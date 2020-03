Koronavírus: Na Slovensku máme 227 prípadov, Matovič sa dohodol so súkromníkmi a chce testovať 3000 ľudí denne (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

20:20 Onkologickí pacienti si nemôžu dovoliť prerušiť liečbu ani pre epidémiu koronavírusu. V onkologickom centre komárňanskej nemocnice zriadili nové, separované čakárne, odkiaľ sú individuálne vyvolávaní na rádioterapiu. Separovane sa ožarujú ambulantní a hospitalizovaní pacienti, aby sa nestretávali, čím sa znižuje riziko infekcie. Lineárny urýchľovač a CT simulátor sa dôkladne dezinfikujú po každom pacientovi.

19:47 Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už takmer 510-tisíc ľudí a vyše 23-tisíc osôb ochoreniu podľahlo. V počte mŕtvych za Talianskom nasleduje Španielsko so 4 145, Čína s 3 287, Irán s 2 234, Francúzsko s 1 331, Spojené štáty s 1 081 a Veľká Británia so 465 obeťami. 19:41 Počty nakazených v USA závratne rýchlo stúpajú. Nakazilo sa už vyše 75-tisíc ľudí, teda takmer toľko ako v Taliansku a Číne. 19:38 V Taliansku sa počet nakazených vyšplhal nad 80-tisíc a čoskoro zrejme predbehne Čínu. Nad 8 200 vystúpil aj počet obetí. V priebehu 24 hodín bolo ochorenie diagnostikované viac ako 6 200 Talianom. 18:58 V piatok 27. marca očakáva ministerstvo zahraničných vecí návrat 50 občanov, ktorí pricestujú z Kodane a 160 Slovákov z USA. K dnešnému dňu eviduje ministerstvo 3 640 žiadostí o repatriáciu. 18:54 Rumunský minister zdravotníctva Victor Costache dnes odstúpil z funkcie. Stala sa mu osudnou jeho snaha testovať na prítomnosť koronavírusu čo najviac ľudí, ktorá v tejto krajine vyvolala veľkú kritiku. V Rumunsku doteraz na ochorenie COVID-19 zomrelo 18 ľudí, prítomnosť koronavírusu testy ukázali u 1 029 osôb. 18:31 Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala dva zákony v boji proti koronavírusu, ktoré v stredu schválil parlament. Na základe prvého bude môcť štát získavať od mobilných operátorov údaje s cieľom identifikovať nakazených údaje a druhý zavádza takzvané pandemické ošetrovné, nemocenské pri karanténe a umožní tiež vyplácanie príspevkov na udržanie pracovných miest. 18:25 V uplynulých dňoch sa v Bratislave objem odpadu z domácností zvýšil až o 25 %. Vzhľadom na množstvo ľudí v karanténe a riziko kontaminácie odpadu patria aj smetiari k pracovníkom prvej línie. 18:15 Koronavírusom sa podľa aktuálnych štatistík nakazilo viac ako 500-tisíc ľudí na celom svete a zomrelo naň vyše 23-tisíc osôb. 18:02 Ministerstvo hospodárstva SR čoskoro predstaví prvý balík približne 50 opatrení na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľský sektor. Cieľom navrhovaných zmien je pomôcť firmám a podnikateľom s cash-flow a udržaním zamestnanosti. 17:57 Česko hlási deväť úmrtí spojených s koronavírusom. Podľa portálu Blesk.cz sa koronavírusom nakazilo už 1 925 Čechov. 17:34 Bratislavská nemocnica na Kramároch bude patriť k tzv. červeným nemocniciam, čiže bude pripravená poskytnúť kompletnú zdravotnú starostlivosť pacientom s COVID-19.

17:25 Slovenské liečebné kúpele Piešťany zatvárajú ku koncu marca všetky svoje prevádzky. V súčasnosti ešte fungujú v obmedzenom režime, od 1. apríla budú úplne bez klientov.

17:11 Koronavírusom sa podľa vedcov mohla nakaziť až polovica Britov. Tvrdia, že hospitalizáciu potrebuje len jeden pacient z tisíc infikovaných a ostatní majú miernejšie alebo žiadne príznaky ochorenia, uvádza Idnes.cz. Oficiálne sa v Británii nakazilo približne 10-tisíc ľudí a zomrelo takmer 500.

17:02 Ministerstvo školstva spustilo poradenské call centrum, na ktoré sa môžu obrátiť učitelia a rodičia s otázkami k aktuálnej mimoriadnej situácii. Call centrum môcť vybaviť 50 až 70 hovorov za hodinu. Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Školy sa na neho môžu obrátiť s otázkami prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov. Od stredy 25. marca funguje tiež portál Učíme na diaľku, ktorý má pomôcť učiteľom, rodičom a žiakom zvládať dištančné vzdelávanie.

16:54 Česká vláda vo štvrtok ponúkla 10-tisíc ochranných odevov pre zdravotníkov Taliansku a Španielsku. Môžeme si to dovoliť a oni to naliehavo potrebujú, uviedol český minister vnútra Jan Hamáček.

16:45 Richard Sulík na sociálnej sieti oznámil, že ministerstvo hospodárstva rokuje so zástupcami zamestnávateľov: „Pripravujeme riešenia, aby v ťažkých časoch prežili a spolu so svojimi zamestnancami prečkali vyčíňanie koronavírusu v čo najlepších podmienkach.“

16:41 Aj policajti majú zmysel pre humor. Jeden z nich počas svojej karantény baví Slovákov koncertom priamo z obývačky.

16:27 Pacienti nakazení koronavírusom musia byť v karanténe ešte dva týždne po ústupe príznakov. Za vyliečených sú považovaní až po dvoch kontrolných testovaniach s negatívnym výsledkom.

16:19 Od piatka 27. marca platí povinná 14-dňová karanténa aj pre Slovákov, ktorí pracujú v Poľsku. 16:06 RegioJet zabezpečí autobusovú prepravu občanov Českej republiky zo Slovenska domov. Mimoriadne spoje vypraví v pondelok 30. marca z Košíc a z Bratislavy do Brna, môžu ich využiť výhradne občania ČR alebo osoby s preukázateľne priznaným trvalým pobytom na území Česka. 15:51 Počet ľudí, ktorí v Španielsku zomreli na nákazu koronavírusom, sa vo štvrtok zvýšil o ďalších 655, celkovo zomrelo 4 089 ľudí. Počet nakazených podľa agentúry AP prekročil 56-tisíc. Španielsko hlási druhý najvyšší počet úmrtí na COVID-19. Foto: SITA (AP Photo/Manu Fernandez) 15:39 Živnostníci žiadajú Matoviča o stretnutie a chcú, aby im štát pomohol. Slovensko podľa Slovenského živnostenského zväzu zaostáva a vláda zatiaľ neschválila zásadné riešenia na podporu tohto segmentu v krajine. 15:32 Nemecko plánuje testovať pol milióna ľudí týždenne, uskutočňuje pravdepodobne najviac testov zo všetkých krajín. Na ochorenie COVID-19 tu zomrelo 222 ľudí, prítomnosť koronavírusu testy potvrdili u takmer 40-tisíc osôb.

15:30 Rakúsko hlási už 42 obetí a vyše 6-tisíc nakazených, Poľsko štrnásť obetí a 1 085 nakazených a Maďarsko desať obetí a 261 nakazených. V Českej republike zaznamenali šesť úmrtí a nákaza sa potvrdila u 1 775 ľudí. Ukrajina uvádza päť obetí a 156 nakazených.

Odber vzoriek priamo z auta. Nemecko plánuje vykonávať až pol milióna testov týždenne. Foto: SITA (Axel Heimken/dpa via AP)

15:26 Zubní lekári sú najviac ohrození poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nakoľko ošetrujú pacienta vo vzdialenosti 20 až 30 centimetrov od ústnej dutiny. Zástupcovia Slovenskej komory zubných lekárov žiadajú, aby sa plánované vládne kompenzačné opatrenia vzťahovali aj na zubné ambulancie.

15:20 Počet pozitívne testovaných osôb stúpol v prešovskej nemocnici na 16, pribudli tri nové prípady. Jedna pacientka ostala v nemocnici, dvaja sú v domácej karanténe. Nákaza sa potvrdila u pacientov, ktorí sa vrátili zo zahraničia.

15:15 Predĺženie opatrení vrátane uzavretia škôl, prevádzok či zákazu masových podujatí pomôže oddialiť potenciálnu druhú vlnu epidémie koronavírusu. Podľa štúdie londýnskej School of Tropical Medicine by takýto postup vo Wu-chane mohol druhú vlnu posunúť z augusta do októbra, čo umožní zdravotníctvu spamätať sa z prvej vlny COVIDu-19. Ako uvádza Reuters, toto varovanie by mali mať na pamäti aj európske vlády. 15:12 Podnikatelia, ktorí majú v súčasnosti problémy s podaním daňového priznania a s úhradou dane z pridanej hodnoty, sa môžu vyhnúť sankciám zo strany štátu.

15:06 Tretina podnikateľov už zatvorila prevádzku a prišla o jediný zdroj príjmov, asi 60 % hovorí, že mzdy a faktúry zvládnu platiť v splatnosti najviac mesiac a takmer 40 % už teraz vie, že bude musieť prepúšťať alebo skracovať úväzky. Takéto údaje vyplývajú z prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

15:03 Všetky jaskyne ostávajú až do odvolania pre verejnosť zatvorené. Pôvodne mali byť uzatvorené do 24. marca. V dôsledku stále hroziaceho šírenia nákazy koronavírusu sa aktuálne predĺžila platnosť opatrení na neurčito.

14:58 Vedci v magazíne Nature vyzývajú na ochranu ľudoopov pred koronavírusom. Predchádzajúce výskumy totiž potvrdili, že šimpanzy môžu dostať sezónnu virózu. Predpokladá sa tiež, že ebola v Afrike zabila tisícky šimpanzov a goríl. 14:51 Záujem o nákup potravín cez internet sa od vypuknutia pandémie nového koronavírusu dramaticky zvýšil. Citeľný je najmä nárast predaja trvanlivých potravín. Slováci ich nakupujú trikrát viac ako Česi. 14:44 Košice vyčlenili takmer tri milióny eur na zmiernenie následkov šírenia koronavírusu. Primátor si na krízové obdobie znížil plat. 14:41 Súdy vykonávajú iba nevyhnutnú prácu. Prioritne budú pojednávať iba trestné konania, a aj to iba v prípadoch, že pôjde o väzobné stíhanie či iné závažné a neodkladné záležitosti. Zelenú dostanú aj pojednávania, v ktorých sa rozhoduje o starostlivosti o maloletých.

14:39 Americká automobilka Ford plánuje do 14. apríla obnoviť výrobu. Firma konštatovala, že uplatní dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich pracovníkov.

13:51 Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia neobnoví výrobu 28. marca, ako pôvodne plánovala. Výroba áut v Trnave je pozastavená od 19. marca a zatiaľ nie je jasné, dokedy prerušenie výroby potrvá.

13:45 Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP) sa tento týždeň obrátil na ministrov financií, hospodárstva a sociálnych vecí so žiadosťou o urýchlené prijatie kľúčových opatrení, ako je napríklad „kurzarbeit“.

13:41 Organizácia včasného varovania EWARN varovala, že rozšírenie epidémie koronavírusu by znamenalo katastrofu pre vojnou a humanitárnou krízou zmietanú Sýriu. Vo vládou aj povstalcami ovládaných častiach krajiny sa rozpadla zdravotnícka infraštruktúra, luxusom nie je len mydlo, ale aj čistá voda. Státisíce ľudí sú bez domovov, ďalší žijú v preplnených utečeneckých táboroch. Ako uvádza CNN, Svetová zdravotnícka organizácia už dodala do Damasku prvých 1200 testovacích sád, hromadnejšie testovanie sa však ešte nezačalo. V Sýrii zatiaľ evidujú len päť nakazených. 13:38 Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie. Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár, ktorý vo štvrtok uverejní na webovej stránke www.socpoist.sk aj s postupom, ako ho vyplniť.

13:29 Úrad verejného zdravotníctva SR zatiaľ neplánuje na testovanie využívať rýchlotesty, povedal hlavný hygienik. 13:27 Až polovicu z desiatich nových pozitívnych prípadov zachytených počas včerajšieho dňa tvoria ľudia, ktorí sa na Slovensko vrátili zo zahraničia a boli diagnostikovaní v rámci povinnej karantény. 13:21 Slovensko má oficiálne dvoch pacientov vyliečených z COVID-19, potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí. 13:12 Ľudia, ktorí boli 14 dní v karanténe, neboli testovaní a nemali príznaky COVID-19, sa po skončení karantény môžu vrátiť do normálneho života, uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. 13:03 Cena testovania jednej vzorky v súkromnom laboratóriu bude 48 eur. 12:52 Zmeniť by sa malo i to, že výsledok testu sa dozvedia aj ľudia s negatívnym výsledkom, nielen tí s pozitívnym, avizoval Igor Matovič a dodal, že výsledky testov budú známe do piatich hodín. Testovanie bude prebiehať na základe medicínskej indikácie.

12:43 V priebehu niekoľkých dní by sa na Slovensku mohlo testovať až 3-tisíc vzoriek denne. Peniaze na zvyšený počet testov podľa generálnej riaditeľky VšZP Ľubice Hlinkovej sú.

12:39 Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že prioritu pri testovaní budú mať rizikové skupiny ľudí.

12:38 Už od zajtra budú do testovania vzoriek zapojené aj súkromné laboratóriá, ktoré zabezpečia aj zvoz odobratých vzoriek, čím sa proces testovania urýchli.

12:35 Podľa premiéra je v kapacitách štátnych laboratórií vykonať 1 000 testov denne. Posledné dva týždne sa však robilo 300. Netestovalo sa pre nedostatok ochranných pomôcok, nie pre nedostatok testov.

12:33 Premiér Igor Matovič chce do systému testovania na koronavírus zapojiť aj súkromné laboratóriá a zmeniť systém odoberania vzoriek, ktoré bude prebiehať pred každou nemocnicou.

12:25 Najvyšší počet obetí ochorenia COVID-19 má Taliansko s viac ako 7 500 mŕtvymi. Medzi obeťami je aj 37 lekárov, uvádza CNN.

12:15 Počet nakazených v Španielsku prekročil 56-tisíc. Krajina už hlási viac ako 4-tisíc úmrtí.

12:07 V Pardubiciach v stredu pristálo tretie lietadlo s pomocou. J&T a EPH darujú Česku a Slovensku 200-tisíc respirátorov N95. Stotisíc z nich by už čoskoro malo byť na Slovensku. Určené sú pre ľudí v prvej línii.

11:46 Od prijatia prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu klesla v Británii kriminalita o najmenej 20 percent. Ako uvádza denník The Guardian, polícia eviduje menej krádeží i vlámaní, k čomu prispelo aj zatvorenie obchodov a to, že ľudia sú viac doma. Klesol aj počet násilných trestných činov. 11:39 Koronavírus nezastavil pôrody. Rodičky sa však musia zaobísť bez sprevádzajúcej osoby na sále. „Rodička prichádza do pôrodnice tak, ako akýkoľvek iný pacient, s ochranným rúškom. Rúško musí mať aj počas celého pôrodu. Rúško chráni mamičku, jej dieťa, ako aj personál pôrodnice a novorodeneckého oddelenia,“ informuje nemocnica Košice-Šaca.

Sestry novorodeneckého oddelenia s čerstvými prírastkami nemocnice Košice-Šaca. Foto: AGEL SK

11: 31 Princ Charles, ktorého testovali pozitívne na koronavírus, nepredbehol v rade státisíce zdravotníkov a ďalších ľudí, ktorí na tento test stále čakajú. Podľa britského ministerstva zdravotníctva následník trónu symptómami, vekom a zdravotným stavom spĺňal kritériá na testovanie. Podľa agentúry Reuters rozhodnutie otestovať kráľovskú rodinu na koronavírus vyvolalo veľkú kritiku verejnosti, keďže pre nedostatok testov ich robia len osobám s vážnymi symptómami. 11:29 Mesto Snina od dnešného dňa začala s distribúciou rúšok pre všetkých seniorov. Látkové rúška zabezpečuje mesto prostredníctvom Mestského podniku Snina, s. r. o., ktorý preorientoval svoju doterajšiu výrobu a začal šiť ochranné prostriedky na tvár. Zaviazal sa ušiť 3 000 rúšok, ktoré mesto bude v najbližších dňoch roznášať seniorom vo veku od 63 rokov. 11:23 Zdravotná poisťovňa Dôvera zabezpečila respirátormi FFP2 za viac ako 100-tisíc eur zdravotnícky personál v 35 nemocniciach a záchranných službách z celého Slovenska. Ide o prvú časť pomoci z grantového programu Bojovníci za zdravie. Dnes dostal 250 respirátorov aj personál Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.

11:08 Francúzsko začalo s evakuáciou pacientov s koronavírusom z najviac postihnutej oblasti Alsasko. Na evakuáciu používajú špeciálne upravený zdravotnícky rýchlovlak, ktorý je podľa francúzskeho ministerstva zdravotníctva prvým takýmto vlakom v Európe. Každý z jeho päť vozňov je vybavený nemocničným zariadením a lôžkami, v každom je anestéziológ, internista a štyri sestry. Vo Francúzsku podľa agentúry AP už registrujú 1300 mŕtvych na koronavírus, nakazených je vyše 25-tisíc ľudí.

10:54 Do karanténnych centier ministerstva vnútra a obrany v meste Vysoké Tatry dorazilo v sobotu 194 Slovákov z Nemecka a z Holandska. Do hotela Granit v Tatranských Zruboch umiestnili do povinnej karantény 98 Slovákov, do zariadenia Kremenec v Tatranskej Lomnici 49 a do centra účelových zariadení na Štrbskom Plese 47 ľudí. 10:47 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach je momentálne hospitalizovaná len jedna pacientka s potvrdeným ochorením COVID-19, jej stav je momentálne stabilizovaný. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková. Ďalší dvaja hospitalizovaní pacienti na výsledok čakajú, zvyšní hospitalizovaní sú negatívni. Včera bolo na ambulancii vyšetrených 7 osôb, v drive-through spravili 35 odberov. 10:45 Vietnamská vláda umiestňuje všetkých, ktorí sa pre epidémiu koronavírusu vracajú zo zahraničia, do vojenských karanténnych táborov. Skončilo v ich už skoro 50-tisíc ľudí. Vietnam podľa agentúry Reuters eviduje zatiaľ len 148 nakazených COVIDom-19.

10:31 Na Slovensku pribudlo v stredu desať nových prípadov koronavírusu. Informoval o tom úrad vlády. Počet pozitívnych testov tak vzrástol na 227. Ďalších 325 vzoriek bolo negatívnych, pričom celkovo v Slovenskej republike evidujeme 4 525 negatívnych prípadov. Ide o šesť mužov a štyri ženy. Tri prípady pochádzajú z karantény v Gabčíkove. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava žena, okres Partizánske muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie žena, okres Považská Bystrica muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda žena, karanténa Gabčíkovo muž, karanténa Gabčíkovo muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska žena, okres Zlaté Moravce

10:28 Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska (75%) sa obáva, že oni osobne by sa mohli koronavírusom nakaziť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Go4insight.

10:13 V Rakúsku za 24 hodín stúpol počet nakazených nakazených o 619, aj vďaka masívnemu testovaniu, ktoré nariadil kancelár Sebastian Kurz. 10:11 Polícia vyzýva vodičov, aby umožňovali prejazd vozidlám, ktoré prepravujú živé zvieratá a potraviny. Tieto vozidlá sú označené značkami. Ako informovala bratislavská krajská polícia, uvedené označenia nákladných motorových vozidiel odporučila Štátna veterinárna a potravinová správa. 9:42 Počet ľudí nakazených koronavírusom v Česku se k štvrtkovému ránu zvýšil na 1 775 prípadov. Počas stredy pribudlo 291 prípadov. Desať ľudí sa už vyliečilo, šesť ochoreniu podľahlo, informuje Česká televize. 9:39 Maďarsko spomaľuje až úplne zastavuje prechod a vstup kamiónovej dopravy na svoje územie, čo bude mať výrazné následky na dopravnú situáciu na území Slovenska, predovšetkým v okolí otvorených hraničných priechodov, upozorňuje polícia.

9:35 Trenčiansky samosprávny kraj ponúkne tri nevyužívané bývalé stredoškolské internáty ministerstvu vnútra alebo samosprávam na vytvorenie karanténnych priestorov. 9:32 Chodníky a verejné priestranstvá v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves trikrát do týždňa dezinfikujú. Mesto prijalo opatrenia nad rámec príkazov štátu už v polovici marca. Mestské auto, ktoré inak slúži na postrek chodníkov pri zvýšenej prašnosti, postrekuje krompašské ulice, autobusové zastávky, lavičky a bankomaty chloramínom, univerzálnym dezinfekčným prostriedkom. 9:27 Spoločnosť CompuGroup Medical CGM dáva slovenským a českým lekárom dáva na bezplatné využitie komunikačnú platformu CLICKDOC TELEKONZULTACE. Umožňuje prepojenie lekára a jeho pacientov pomocou zabezpečeného video hovoru, dokáže realizovať vzdialené konzultácie s ľuďmi v karanténe, tehotenské konzultácie či vzdialenú starostlivosť o chronicky chorých pacientov. Môže byť tiež využitý na objednávanie eReceptov. Služba je pre každého lekára zdarma a bez záväzkov.

9:08 Veľké množstvo pacientov predstavuje problém pre obmedzené priestory nemocníc. Talianska open source iniciatíva CURA prišla s nápadom, ako využiť lodné kontajnery na budovanie jednotiek intenzívnej starostlivosti. Prvý projekt už vzniká v talianskom Miláne.

8:59 Rusko pre pandémiu nového koronavírusu od piatka pozastaví všetky medzinárodné lety. Nariadenie sa však nebude týkať letov, ktoré privezú ruských občanov z cudziny.

8:37 Viac ako tisíc obetí nového koronavírusu majú už aj Spojené štáty americké. Do stredy večera tam zomrelo 1 041 nakazených osôb. Celkovo USA evidujú takmer 70-tisíc prípadov nákazy.