|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
ZOH 2026: Kompletný program zimnej olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo
PROGRAM SÚŤAŽÍ ZOH 2026 Miláno a Cortina d'Ampezzo
Zdieľať
Štvrtok – 5. február
|Čas
|Šport
|Disciplína/fáza
|10:05
|Curling
|Kolo zmiešaných dvojíc
|12:10
|Hokej (ženy)
|Švédsko – Nemecko
|14:35
|Curling
|Kolo zmiešaných dvojíc
|14:40
|Hokej (ženy)
|Taliansko – Francúzsko
|16:40
|Hokej (ženy)
|USA – Česko
|19:05
|Curling
|Kolo zmiešaných dvojíc
|19:30
|Snowboarding
|Kvalifikácia mužov – big Air
|21:10
|Hokej (ženy)
|Fínsko – Kanada
Piatok – 6. február
|Čas
|Šport
|Disciplína/fáza
|09:55
|Krasokorčuľovanie
|Tímová súťaž
|10:05
|Curling
|Kolo zmiešaných dvojíc
|12:10
|Hokej (ženy)
|Francúzsko – Japonsko
|14:35
|Curling
|Kolo zmiešaných dvojíc
|14:40
|Hokej (ženy)
|Česko – Švajčiarsko
|20:00
|Slávnostný ceremoniál
|Miláno, štadión San Siro
Sobota – 7. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|10:05 – 12:05
|Curling
|Zmiešané dvojice
|10:30 – 12:45
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia žien – slopestyle
|11:30 – 13:50
|Alpské lyžovanie
|Zjazd mužov
|12:10 – 14:40
|Hokej (ženy)
|Nemecko – Japonsko
|13:00 – 14:50
|Bežecké lyžovanie
|Skiatlon žien 10 km + 10 km
|14:00 – 16:15
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia mužov – slopestyle
|14:35 – 16:35
|Curling
|Zmiešané dvojice
|14:40 – 17:10
|Hokej (ženy)
|Švédsko – Taliansko
|16:00 – 17:50
|Rýchlokorčuľovanie
|Ženy – 3000 m
|16:40 – 19:10
|Hokej (ženy)
|USA – Fínsko
|17:00 – 19:20
|Sánkovanie
|Jednotlivci – jazdy 1 a 2
|18:45 – 21:00
|Skoky na lyžiach
|Ženy – malý mostík
|19:05 – 21:05
|Curling
|Zmiešané dvojice – kolo
|19:30 – 21:05
|Snowboarding
|Finále mužov – big air
|19:45 – 22:55
|Krasokorčuľovanie
|Tímová súťaž – voľná jazda dvojíc
|21:10 – 23:40
|Hokej (ženy)
|Švajčiarsko – Kanada
Nedeľa – 8. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:00 – 11:00
|Snowboarding
|Kvalifikácia mužov a žien – paralelný obrovský slalom
|10:05 – 12:05
|Curling
|Zmiešané dvojice
|11:30 – 13:50
|Alpské lyžovanie
|Zjazd žien
|12:30 – 14:00
|Bežecké lyžovanie
|Skiatlon mužov – 10 km + 10 km
|13:00 – 14:40
|Snowboarding
|Finále mužov a žien – paralelný obrovský slalom
|14:05 – 15:40
|Biatlon
|Štafeta zmiešaných dvojíc – 4×6 km
|14:35 – 16:35
|Curling
|Zmiešané dvojice – kolo
|16:00 – 18:20
|Rýchlokorčuľovanie
|Muži – 5000 m
|16:40 – 19:10
|Hokej (ženy)
|Francúzsko – Švédsko
|17:00 – 19:40
|Sánkovanie
|Jednotlivci – jazdy 3 a 4
|19:05 – 21:05
|Curling
|Zmiešané dvojice – kolo
|19:30 – 23:05
|Krasokorčuľovanie
|Tímová súťaž – voľné jazdy
|19:30 – 21:45
|Snowboarding
|Kvalifikácia žien – big air
|21:10 – 23:40
|Hokej (ženy)
|Česko – Fínsko
Pondelok – 9. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|10:05 – 12:05
|Curling
|Zmiešané dvojice
|10:30 – 12:15
|Alpské lyžovanie
|Kombinácia mužov (zjazd)
|12:10 – 14:40
|Hokej (ženy)
|Japonsko – Taliansko
|12:30 – 14:20
|Akrobatické lyžovanie
|Finále žien – slopestyle
|14:00 – 15:20
|Alpské lyžovanie
|Kombinácia mužov (slalom)
|16:40 – 19:10
|Hokej (ženy)
|Nemecko – Francúzsko
|17:00 – 19:20
|Sánkovanie (ženy)
|Jednotlivci – jazdy 1 a 2
|17:30 – 19:05
|Rýchlokorčuľovanie
|Ženy – 1000 m
|18:05 – 20:05
|Curling
|Semifinále zmiešaných dvojíc
|19:00 – 21:15
|Skoky na lyžiach
|Muži – malý mostík jednotlivci
|19:15 – 22:55
|Krasokorčuľovanie
|Krátky program – tanečné páry
|19:30 – 21:05
|Snowboarding
|Finále žien – big air
|20:10 – 22:40
|Hokej (ženy)
|Švajčiarsko – USA
|21:10 – 23:40
|Hokej (ženy)
|Kanada – Česko
Utorok – 10. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:15 – 10:45
|Bežecké lyžovanie
|Kvalifikácia šprint klasicky (ženy, muži)
|10:30 – 12:15
|Alpské lyžovanie
|Kombinácia žien (zjazd)
|10:30 – 13:15
|Šortrek
|Kvalifikácia a finále – ženy 500 m, muži 1000 m, zmiešaná štafeta
|11:15 – 12:15
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia mužov – moguls, 1. kolo
|11:45 – 13:50
|Bežecké lyžovanie
|Finále šprint klasicky (ženy, muži)
|12:10 – 14:40
|Hokej (ženy)
|Japonsko – Švédsko
|12:30 – 14:20
|Akrobatické lyžovanie
|Finále mužov – slopestyle
|13:30 – 15:30
|Biatlon
|Individuálne preteky mužov – 20 km
|14:00 – 15:20
|Alpské lyžovanie
|Kombinácia žien (slalom)
|14:05 – 16:05
|Curling
|Zápas o bronz – zmiešané dvojice
|14:15 – 15:15
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia žien
|16:40 – 19:10
|Hokej (ženy)
|Taliansko – Nemecko
|17:00 – 19:50
|Sánkovanie (ženy)
|Jednotlivci – jazdy 3 a 4
|18:05 – 20:25
|Curling
|Finále – zmiešané dvojice
|18:30 – 22:45
|Krasokorčuľovanie
|Krátky program mužov
|18:45 – 21:10
|Skoky na lyžiach
|Zmiešané tímy
|20:10 – 22:40
|Hokej (ženy)
|Kanada – USA
|21:10 – 23:40
|Hokej (ženy)
|Fínsko – Švajčiarsko
Streda – 11. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|10:00 – 10:45
|Severská kombinácia
|Muži – malý mostík (skoky)
|10:30 – 12:30
|Snowboarding
|Kvalifikácia žien – U-rampa
|11:00 – 11:45
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia žien – 2. kolo
|11:30 – 13:50
|Alpské lyžovanie
|Super-G mužov
|13:45 – 14:35
|Severská kombinácia
|Muži – 10 km beh
|14:15 – 16:10
|Biatlon
|Ženy – 15 km jednotlivci
|14:15 – 15:35
|Akrobatické lyžovanie
|Finále žien – moguls
|16:40 – 19:10
|Hokej (muži)
|Slovensko – Fínsko
|17:30 – 20:40
|Sánkovanie
|Dvojice (muži a ženy) – jazdy 1 a 2
|18:30 – 20:00
|Rýchlokorčuľovanie
|Muži – 1000 m
|19:05 – 22:05
|Curling
|Muži
|19:30 – 23:10
|Krasokorčuľovanie
|Voľné tance
|19:30 – 21:30
|Snowboarding
|Kvalifikácia mužov – U-rampa
|21:10 – 23:40
|Hokej (muži)
|Švédsko – Taliansko
Štvrtok – 12. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:05 – 12:05
|Curling
|Ženy – 1. kolo
|10:00 – 10:45
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia mužov – moguls (2. kolo)
|10:00 – 11:30
|Snowboarding
|Kvalifikácia mužov – snowboardcross
|11:30 – 13:50
|Alpské lyžovanie
|Super-G žien
|12:00 – 13:20
|Akrobatické lyžovanie
|Finále mužov – moguls
|12:10 – 14:40
|Hokej (muži)
|Švajčiarsko – Francúzsko
|13:00 – 14:55
|Bežecké lyžovanie
|Intervalový štart žien – 10 km voľne
|13:30 – 15:10
|Snowboarding
|Finále mužov – snowboardcross
|14:05 – 17:05
|Curling
|Muži – 2. kolo
|16:30 – 18:05
|Rýchlokorčuľovanie
|Ženy – 5000 m
|16:40 – 19:10
|Hokej (muži)
|Česko – Kanada
|18:30 – 19:55
|Sánkovanie
|Štafeta tímov
|19:05 – 22:05
|Curling
|Ženy – 2. kolo
|19:30 – 21:20
|Snowboarding
|Finále žien (U-rampa)
|20:15 – 22:20
|Šortrek
|Finále – ženy 500 m, muži 1000 m
|21:10 – 23:40
|Hokej (muži)
|Lotyšsko – USA, Nemecko – Dánsko
Piatok – 13. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:05 – 12:05
|Curling
|Muži – 3. kolo
|10:00 – 11:30
|Snowboarding
|Kvalifikácia žien – snowboardcross
|12:00 – 13:55
|Bežecké lyžovanie
|Intervalový štart mužov – 10 km voľne
|12:10 – 14:40
|Hokej (muži)
|Fínsko – Švédsko, Taliansko – Slovensko
|13:30 – 15:10
|Snowboarding
|Finále žien – snowboardcross
|14:00 – 15:40
|Biatlon
|Muži – 10 km šprint
|14:05 – 17:05
|Curling
|Ženy – 3. kolo
|16:00 – 18:40
|Skeleton
|Ženy – jazdy 1 a 2
|16:00 – 18:15
|Rýchlokorčuľovanie
|Muži – 10000 m
|16:40 – 19:10
|Hokej
|Francúzsko – Česko (muži), ženy – štvrťfinále
|19:00 – 23:15
|Krasokorčuľovanie
|Voľné jazdy mužov
|19:05 – 22:05
|Curling
|Muži – 4. kolo
|19:30 – 22:20
|Skeleton
|Muži – jazdy 3 a 4
|19:30 – 21:20
|Snowboarding
|Finále mužov (U-rampa)
|21:10 – 23:40
|Hokej
|Kanada – Švajčiarsko (muži), ženy – štvrťfinále
Sobota – 14. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:05 – 12:05
|Curling
|Ženy – 4. kolo
|10:00 – 12:00
|Alpské lyžovanie
|Obrovský slalom mužov – 1. kolo
|10:30 – 12:05
|Akrobatické lyžovanie
|Finále žien – double moguls
|12:00 – 14:00
|Bežecké lyžovanie
|Štafeta žien 4×7,5 km
|12:10 – 14:40
|Hokej (muži)
|Švédsko – Slovensko, Nemecko – Lotyšsko
|13:30 – 15:20
|Alpské lyžovanie
|Obrovský slalom mužov – 2. kolo
|14:00 – 15:35
|Biatlon
|Ženy – šprint na 7,5 km
|14:05 – 17:05
|Curling
|Muži – 5. kolo
|16:00 – 18:05
|Rýchlokorčuľovanie
|Ženy – tímová stíhačka, kvalifikácia
|16:00 – 18:05
|Rýchlokorčuľovanie
|Muži – 500 m
|16:40 – 19:10
|Hokej
|Fínsko – Taliansko (muži), ženy – štvrťfinále
|18:45 – 21:05
|Skoky na lyžiach
|Muži – veľký mostík jednotlivci
|19:05 – 22:05
|Curling
|Ženy – 5. kolo
|19:30 – 21:45
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia žien – big air
|20:15 – 23:05
|Šortrek
|Finále – ženy 1000 m, muži 1500 m
|21:10 – 23:40
|Hokej
|USA – Dánsko (muži), ženy – štvrťfinále
Nedeľa – 15. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:05 – 12:05
|Curling
|Muži – 6. kolo
|10:00 – 12:00
|Alpské lyžovanie
|Obrovský slalom žien – 1. kolo
|10:00 – 12:50
|Boby
|Monobob žien – 1. a 2. jazda
|10:30 – 12:05
|Akrobatické lyžovanie
|Finále mužov – dvojité moguls
|11:00 – 12:30
|Snowboarding
|Kvalifikácia zmiešaných tímov – snowboardcross
|11:15 – 12:00
|Biatlon
|Muži – stíhacie preteky na 12,5 km
|12:00 – 14:00
|Bežecké lyžovanie
|Štafeta mužov – 4×7,5 km
|12:10 – 14:40
|Hokej (muži)
|Švajčiarsko – Česko
|13:30 – 15:20
|Alpské lyžovanie
|Obrovský slalom žien – 2. kolo
|13:30 – 14:50
|Snowboarding
|Finále zmiešaných tímov – snowboardcross
|14:05 – 17:05
|Curling
|Ženy – 6. kolo
|14:45 – 16:00
|Biatlon
|Ženy – stíhacie preteky na 10 km
|16:00 – 18:05
|Rýchlokorčuľovanie
|Muži – tímová stíhačka, kvalifikácia
|16:00 – 18:05
|Rýchlokorčuľovanie
|Ženy – 500 m
|16:40 – 19:10
|Hokej (muži)
|Kanada – Francúzsko
|18:00 – 20:00
|Skeleton
|Zmiešané tímy
|18:45 – 21:05
|Skoky na lyžiach
|Ženy – veľký mostík jednotlivci
|19:05 – 22:05
|Curling
|Muži – 7. kolo
|19:10 – 21:40
|Hokej (muži)
|Dánsko – Lotyšsko
|19:30 – 21:45
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia mužov – big air
|19:45 – 22:25
|Krasokorčuľovanie
|Krátky program dvojíc
|21:10 – 23:40
|Hokej (muži)
|USA – Nemecko
Pondelok – 16. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:05 – 12:05
|Curling
|Ženy – 7. kolo
|10:00 – 12:00
|Alpské lyžovanie
|Slalom mužov – 1. kolo
|10:00 – 13:00
|Boby
|Dvojbob mužov – 1. a 2. jazda
|10:30 – 12:45
|Snowboarding
|Kvalifikácia žien – slopestyle
|11:00 – 13:15
|Šortrek
|Finále – muži 500 m, ženy 1000 m
|13:30 – 15:20
|Alpské lyžovanie
|Slalom mužov – 2. kolo
|14:00 – 16:15
|Snowboarding
|Kvalifikácia mužov – slopestyle
|14:05 – 17:05
|Curling
|Muži – 8. kolo
|16:40 – 19:10
|Hokej
|Ženy – semifinále
|19:00 – 22:15
|Boby
|Monobob žien – 3. a 4. jazda
|19:00 – 21:05
|Skoky na lyžiach
|Muži – super tím
|19:05 – 22:05
|Curling
|Ženy – 8. kolo
|19:30 – 21:05
|Akrobatické lyžovanie
|Finále žien – big air
|20:00 – 23:10
|Krasokorčuľovanie
|Voľná jazda dvojíc
|21:10 – 23:40
|Hokej
|Ženy – semifinále
Utorok – 17. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:05 – 12:05
|Curling
|Muži – 9. kolo
|10:00 – 10:45
|Severská kombinácia
|Skoky – veľký mostík
|11:00 – 12:15
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia žien – skoky
|12:10 – 14:40
|Hokej
|Muži – osemfinále (2 zápasy)
|13:00 – 14:50
|Snowboarding
|Finále žien – slopestyle
|13:30 – 14:45
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia mužov – skoky
|13:45 – 14:35
|Severská kombinácia
|Beh na 10 km
|14:05 – 17:05
|Curling
|Ženy – 9. kolo
|14:30 – 16:10
|Biatlon
|Štafeta mužov – 4×7,5 km
|14:30 – 17:25
|Rýchlokorčuľovanie
|Finále tímovej stíhačky mužov aj žien
|16:40 – 19:10
|Hokej
|Muži – osemfinále
|18:30 – 22:45
|Krasokorčuľovanie
|Krátky program žien
|19:00 – 22:10
|Boby
|Dvojbob muži – 3. a 4. jazda
|19:05 – 22:05
|Curling
|Muži – 10. kolo
|19:30 – 21:05
|Akrobatické lyžovanie
|Finále mužov – big air
|21:10 – 23:40
|Hokej
|Muži – osemfinále
Streda – 18. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:05 – 12:05
|Curling
|Ženy – 10. kolo
|09:45 – 10:45
|Bežecké lyžovanie
|Kvalifikácia tímového šprintu – voľný štýl
|10:00 – 12:00
|Alpské lyžovanie
|Slalom žien – 1. kolo
|11:30 – 13:05
|Akrobatické lyžovanie
|Finále žien – skoky
|11:45 – 13:15
|Bežecké lyžovanie
|Finále tímového šprintu – voľný štýl
|12:10 – 14:40
|Hokej
|Muži – štvrťfinále
|13:00 – 14:50
|Snowboarding
|Finále mužov – slopestyle
|13:30 – 15:20
|Alpské lyžovanie
|Slalom žien – 2. kolo
|14:05 – 17:05
|Curling
|Muži – 11. kolo
|14:10 – 16:40
|Hokej
|Muži – štvrťfinále
|14:45 – 16:20
|Biatlon
|Štafeta žien – 4×6 km
|16:40 – 19:10
|Hokej
|Muži – štvrťfinále
|19:05 – 22:05
|Curling
|Ženy – 11. kolo
|20:15 – 22:05
|Šortrek
|Finále – muži 500 m, ženy 3000 m štafeta
|21:10 – 23:40
|Hokej
|Muži – štvrťfinále
Štvrtok – 19. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|09:05 – 12:05
|Curling
|Muži – 12. kolo
|09:50 – 11:10
|Skialpinizmus
|Kvalifikácia šprintu mužov a žien
|10:00 – 10:50
|Severská kombinácia
|Tímový šprint – veľký mostík
|10:30 – 12:30
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia mužov – U-rampa
|11:30 – 13:05
|Akrobatické lyžovanie
|Finále mužov – skoky
|12:55 – 14:45
|Skialpinizmus
|Finále šprintu mužov a žien
|14:00 – 15:00
|Severská kombinácia
|Tímový šprint – beh 2×7,5 km
|14:05 – 17:05
|Curling
|Ženy – 12. kolo
|14:40 – 17:10
|Hokej
|Ženy – zápas o bronz
|16:30 – 18:10
|Rýchlokorčuľovanie
|Muži – 1500 m
|19:00 – 23:15
|Krasokorčuľovanie
|Voľné jazdy žien
|19:05 – 22:05
|Curling
|Semifinále mužov
|19:10 – 22:10
|Hokej
|Ženy – finále
|19:30 – 21:30
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia žien – U-rampa
Piatok – 20. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|10:00 – 13:00
|Boby
|Dvojbob žien – 1. a 2. jazda
|10:00 – 11:30
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia žien – skicross
|12:00 – 13:40
|Akrobatické lyžovanie
|Finále žien – skicross
|14:05 – 17:05
|Curling
|Semifinále žien
|14:15 – 15:20
|Biatlon
|Muži – hromadný štart na 15 km
|16:30 – 18:10
|Rýchlokorčuľovanie
|Ženy – 1500 m
|16:40 – 19:10
|Hokej
|Muži – semifinále
|19:05 – 22:05
|Curling
|Zápas o bronz mužov
|19:30 – 21:20
|Akrobatické lyžovanie
|Finále mužov – U-rampa
|20:15 – 22:40
|Šortrek
|Finále – ženy 1500 m, muži 5000 m štafeta
|21:10 – 23:40
|Hokej
|Muži – semifinále
Sobota – 21. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|10:00 – 13:00
|Boby
|Štvorboby – 1. a 2. jazda
|10:00 – 11:30
|Akrobatické lyžovanie
|Kvalifikácia mužov – skicross
|10:45 – 12:35
|Akrobatické lyžovanie
|Finále zmiešaných tímov – skoky
|11:00 – 14:05
|Bežecké lyžovanie
|Hromadný štart muži – klasicky, 50 km
|12:00 – 13:40
|Akrobatické lyžovanie
|Finále mužov – skicross
|13:30 – 14:50
|Skialpinizmus
|Finále zmiešaných tímov – štafeta
|14:05–17:05
|Curling
|Zápas o bronz žien
|14:15 – 15:15
|Biatlon
|Ženy – hromadný štart na 12,5 km
|15:00 – 18:00
|Rýchlokorčuľovanie
|Hromadný štart mužov a žien
|19:00 – 22:10
|Boby
|Dvojbob žien – 3. a 4. jazda
|19:05 – 22:25
|Curling
|Finále mužov
|19:30 – 21:20
|Akrobatické lyžovanie
|Finále žien – U-rampa
|20:00 – 22:30
|Krasokorčuľovanie
|Exhibícia
|20:40 – 23:40
|Hokej
|Zápas o bronz mužov
Nedeľa – 22. február
|Čas
|Šport
|Disciplína
|10:00 – 13:20
|Boby
|Štvorboby – 3. a 4. jazda
|10:00 – 13:35
|Bežecké lyžovanie
|Hromadný štart žien – klasicky, 50 km
|11:05 – 14:25
|Curling
|Finále žien
|13:10 – 16:10
|Hokej
|Finále mužov
Súvisiace články:
Olympijské medaily sú tento rok cennejšie než kedykoľvek predtým (5. 2. 2026)
Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska (3. 2. 2026)
Cehlárik: Verím, že zabojujeme o úspech aj v konkurencii z NHL (2. 2. 2026)
Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 52 športovcov (23. 1. 2026)
ZOH 2026: Šatan verí, že tím príjemne prekvapí a Ružička si zaslúži šancu (14. 1. 2026)
OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie (8. 1. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hancko prispel gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára
Hancko prispel gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára
<< predchádzajúci článok
Duel Slovan – Nitra komentátorsky spestrí aj populárny rapper Kali
Duel Slovan – Nitra komentátorsky spestrí aj populárny rapper Kali