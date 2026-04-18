 Meniny má Valér
 24hod.sk    Z domova

18. apríla 2026

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v úseku horského priechodu Dargov, odstraňujú tam zhorený autobus


Košická polícia upozornila na dočasné dopravné obmedzenie na ceste I/9 v úseku horského priechodu Dargov. Dôvodom sú práce pri odstraňovaní zhoreného autobusu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského ...



policia 3 676x320 18.4.2026 (SITA.sk) - Košická polícia upozornila na dočasné dopravné obmedzenie na ceste I/9 v úseku horského priechodu Dargov. Dôvodom sú práce pri odstraňovaní zhoreného autobusu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.


Cesta bude uzavretá približne dve hodiny, a to v oboch smeroch. Doprava je v Sečovciach policajtmi odkláňaná v smere na Slanec a pri kruhovom objazde Bidovce taktiež v smere na Slanec.

Upozorňujeme vodičov, aby s týmto obmedzením počítali a využili alternatívne trasy. V danom úseku možno očakávať zdržanie. Apelujeme na vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny oprávnených osôb a jazdili s maximálnou opatrnosťou,“ uviedla polícia.


Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v úseku horského priechodu Dargov, odstraňujú tam zhorený autobus © SITA Všetky práva vyhradené.

