisia s tým, či naozaj, okrem toho zle vystaveného pokladničného dokladu, neboli aj ďalšie pochybenia,“ priblížil.
Dodal, že v tomto prípade má FS podozrenie, že mohli byť nesprávne zasielané dáta z registračnej pokladnice do centrálneho evidenčného systému FS. Aj tento prípad však podľa šéfa FS odkryl nedokonalosť zákona, na čo podľa neho finančná správa dlhodobo upozorňuje.
„Tento prípad neberieme na ľahkú váhu. Pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu k nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme. Lebo je naozaj pravda, že je rozdiel či nemáte na pokladničnom bloku mäkčene, čiarky, dĺžne alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1 500 eur,“ uviedol Kiss.
