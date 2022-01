VÝSKUM: Pri omikrone sa zníži pravdepodobnosť úmrtia o 90 percent

Výskum v USA na vzorke 70.000 osôb nakazených koronavírusom ukázal, že v prípade infekcie variantom omikron sa znížila pravdepodobnosť hospitalizácie oproti variantu delta o polovicu, pravdepodobnosť hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti o tri štvrtiny a pravdepodobnosť úmrtia až o 90 percent. TASR tieto údaje získala zo správy, ktorú uverejnila agentúra AFP.





Z 50.000 ľudí nakazených omikronom nikto nepotreboval umelú pľúcnu ventiláciu.Priemerná dĺžka hospitalizácie s variantom omikron bola iba 1,5 dňa. Pri delte to bolo päť dní. Až 90 percent pacientov s omikronom prepustili z nemocnice do troch dní.Výskum uskutočnili v sieti zdravotníckych zariadení Kaiser Permanente v južnej Kalifornii v čase od 1. decembra do 2. januára. Podieľali sa na ňom vedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley, Kaiser Permanente a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).Podobné závery predtým naznačili aj rozsiahle štúdie z Británie a Juhoafrickej republiky. Vedci zase pri výskume na zvieratách a bunkách in vitro zistili, že omikron sa lepšie množí v horných dýchacích cestách než v pľúcach, čo vysvetľuje ľahší priebeh ochorenia.Zatiaľ nerecenzovaná štúdia v Kalifornii podľa riaditeľky CDC Rochelle Walenskej brala do úvahy parametre ako vek, pohlavie, predchádzajúcu infekciu koronavírusom SARS-CoV-2, očkovanie a komorbidity. Ako uvádza štúdia, "omikron je sám o sebe menej závažný ako delta", pričom nižší počet ťažkých prípadov nesúvisí iba s vyššou zaočkovanosťou a premorenosťou.

V štúdii sa ďalej píše, že súčasné vakcíny majú nižšiu účinnosť voči omikronu, ale naďalej významne chránia proti ťažkému priebehu ochorenia COVID-19.



Napriek povzbudivým výsledkom výskumu nabáda Walenská na opatrnosť, keďže omikron v dôsledku vysokej nákazlivosti zaťažuje zdravotnícky systém.



V USA teraz zaznamenávajú denne v priemere trištvrte milióna nových prípadov nákazy, približne 150.000 hospitalizácií a 1600 úmrtí v spojitosti s covidom.