|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Hancko prispel gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára
Vo štvrťfinálovom dueli na pôde Realu Betis sa podieľal na hladkom víťazstve 5:0, keď v 12. minúte po rohu hlavou otvoril skóre. Pre Hancka to bol druhý gól v drese Atletica.
Zdieľať
Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko prispel vo štvrtok gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára. Vo štvrťfinálovom dueli na pôde Realu Betis sa podieľal na hladkom víťazstve 5:0, keď v 12. minúte po rohu hlavou otvoril skóre. Pre Hancka to bol druhý gól v drese Atletica.
Vlani v decembri prispel slovenský reprezentant k triumfu 3:2 na pôde PSV Eindhoven v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov. V 52. minúte po dorážke poslal „Los Colchoneros" do vedenia 2:1. Proti Betisu rozhodli zverenci trénera Diega Simeoneho o postupe už v úvodnom polčase. Prvý gól za Atletico vsietil Nigérijčan Ademola Lookman - zimná posila z Atalanty Bergamo.
štvrťfinále Španielskeho pohára:
Real Betis - Atletico Madrid 0:5 (0:3)
Góly: 12. HANCKO, 30. Simeone, 37. Lookman, 63. Griezmann, 83. Almada
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
Súvisiace články:
Liga majstrov: Hancko prvým gólom za Atletico pomohol k triumfu 3:2 v Eindhovene (10. 12. 2025)
David Hancko podpísal päťročnú zmluvu s Atleticom Madrid (24. 7. 2025)
Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko prestúpi z Feyenoordu do Atletica Madrid (23. 7. 2025)
Prestup Hancka do Al Nassr stroskotal, Feyenoord: „Škandalózne“ (22. 7. 2025)
Hancko sa podľa Romana dohodol na trojročnom kontrakte s Al Nassr a stane sa spoluhráčom Cristiana Ronalda (18. 7. 2025)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo
ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo