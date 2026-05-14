Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Gigantický trest za spreneveru pre bývalého nigérijského ministra energetiky
Nigérijská protikorupčná agentúra (EFCC) uviedla, že Saleh Mamman bol uznaný vinným z prania špinavých peňazí vo výške 33,8 miliardy naír, čo predstavuje približne 24,6 milióna ...
14.5.2026 (SITA.sk) - Nigérijská protikorupčná agentúra (EFCC) uviedla, že Saleh Mamman bol uznaný vinným z prania špinavých peňazí vo výške 33,8 miliardy naír, čo predstavuje približne 24,6 milióna dolárov.
Federálny súd v Nigérii odsúdil bývalého ministra energetiky Saleha Mammana na 75 rokov väzenia za spreneveru miliónov dolárov určených na hydroelektrické projekty.
Nigérijská protikorupčná agentúra (EFCC) uviedla, že Mamman bol uznaný vinným z prania špinavých peňazí vo výške 33,8 miliardy naír, čo predstavuje približne 24,6 milióna dolárov.
Sudca federálneho súdu v Abuji James Omotosho podľa EFCC „odsúdil Mammana na 75 rokov väzenia“ za pranie špinavých peňazí. Rozsudok bol vynesený v jeho neprítomnosti.
Mamman pôsobil ako minister energetiky v rokoch 2019 až 2021 počas vlády bývalého prezidenta Muhammadua Buhariho. Ide o prvého ministra z Buhariho administratívy, ktorý skončil vo väzení za korupciu, napriek tomu, že exprezident bol známy tvrdým postojom proti korupcii.
Nigéria, najväčší producent ropy v Afrike a štvrtá najväčšia ekonomika kontinentu, dlhodobo čelí vážnym problémom s dodávkami elektriny. Podľa Svetovej banky viac než 40 percent obyvateľov krajiny nemá prístup k elektrickej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Gigantický trest za spreneveru pre bývalého nigérijského ministra energetiky © SITA Všetky práva vyhradené.
