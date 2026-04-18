|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 18.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Valér
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. apríla 2026
Hasiči zasahovali pri požiari výrobnej haly automobilky v Holíči, zamestnancov včas evakuovali – FOTO
Vo výrobnej hale automobilovej spoločnosti vypukol požiar. Išlo o halu spoločnosti Eissmann Automotive Slovensko v Holíči v okrese Skalica.
Zdieľať
18.4.2026 (SITA.sk) - Vo výrobnej hale automobilovej spoločnosti vypukol požiar. Išlo o halu spoločnosti Eissmann Automotive Slovensko v Holíči v okrese Skalica. Ako informoval Hasičský a záchranný zbor, požiar im ohlásili o 12:44. Hasiči vyrazili na miesto, kde zistili, že ide o požiar hydraulického lisu na textilné tkanivo.
„Objekt bol silne zadymený a požiar sa rozšíril aj na strešnú konštrukciu,“ opísali hasiči, ktorí v boji s požiarom nasadili viaceré hasebné prúdy. Podarilo sa im požiar lokalizovať a následne zlikvidovať. Priestory haly odvetrali pomocou podtlakového ventilátora.
Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Skalice a Trnavy spolu s dobrovoľnými hasičskými zbormi zo Skalice, Holíča a obce Gbely. Dobrou správou je, že zamestnancov z objektu včas evakuovali a nedošlo tak k žiadnym zraneniam. Hasiči monitorovali skryté ohniská pomocou dronu. Príčina požiaru sa ešte zisťuje.
