 Sobota 18.4.2026
 Meniny má Valér
18. apríla 2026

Ľavicoví lídri sa zhromaždili v Španielsku na demonštrácii proti vzostupu autoritárskych a pravicových síl


Tagy: Americký prezident Demokracia juhoafrický prezident Napätie na Blízkom východe Predseda Európskej rady Rusko-ukrajinský konflikt Španielsky premiér

Ľavicoví lídri z celého sveta sa stretli v Barcelone, aby vyjadrili jednotu proti hrozbe demokracii zo strany extrémnej pravice. Medzi účastníkmi boli španielsky premiér



samit scaled 1 676x451 18.4.2026 (SITA.sk) - Ľavicoví lídri z celého sveta sa stretli v Barcelone, aby vyjadrili jednotu proti hrozbe demokracii zo strany extrémnej pravice. Medzi účastníkmi boli španielsky premiér Pedro Sanchez a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorí prejavili zlepšenie vzťahov medzi svojimi krajinami.

Dôležitý signál solidarity


Podujatie, ktoré sa konalo v čase, keď demokratické inštitúcie a hodnoty čelia tlaku autoritárskych a pravicových síl, vrátane v západných krajinách. Medzi ďalších účastníkov patrili juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa, predseda Európskej rady Antonio Costa, kolumbijský prezident Gustavo Petro, írsky prezident Catherine Connolly, britský minister spravodlivosti David Lammy a nemecký vicekancelár Lars Klingbeil.

Klingbeil označil stretnutie za dôležitý signál solidarity v čase rastúceho rozdelenia sveta a politických sporov. Sanchez vo svojom prejave zdôraznil potrebu reformy Organizácie Spojených národov, ktorá bola marginalizovaná v nedávnych konfliktoch, najmä na Blízkom východe a v konflikte na Ukrajine.

Demokracia nie je mŕtva


Sanchez, ktorý je jedným z najhlasnejších kritikov vojny na Blízkom východe, v piatok vyzval na preformovanie multilaterálneho poriadku na výzvu tých, ktorí považujú demokraciu za mŕtvu alebo sa snažia podkopať jej základy. Lula v rozhovore pre španielsky denník El Pais zdôraznil, že stretnutie v Barcelone nie je proti Trumpovi. Podujatie sa konalo v rovnaký deň ako stretnutie pravicových lídrov v Miláne v Taliansku.

Po nedávnych voľbách, v ktorých nacionalistický líder Viktor Orbán utrpel porážku, progresívci vítajú výsledok ako dôkaz, že populistické vlády možno poraziť vo voľbách. Podujatie v Barcelone bolo založené Brazíliou a Španielskom v roku 2024 po výrazných úspechoch pravicových strán v europarlamente.


Zdroj: SITA.sk - Ľavicoví lídri sa zhromaždili v Španielsku na demonštrácii proti vzostupu autoritárskych a pravicových síl

Tagy: Americký prezident Demokracia juhoafrický prezident Napätie na Blízkom východe Predseda Európskej rady Rusko-ukrajinský konflikt Španielsky premiér
