Finančná správa uviedla možnosti, ako sa vyhnúť sankciám pri problémoch s úhradou daní

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia, ktorí majú v súčasnosti problémy s podaním daňového priznania a s úhradou dane z pridanej hodnoty, sa môžu vyhnúť sankciám zo strany štátu.Hoci zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, subjekt má podľa finančnej správy možnosti, ako v tejto situácii konať."Ak podanie neurobí subjekt včas, resp. jeho situácia mu neumožňuje daň zaplatiť, odporúčame mu požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podania alebo zaplatenia, alebo oboch, a to najneskôr v lehote do 30 dní, keď pominú dôvody. Nemusí tak robiť vopred," uviedla hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová s tým, že správca dane bude prihliadať na tieto žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania a aj zaplatenie dane."Finančná správa vychádza v ústrety všetkým žiadostiam súvisiacim so súčasnou situáciou," dodáva. Finančná správa informácie o aktuálnych opatreniach či postupoch v súvislosti s koronavírusom informuje prostredníctvom viacerých kanálov. Praktické informácie daňovníci nájdu na webovej stránke https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia.