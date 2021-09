Foto: V Galérii Jabloň v Prievidzi otvorili expozíciu zo života socializmu Múzeum Vtedy

Expozíciu zo života socializmu ponúka nové múzeum Vtedy v priestoroch kultúrno-kreatívneho centra Galéria Jabloň v Prievidzi. Ide o prvé múzeum tohto typu na hornej Nitre, slávnostne ho otvorili v stredu počas tretieho ročníka dňa otvorených dverí v Jabloni.



„Múzeum Vtedy je venované spomienkam, dá sa rozdeliť na viacero sekcií. Inštalovaná je už expozícia, ako sme kedysi nakupovali, telefonovali a študovali. Ďalšie priestory budeme postupne otvárať verejnosti," načrtol člen občianskeho združenia Spolu sme Prievidza Erik Kližan.





V časti expozície venovanej nákupu môžu návštevníci vidieť originál nábytku z prelomu 70. a 80. rokov 20. storočia pre predajňu reťazca, originály a retro edície potravín. Návštevníci sa tiež zoznámia i s rôznymi druhmi starých telefónov vrátane telefónnej búdky a televíziami prevažne z Československa. Zatiaľ poslednú miestnosť múzea zriadilo občianske združenie ako triedu vrátane lavíc, ktoré sa používali pred 70 rokmi a učebníc z prvej Československej republiky. Občianske združenie plánuje v rámci múzea zriadiť byt zo 60. alebo 70. rokov 20. storočia a expozíciu o dejinách Prievidze, avizoval Kližan.





Na hornej Nitre je múzeum podľa neho ojedinelé, v regióne sa totiž nachádzajú regionálne alebo celoštátne. „Takto koncipované múzeum je tu jediné. V rámci Česka a Slovenska sú rôzne expozície, ktoré sa venujú spomienkovému optimizmu, s predmetmi zo 40., 50., 60. a 70. rokov 20. storočia. Ide o malé expozície. Takých, ktoré sa venujú tejto téme v takomto rozsahu, veľa nie je," dodal.





„Múzeum Vtedy Prievidza je návratom do minulosti. Príležitosť na to, aby si ľudia mohli zaspomínať na dobu, ktorú prežili. Príležitosť na to, aby mohli použiť klasický vytáčací telefón alebo pozrieť sa na jeden z prvých televízorov či tie z 50. alebo 60. rokov 20. storočia, gramofóny," skonštatoval predseda združenia Michal Dobiaš.





Združenie chcelo podľa neho jednak ponúknuť ľuďom návrat do minulosti, druhým cieľom bolo zachrániť predmety. „Často totiž išlo o mimoriadne dizajnérske kúsky na tú dobu, ktoré sa vyrábali. A možno často ľudia povedia, že vtedy sa robili kvalitnejšie ako dnes," uzavrel.