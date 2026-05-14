|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, Smer-SD by však od cieľovej čiary delili len dve desatiny percenta
Tagy: Parlamentné voľby Prieskum
Prepočet hlasov na mandáty ukazuje, že Progresívne Slovensko i Smer-SD by v Národnej rade SR obsadili zhodne po 33 kresiel. Ak by sa
Zdieľať
14.5.2026 (SITA.sk) - Prepočet hlasov na mandáty ukazuje, že Progresívne Slovensko i Smer-SD by v Národnej rade SR obsadili zhodne po 33 kresiel.
Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici mája, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 18,3 percenta voličských hlasov. Tesne za progresívcami skončila strana Smer-SD, volilo by ju 18,1 percenta opýtaných. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Dáta agentúra zbierala v dňoch 5. až 11. mája na vzorke 1 017 voličov.
Na tretej priečke sa s výraznejším odstupom umiestnilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 9,7 percenta hlasov. V tesnom závese za Republikou je Hnutie Slovensko, ktoré by vo voľbách podporilo 9,6 percenta opýtaných. Nasleduje strana Hlas-SD, vo voľbách by ju podporilo 8,4 percenta voličov.
Do parlamentu by sa ešte dostali tri politické subjekty. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) by volilo 7,5 percenta opýtaných, stranu Sloboda a Solidarita (SaS) 7,2 percenta respondentov a brány Národnej rady SR by prekročila ešte v súčasnosti mimoparlamentná strana Demokrati, s voličskou podporou na úrovni 5,2 percenta.
Do zákonodarného orgánu by sa nedostali Slovenská národná strana, ktorú by volilo 4,5 percenta opýtaných, ani Maďarská aliancia s podporou 3,8 percenta hlasov, ani hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 3,1 percenta respondentov.
Porovnanie výsledkov s tohtoročným marcom ukazuje najväčší prepad u hnutí Republika a Progresívne Slovensko. Republika medzimesačne stratila 0,9 percentuálneho bodu, u progresívcov ide o stratu 0,8 percentuálneho bodu.
Mierny prepad preferencií zaznamenali aj Demokrati, Maďarská aliancia aj hnutie Sme rodina. Naopak, polepšili si KDH a Hnutie Slovensko, a to o 1,1 percentuálneho bodu. Nárast o jedno percento zaznamenal aj Smer-SD, veľmi mierne rástli aj Hlas, SaS a SNS.
Prepočet hlasov na mandáty ukazuje, že Progresívne Slovensko i Smer-SD by v Národnej rade SR obsadili zhodne po 33 kresiel. Rovnaký počet mandátov by získali aj Republika a Hnutie Slovensko, a to po 17. Hlas-SD by mal v parlamentne 15 zástupcov, KDH a SaS by mali po 13 poslancov a Demokrati by získali deväť mandátov.
Smeru a Hlasu by sa nepodarilo získať parlamentnú väčšinu (viac ako 75 mandátov) ani s Republikou, tieto tri subjekty by spoločne mali 65 mandátov. Súčasné opozičné subjekty by boli schopné vyskladať väčšinu, no len s Hnutím Slovensko. Spolu by mali 85 mandátov. Bez matovičovcov by to bolo 68 mandátov.
Zdroj: SITA.sk - Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, Smer-SD by však od cieľovej čiary delili len dve desatiny percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici mája, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 18,3 percenta voličských hlasov. Tesne za progresívcami skončila strana Smer-SD, volilo by ju 18,1 percenta opýtaných. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Dáta agentúra zbierala v dňoch 5. až 11. mája na vzorke 1 017 voličov.
Na tretej priečke sa s výraznejším odstupom umiestnilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 9,7 percenta hlasov. V tesnom závese za Republikou je Hnutie Slovensko, ktoré by vo voľbách podporilo 9,6 percenta opýtaných. Nasleduje strana Hlas-SD, vo voľbách by ju podporilo 8,4 percenta voličov.
Kto by prekročil brány parlamentu?
Do parlamentu by sa ešte dostali tri politické subjekty. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) by volilo 7,5 percenta opýtaných, stranu Sloboda a Solidarita (SaS) 7,2 percenta respondentov a brány Národnej rady SR by prekročila ešte v súčasnosti mimoparlamentná strana Demokrati, s voličskou podporou na úrovni 5,2 percenta.
Do zákonodarného orgánu by sa nedostali Slovenská národná strana, ktorú by volilo 4,5 percenta opýtaných, ani Maďarská aliancia s podporou 3,8 percenta hlasov, ani hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 3,1 percenta respondentov.
Najväčší prepad zaznamenala Republika a PS
Porovnanie výsledkov s tohtoročným marcom ukazuje najväčší prepad u hnutí Republika a Progresívne Slovensko. Republika medzimesačne stratila 0,9 percentuálneho bodu, u progresívcov ide o stratu 0,8 percentuálneho bodu.
Mierny prepad preferencií zaznamenali aj Demokrati, Maďarská aliancia aj hnutie Sme rodina. Naopak, polepšili si KDH a Hnutie Slovensko, a to o 1,1 percentuálneho bodu. Nárast o jedno percento zaznamenal aj Smer-SD, veľmi mierne rástli aj Hlas, SaS a SNS.
Rozdelenie mandátov
Prepočet hlasov na mandáty ukazuje, že Progresívne Slovensko i Smer-SD by v Národnej rade SR obsadili zhodne po 33 kresiel. Rovnaký počet mandátov by získali aj Republika a Hnutie Slovensko, a to po 17. Hlas-SD by mal v parlamentne 15 zástupcov, KDH a SaS by mali po 13 poslancov a Demokrati by získali deväť mandátov.
Smeru a Hlasu by sa nepodarilo získať parlamentnú väčšinu (viac ako 75 mandátov) ani s Republikou, tieto tri subjekty by spoločne mali 65 mandátov. Súčasné opozičné subjekty by boli schopné vyskladať väčšinu, no len s Hnutím Slovensko. Spolu by mali 85 mandátov. Bez matovičovcov by to bolo 68 mandátov.
Zdroj: SITA.sk - Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, Smer-SD by však od cieľovej čiary delili len dve desatiny percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Parlamentné voľby Prieskum
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gigantický trest za spreneveru pre bývalého nigérijského ministra energetiky
Gigantický trest za spreneveru pre bývalého nigérijského ministra energetiky
<< predchádzajúci článok
Finančná správa preverí pokutu za chýbajúcu diakritiku na bločku za langoš, nevylučuje ani zrušenie rozhodnutia
Finančná správa preverí pokutu za chýbajúcu diakritiku na bločku za langoš, nevylučuje ani zrušenie rozhodnutia