 24hod.sk    Šport

06. februára 2026

Hancko prispel gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára



Vo štvrťfinálovom dueli na pôde Realu Betis sa podieľal na hladkom víťazstve 5:0, keď v 12. minúte po rohu hlavou otvoril skóre. Pre Hancka to bol druhý gól v drese Atletica.



Zdieľať
Hancko prispel gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára

Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko prispel vo štvrtok gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára. Vo štvrťfinálovom dueli na pôde Realu Betis sa podieľal na hladkom víťazstve 5:0, keď v 12. minúte po rohu hlavou otvoril skóre. Pre Hancka to bol druhý gól v drese Atletica.


Vlani v decembri prispel slovenský reprezentant k triumfu 3:2 na pôde PSV Eindhoven v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov. V 52. minúte po dorážke poslal „Los Colchoneros" do vedenia 2:1. Proti Betisu rozhodli zverenci trénera Diega Simeoneho o postupe už v úvodnom polčase. Prvý gól za Atletico vsietil Nigérijčan Ademola Lookman - zimná posila z Atalanty Bergamo.

štvrťfinále Španielskeho pohára:

Real Betis - Atletico Madrid 0:5 (0:3)

Góly: 12. HANCKO, 30. Simeone, 37. Lookman, 63. Griezmann, 83. Almada

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/


ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo

