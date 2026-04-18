Sobota 18.4.2026
Meniny má Valér
18. apríla 2026
Ľavicoví lídri sa zhromaždili v Španielsku na demonštrácii proti vzostupu autoritárskych a pravicových síl
Tagy: Americký prezident Demokracia juhoafrický prezident Napätie na Blízkom východe Predseda Európskej rady Rusko-ukrajinský konflikt Španielsky premiér
Ľavicoví lídri z celého sveta sa stretli v Barcelone, aby vyjadrili jednotu proti hrozbe demokracii zo strany extrémnej pravice. Medzi účastníkmi boli španielsky premiér
18.4.2026 (SITA.sk) - Ľavicoví lídri z celého sveta sa stretli v Barcelone, aby vyjadrili jednotu proti hrozbe demokracii zo strany extrémnej pravice. Medzi účastníkmi boli španielsky premiér Pedro Sanchez a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorí prejavili zlepšenie vzťahov medzi svojimi krajinami.
Podujatie, ktoré sa konalo v čase, keď demokratické inštitúcie a hodnoty čelia tlaku autoritárskych a pravicových síl, vrátane v západných krajinách. Medzi ďalších účastníkov patrili juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa, predseda Európskej rady Antonio Costa, kolumbijský prezident Gustavo Petro, írsky prezident Catherine Connolly, britský minister spravodlivosti David Lammy a nemecký vicekancelár Lars Klingbeil.
Klingbeil označil stretnutie za dôležitý signál solidarity v čase rastúceho rozdelenia sveta a politických sporov. Sanchez vo svojom prejave zdôraznil potrebu reformy Organizácie Spojených národov, ktorá bola marginalizovaná v nedávnych konfliktoch, najmä na Blízkom východe a v konflikte na Ukrajine.
Sanchez, ktorý je jedným z najhlasnejších kritikov vojny na Blízkom východe, v piatok vyzval na preformovanie multilaterálneho poriadku na výzvu tých, ktorí považujú demokraciu za mŕtvu alebo sa snažia podkopať jej základy. Lula v rozhovore pre španielsky denník El Pais zdôraznil, že stretnutie v Barcelone nie je proti Trumpovi. Podujatie sa konalo v rovnaký deň ako stretnutie pravicových lídrov v Miláne v Taliansku.
Po nedávnych voľbách, v ktorých nacionalistický líder Viktor Orbán utrpel porážku, progresívci vítajú výsledok ako dôkaz, že populistické vlády možno poraziť vo voľbách. Podujatie v Barcelone bolo založené Brazíliou a Španielskom v roku 2024 po výrazných úspechoch pravicových strán v europarlamente.
Zdroj: SITA.sk - Ľavicoví lídri sa zhromaždili v Španielsku na demonštrácii proti vzostupu autoritárskych a pravicových síl © SITA Všetky práva vyhradené.
Dôležitý signál solidarity
Podujatie, ktoré sa konalo v čase, keď demokratické inštitúcie a hodnoty čelia tlaku autoritárskych a pravicových síl, vrátane v západných krajinách. Medzi ďalších účastníkov patrili juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa, predseda Európskej rady Antonio Costa, kolumbijský prezident Gustavo Petro, írsky prezident Catherine Connolly, britský minister spravodlivosti David Lammy a nemecký vicekancelár Lars Klingbeil.
Klingbeil označil stretnutie za dôležitý signál solidarity v čase rastúceho rozdelenia sveta a politických sporov. Sanchez vo svojom prejave zdôraznil potrebu reformy Organizácie Spojených národov, ktorá bola marginalizovaná v nedávnych konfliktoch, najmä na Blízkom východe a v konflikte na Ukrajine.
Demokracia nie je mŕtva
Sanchez, ktorý je jedným z najhlasnejších kritikov vojny na Blízkom východe, v piatok vyzval na preformovanie multilaterálneho poriadku na výzvu tých, ktorí považujú demokraciu za mŕtvu alebo sa snažia podkopať jej základy. Lula v rozhovore pre španielsky denník El Pais zdôraznil, že stretnutie v Barcelone nie je proti Trumpovi. Podujatie sa konalo v rovnaký deň ako stretnutie pravicových lídrov v Miláne v Taliansku.
Po nedávnych voľbách, v ktorých nacionalistický líder Viktor Orbán utrpel porážku, progresívci vítajú výsledok ako dôkaz, že populistické vlády možno poraziť vo voľbách. Podujatie v Barcelone bolo založené Brazíliou a Španielskom v roku 2024 po výrazných úspechoch pravicových strán v europarlamente.
Zdroj: SITA.sk - Ľavicoví lídri sa zhromaždili v Španielsku na demonštrácii proti vzostupu autoritárskych a pravicových síl © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Demokracia juhoafrický prezident Napätie na Blízkom východe Predseda Európskej rady Rusko-ukrajinský konflikt Španielsky premiér
Grécky zástupca ministra odstúpil po obvineniach o jeho nedostatočnej kvalifikácii, ide už o štvrtú rezignáciu
Grécky zástupca ministra odstúpil po obvineniach o jeho nedostatočnej kvalifikácii, ide už o štvrtú rezignáciu
Hasiči zasahovali pri požiari výrobnej haly automobilky v Holíči, zamestnancov včas evakuovali – FOTO
Hasiči zasahovali pri požiari výrobnej haly automobilky v Holíči, zamestnancov včas evakuovali – FOTO