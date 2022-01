Francúzski učitelia vyhlásili pre chaotickú covidovú politiku štrajk

Francúzski učitelia vyhlásili na štvrtok štrajk na protest proti podľa nich chaotickej stratégii boja proti covidu na školách. Podľa odhadov by sa do štrajku mohli zapojiť až tri štvrtiny pedagógov, čo by mohlo ochromiť činnosť zruba polovice škôl, informovala agentúra AFP.





Učitelia sa rozhodli nenastúpiť do práce po tom, ako vláda v priebehu týždňa trikrát zmenila platné proticovidové pravidlá na školách. Požadujú koherentný prístup a lepšiu ochranu žiakov a vyučujúcich proti šíreniu nákazy.Podľa najväčšej učiteľskej odborovej organizácie Snuipp-FSU je štrajk prejavom rastúceho zúfalstva pracovníkov škôl, v ktorých je za súčasných podmienok už takmer nemožné učiť. Odborári kritizujú aj to, že sa o zmenách pravidiel často dozvedajú len prostredníctvom médií.K štrajku dochádza v období začínajúcej sa kampane pred aprílovými prezidentskými voľbami vo Francúzsku, čo nahráva oponentom súčasného prezidenta Emmanuela Macrona.Francúzska vláda prezentuje ako svoj úspech to, že sa jej napriek pandémii darí zaisťovať fungovanie škôl, nespokojní učitelia to však tak pozitívne nevnímajú. "To už nie sú otvorené školy, to sú centrá zaisťujúce dennú starostlivosť (o deti)," uviedli odbory Snuipp-FSU.Celkovo sa do štvrtkového štrajku malo zapojiť až 11 odborových združení, takže by mohlo ísť o najväčšiu protestnú akciu tohto druhu za niekoľko desaťročí, píše AFP.Nepopulárny minister školstva Jean-Michel Blanquer vyzval učiteľov, aby od svojho zámeru upustili. "Proti vírusu sa neštrajkuje," vyhlásil.