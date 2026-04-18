Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valér
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. apríla 2026

Hasiči zasahovali pri požiari výrobnej haly automobilky v Holíči, zamestnancov včas evakuovali – FOTO


Vo výrobnej hale automobilovej spoločnosti vypukol požiar. Išlo o halu spoločnosti Eissmann Automotive Slovensko v Holíči v okrese Skalica. Ako informoval



Zdieľať
poziar 676x450 18.4.2026 (SITA.sk) - Vo výrobnej hale automobilovej spoločnosti vypukol požiar. Išlo o halu spoločnosti Eissmann Automotive Slovensko v Holíči v okrese Skalica. Ako informoval Hasičský a záchranný zbor, požiar im ohlásili o 12:44. Hasiči vyrazili na miesto, kde zistili, že ide o požiar hydraulického lisu na textilné tkanivo.


Objekt bol silne zadymený a požiar sa rozšíril aj na strešnú konštrukciu,“ opísali hasiči, ktorí v boji s požiarom nasadili viaceré hasebné prúdy. Podarilo sa im požiar lokalizovať a následne zlikvidovať. Priestory haly odvetrali pomocou podtlakového ventilátora.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Skalice a Trnavy spolu s dobrovoľnými hasičskými zbormi zo Skalice, Holíča a obce Gbely. Dobrou správou je, že zamestnancov z objektu včas evakuovali a nedošlo tak k žiadnym zraneniam. Hasiči monitorovali skryté ohniská pomocou dronu. Príčina požiaru sa ešte zisťuje.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri požiari výrobnej haly automobilky v Holíči, zamestnancov včas evakuovali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 