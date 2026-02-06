Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

06. februára 2026

ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo



PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH 2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo



ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo

Štvrtok – 5. február

Čas Šport Disciplína/fáza
10:05 Curling Kolo zmiešaných dvojíc
12:10 Hokej (ženy) Švédsko – Nemecko
14:35 Curling Kolo zmiešaných dvojíc
14:40 Hokej (ženy) Taliansko – Francúzsko
16:40 Hokej (ženy) USA – Česko
19:05 Curling Kolo zmiešaných dvojíc
19:30 Snowboarding Kvalifikácia mužov – big Air
21:10 Hokej (ženy) Fínsko – Kanada

Piatok – 6. február

Čas Šport Disciplína/fáza
09:55 Krasokorčuľovanie Tímová súťaž
10:05 Curling Kolo zmiešaných dvojíc
12:10 Hokej (ženy) Francúzsko – Japonsko
14:35 Curling Kolo zmiešaných dvojíc
14:40 Hokej (ženy) Česko – Švajčiarsko
20:00 Slávnostný ceremoniál Miláno, štadión San Siro

Sobota – 7. február

Čas Šport Disciplína
10:05 – 12:05 Curling Zmiešané dvojice
10:30 – 12:45 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia žien – slopestyle
11:30 – 13:50 Alpské lyžovanie Zjazd mužov
12:10 – 14:40 Hokej (ženy) Nemecko – Japonsko
13:00 – 14:50 Bežecké lyžovanie Skiatlon žien 10 km + 10 km
14:00 – 16:15 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia mužov – slopestyle
14:35 – 16:35 Curling Zmiešané dvojice
14:40 – 17:10 Hokej (ženy) Švédsko – Taliansko
16:00 – 17:50 Rýchlokorčuľovanie Ženy – 3000 m
16:40 – 19:10 Hokej (ženy) USA – Fínsko
17:00 – 19:20 Sánkovanie Jednotlivci – jazdy 1 a 2
18:45 – 21:00 Skoky na lyžiach Ženy – malý mostík
19:05 – 21:05 Curling Zmiešané dvojice – kolo
19:30 – 21:05 Snowboarding Finále mužov – big air
19:45 – 22:55 Krasokorčuľovanie Tímová súťaž – voľná jazda dvojíc
21:10 – 23:40 Hokej (ženy) Švajčiarsko – Kanada

Nedeľa – 8. február

Čas Šport Disciplína
09:00 – 11:00 Snowboarding Kvalifikácia mužov a žien – paralelný obrovský slalom
10:05 – 12:05 Curling Zmiešané dvojice
11:30 – 13:50 Alpské lyžovanie Zjazd žien
12:30 – 14:00 Bežecké lyžovanie Skiatlon mužov – 10 km + 10 km
13:00 – 14:40 Snowboarding Finále mužov a žien – paralelný obrovský slalom
14:05 – 15:40 Biatlon Štafeta zmiešaných dvojíc – 4×6 km
14:35 – 16:35 Curling Zmiešané dvojice – kolo
16:00 – 18:20 Rýchlokorčuľovanie Muži – 5000 m
16:40 – 19:10 Hokej (ženy) Francúzsko – Švédsko
17:00 – 19:40 Sánkovanie Jednotlivci – jazdy 3 a 4
19:05 – 21:05 Curling Zmiešané dvojice – kolo
19:30 – 23:05 Krasokorčuľovanie Tímová súťaž – voľné jazdy
19:30 – 21:45 Snowboarding Kvalifikácia žien – big air
21:10 – 23:40 Hokej (ženy) Česko – Fínsko

Pondelok – 9. február

Čas Šport Disciplína
10:05 – 12:05 Curling Zmiešané dvojice
10:30 – 12:15 Alpské lyžovanie Kombinácia mužov (zjazd)
12:10 – 14:40 Hokej (ženy) Japonsko – Taliansko
12:30 – 14:20 Akrobatické lyžovanie Finále žien – slopestyle
14:00 – 15:20 Alpské lyžovanie Kombinácia mužov (slalom)
16:40 – 19:10 Hokej (ženy) Nemecko – Francúzsko
17:00 – 19:20 Sánkovanie (ženy) Jednotlivci – jazdy 1 a 2
17:30 – 19:05 Rýchlokorčuľovanie Ženy – 1000 m
18:05 – 20:05 Curling Semifinále zmiešaných dvojíc
19:00 – 21:15 Skoky na lyžiach Muži – malý mostík jednotlivci
19:15 – 22:55 Krasokorčuľovanie Krátky program – tanečné páry
19:30 – 21:05 Snowboarding Finále žien – big air
20:10 – 22:40 Hokej (ženy) Švajčiarsko – USA
21:10 – 23:40 Hokej (ženy) Kanada – Česko

Utorok – 10. február

Čas Šport Disciplína
09:15 – 10:45 Bežecké lyžovanie Kvalifikácia šprint klasicky (ženy, muži)
10:30 – 12:15 Alpské lyžovanie Kombinácia žien (zjazd)
10:30 – 13:15 Šortrek Kvalifikácia a finále – ženy 500 m, muži 1000 m, zmiešaná štafeta
11:15 – 12:15 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia mužov – moguls, 1. kolo
11:45 – 13:50 Bežecké lyžovanie Finále šprint klasicky (ženy, muži)
12:10 – 14:40 Hokej (ženy) Japonsko – Švédsko
12:30 – 14:20 Akrobatické lyžovanie Finále mužov – slopestyle
13:30 – 15:30 Biatlon Individuálne preteky mužov – 20 km
14:00 – 15:20 Alpské lyžovanie Kombinácia žien (slalom)
14:05 – 16:05 Curling Zápas o bronz – zmiešané dvojice
14:15 – 15:15 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia žien
16:40 – 19:10 Hokej (ženy) Taliansko – Nemecko
17:00 – 19:50 Sánkovanie (ženy) Jednotlivci – jazdy 3 a 4
18:05 – 20:25 Curling Finále – zmiešané dvojice
18:30 – 22:45 Krasokorčuľovanie Krátky program mužov
18:45 – 21:10 Skoky na lyžiach Zmiešané tímy
20:10 – 22:40 Hokej (ženy) Kanada – USA
21:10 – 23:40 Hokej (ženy) Fínsko – Švajčiarsko

Streda – 11. február

Čas Šport Disciplína
10:00 – 10:45 Severská kombinácia Muži – malý mostík (skoky)
10:30 – 12:30 Snowboarding Kvalifikácia žien – U-rampa
11:00 – 11:45 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia žien – 2. kolo
11:30 – 13:50 Alpské lyžovanie Super-G mužov
13:45 – 14:35 Severská kombinácia Muži – 10 km beh
14:15 – 16:10 Biatlon Ženy – 15 km jednotlivci
14:15 – 15:35 Akrobatické lyžovanie Finále žien – moguls
16:40 – 19:10 Hokej (muži) Slovensko – Fínsko
17:30 – 20:40 Sánkovanie Dvojice (muži a ženy) – jazdy 1 a 2
18:30 – 20:00 Rýchlokorčuľovanie Muži – 1000 m
19:05 – 22:05 Curling Muži
19:30 – 23:10 Krasokorčuľovanie Voľné tance
19:30 – 21:30 Snowboarding Kvalifikácia mužov – U-rampa
21:10 – 23:40 Hokej (muži) Švédsko – Taliansko

Štvrtok – 12. február

Čas Šport Disciplína
09:05 – 12:05 Curling Ženy – 1. kolo
10:00 – 10:45 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia mužov – moguls (2. kolo)
10:00 – 11:30 Snowboarding Kvalifikácia mužov – snowboardcross
11:30 – 13:50 Alpské lyžovanie Super-G žien
12:00 – 13:20 Akrobatické lyžovanie Finále mužov – moguls
12:10 – 14:40 Hokej (muži) Švajčiarsko – Francúzsko
13:00 – 14:55 Bežecké lyžovanie Intervalový štart žien – 10 km voľne
13:30 – 15:10 Snowboarding Finále mužov – snowboardcross
14:05 – 17:05 Curling Muži – 2. kolo
16:30 – 18:05 Rýchlokorčuľovanie Ženy – 5000 m
16:40 – 19:10 Hokej (muži) Česko – Kanada
18:30 – 19:55 Sánkovanie Štafeta tímov
19:05 – 22:05 Curling Ženy – 2. kolo
19:30 – 21:20 Snowboarding Finále žien (U-rampa)
20:15 – 22:20 Šortrek Finále – ženy 500 m, muži 1000 m
21:10 – 23:40 Hokej (muži) Lotyšsko – USA, Nemecko – Dánsko

Piatok – 13. február

Čas Šport Disciplína
09:05 – 12:05 Curling Muži – 3. kolo
10:00 – 11:30 Snowboarding Kvalifikácia žien – snowboardcross
12:00 – 13:55 Bežecké lyžovanie Intervalový štart mužov – 10 km voľne
12:10 – 14:40 Hokej (muži) Fínsko – Švédsko, Taliansko – Slovensko
13:30 – 15:10 Snowboarding Finále žien – snowboardcross
14:00 – 15:40 Biatlon Muži – 10 km šprint
14:05 – 17:05 Curling Ženy – 3. kolo
16:00 – 18:40 Skeleton Ženy – jazdy 1 a 2
16:00 – 18:15 Rýchlokorčuľovanie Muži – 10000 m
16:40 – 19:10 Hokej Francúzsko – Česko (muži), ženy – štvrťfinále
19:00 – 23:15 Krasokorčuľovanie Voľné jazdy mužov
19:05 – 22:05 Curling Muži – 4. kolo
19:30 – 22:20 Skeleton Muži – jazdy 3 a 4
19:30 – 21:20 Snowboarding Finále mužov (U-rampa)
21:10 – 23:40 Hokej Kanada – Švajčiarsko (muži), ženy – štvrťfinále

Sobota – 14. február

Čas Šport Disciplína
09:05 – 12:05 Curling Ženy – 4. kolo
10:00 – 12:00 Alpské lyžovanie Obrovský slalom mužov – 1. kolo
10:30 – 12:05 Akrobatické lyžovanie Finále žien – double moguls
12:00 – 14:00 Bežecké lyžovanie Štafeta žien 4×7,5 km
12:10 – 14:40 Hokej (muži) Švédsko – Slovensko, Nemecko – Lotyšsko
13:30 – 15:20 Alpské lyžovanie Obrovský slalom mužov – 2. kolo
14:00 – 15:35 Biatlon Ženy – šprint na 7,5 km
14:05 – 17:05 Curling Muži – 5. kolo
16:00 – 18:05 Rýchlokorčuľovanie Ženy – tímová stíhačka, kvalifikácia
16:00 – 18:05 Rýchlokorčuľovanie Muži – 500 m
16:40 – 19:10 Hokej Fínsko – Taliansko (muži), ženy – štvrťfinále
18:45 – 21:05 Skoky na lyžiach Muži – veľký mostík jednotlivci
19:05 – 22:05 Curling Ženy – 5. kolo
19:30 – 21:45 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia žien – big air
20:15 – 23:05 Šortrek Finále – ženy 1000 m, muži 1500 m
21:10 – 23:40 Hokej USA – Dánsko (muži), ženy – štvrťfinále

Nedeľa – 15. február

Čas Šport Disciplína
09:05 – 12:05 Curling Muži – 6. kolo
10:00 – 12:00 Alpské lyžovanie Obrovský slalom žien – 1. kolo
10:00 – 12:50 Boby Monobob žien – 1. a 2. jazda
10:30 – 12:05 Akrobatické lyžovanie Finále mužov – dvojité moguls
11:00 – 12:30 Snowboarding Kvalifikácia zmiešaných tímov – snowboardcross
11:15 – 12:00 Biatlon Muži – stíhacie preteky na 12,5 km
12:00 – 14:00 Bežecké lyžovanie Štafeta mužov – 4×7,5 km
12:10 – 14:40 Hokej (muži) Švajčiarsko – Česko
13:30 – 15:20 Alpské lyžovanie Obrovský slalom žien – 2. kolo
13:30 – 14:50 Snowboarding Finále zmiešaných tímov – snowboardcross
14:05 – 17:05 Curling Ženy – 6. kolo
14:45 – 16:00 Biatlon Ženy – stíhacie preteky na 10 km
16:00 – 18:05 Rýchlokorčuľovanie Muži – tímová stíhačka, kvalifikácia
16:00 – 18:05 Rýchlokorčuľovanie Ženy – 500 m
16:40 – 19:10 Hokej (muži) Kanada – Francúzsko
18:00 – 20:00 Skeleton Zmiešané tímy
18:45 – 21:05 Skoky na lyžiach Ženy – veľký mostík jednotlivci
19:05 – 22:05 Curling Muži – 7. kolo
19:10 – 21:40 Hokej (muži) Dánsko – Lotyšsko
19:30 – 21:45 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia mužov – big air
19:45 – 22:25 Krasokorčuľovanie Krátky program dvojíc
21:10 – 23:40 Hokej (muži) USA – Nemecko

Pondelok – 16. február

Čas Šport Disciplína
09:05 – 12:05 Curling Ženy – 7. kolo
10:00 – 12:00 Alpské lyžovanie Slalom mužov – 1. kolo
10:00 – 13:00 Boby Dvojbob mužov – 1. a 2. jazda
10:30 – 12:45 Snowboarding Kvalifikácia žien – slopestyle
11:00 – 13:15 Šortrek Finále – muži 500 m, ženy 1000 m
13:30 – 15:20 Alpské lyžovanie Slalom mužov – 2. kolo
14:00 – 16:15 Snowboarding Kvalifikácia mužov – slopestyle
14:05 – 17:05 Curling Muži – 8. kolo
16:40 – 19:10 Hokej Ženy – semifinále
19:00 – 22:15 Boby Monobob žien – 3. a 4. jazda
19:00 – 21:05 Skoky na lyžiach Muži – super tím
19:05 – 22:05 Curling Ženy – 8. kolo
19:30 – 21:05 Akrobatické lyžovanie Finále žien – big air
20:00 – 23:10 Krasokorčuľovanie Voľná jazda dvojíc
21:10 – 23:40 Hokej Ženy – semifinále

Utorok – 17. február

Čas Šport Disciplína
09:05 – 12:05 Curling Muži – 9. kolo
10:00 – 10:45 Severská kombinácia Skoky – veľký mostík
11:00 – 12:15 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia žien – skoky
12:10 – 14:40 Hokej Muži – osemfinále (2 zápasy)
13:00 – 14:50 Snowboarding Finále žien – slopestyle
13:30 – 14:45 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia mužov – skoky
13:45 – 14:35 Severská kombinácia Beh na 10 km
14:05 – 17:05 Curling Ženy – 9. kolo
14:30 – 16:10 Biatlon Štafeta mužov – 4×7,5 km
14:30 – 17:25 Rýchlokorčuľovanie Finále tímovej stíhačky mužov aj žien
16:40 – 19:10 Hokej Muži – osemfinále
18:30 – 22:45 Krasokorčuľovanie Krátky program žien
19:00 – 22:10 Boby Dvojbob muži – 3. a 4. jazda
19:05 – 22:05 Curling Muži – 10. kolo
19:30 – 21:05 Akrobatické lyžovanie Finále mužov – big air
21:10 – 23:40 Hokej Muži – osemfinále

Streda – 18. február

Čas Šport Disciplína
09:05 – 12:05 Curling Ženy – 10. kolo
09:45 – 10:45 Bežecké lyžovanie Kvalifikácia tímového šprintu – voľný štýl
10:00 – 12:00 Alpské lyžovanie Slalom žien – 1. kolo
11:30 – 13:05 Akrobatické lyžovanie Finále žien – skoky
11:45 – 13:15 Bežecké lyžovanie Finále tímového šprintu – voľný štýl
12:10 – 14:40 Hokej Muži – štvrťfinále
13:00 – 14:50 Snowboarding Finále mužov – slopestyle
13:30 – 15:20 Alpské lyžovanie Slalom žien – 2. kolo
14:05 – 17:05 Curling Muži – 11. kolo
14:10 – 16:40 Hokej Muži – štvrťfinále
14:45 – 16:20 Biatlon Štafeta žien – 4×6 km
16:40 – 19:10 Hokej Muži – štvrťfinále
19:05 – 22:05 Curling Ženy – 11. kolo
20:15 – 22:05 Šortrek Finále – muži 500 m, ženy 3000 m štafeta
21:10 – 23:40 Hokej Muži – štvrťfinále

Štvrtok – 19. február

Čas Šport Disciplína
09:05 – 12:05 Curling Muži – 12. kolo
09:50 – 11:10 Skialpinizmus Kvalifikácia šprintu mužov a žien
10:00 – 10:50 Severská kombinácia Tímový šprint – veľký mostík
10:30 – 12:30 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia mužov – U-rampa
11:30 – 13:05 Akrobatické lyžovanie Finále mužov – skoky
12:55 – 14:45 Skialpinizmus Finále šprintu mužov a žien
14:00 – 15:00 Severská kombinácia Tímový šprint – beh 2×7,5 km
14:05 – 17:05 Curling Ženy – 12. kolo
14:40 – 17:10 Hokej Ženy – zápas o bronz
16:30 – 18:10 Rýchlokorčuľovanie Muži – 1500 m
19:00 – 23:15 Krasokorčuľovanie Voľné jazdy žien
19:05 – 22:05 Curling Semifinále mužov
19:10 – 22:10 Hokej Ženy – finále
19:30 – 21:30 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia žien – U-rampa

Piatok – 20. február

Čas Šport Disciplína
10:00 – 13:00 Boby Dvojbob žien – 1. a 2. jazda
10:00 – 11:30 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia žien – skicross
12:00 – 13:40 Akrobatické lyžovanie Finále žien – skicross
14:05 – 17:05 Curling Semifinále žien
14:15 – 15:20 Biatlon Muži – hromadný štart na 15 km
16:30 – 18:10 Rýchlokorčuľovanie Ženy – 1500 m
16:40 – 19:10 Hokej Muži – semifinále
19:05 – 22:05 Curling Zápas o bronz mužov
19:30 – 21:20 Akrobatické lyžovanie Finále mužov – U-rampa
20:15 – 22:40 Šortrek Finále – ženy 1500 m, muži 5000 m štafeta
21:10 – 23:40 Hokej Muži – semifinále

Sobota – 21. február

Čas Šport Disciplína
10:00 – 13:00 Boby Štvorboby – 1. a 2. jazda
10:00 – 11:30 Akrobatické lyžovanie Kvalifikácia mužov – skicross
10:45 – 12:35 Akrobatické lyžovanie Finále zmiešaných tímov – skoky
11:00 – 14:05 Bežecké lyžovanie Hromadný štart muži – klasicky, 50 km
12:00 – 13:40 Akrobatické lyžovanie Finále mužov – skicross
13:30 – 14:50 Skialpinizmus Finále zmiešaných tímov – štafeta
14:05–17:05 Curling Zápas o bronz žien
14:15 – 15:15 Biatlon Ženy – hromadný štart na 12,5 km
15:00 – 18:00 Rýchlokorčuľovanie Hromadný štart mužov a žien
19:00 – 22:10 Boby Dvojbob žien – 3. a 4. jazda
19:05 – 22:25 Curling Finále mužov
19:30 – 21:20 Akrobatické lyžovanie Finále žien – U-rampa
20:00 – 22:30 Krasokorčuľovanie Exhibícia
20:40 – 23:40 Hokej Zápas o bronz mužov

Nedeľa – 22. február

Čas Šport Disciplína
10:00 – 13:20 Boby Štvorboby – 3. a 4. jazda
10:00 – 13:35 Bežecké lyžovanie Hromadný štart žien – klasicky, 50 km
11:05 – 14:25 Curling Finále žien
13:10 – 16:10 Hokej Finále mužov

 


