Heger: Stíhačkám pre Ukrajinu chýbajú náhradné diely a nevieme ich používať, Fico sa k zabíjaniu nevinných otáča chrbtom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok 9. februára na samite v Bruseli oficiálne požiadal predsedu vlády SR Eduarda Hegera o dodanie stíhačiek MiG-29. Premiér mu povedal, že „Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo“.

10.2.2023 (SITA.sk) - Stíhačky MiG-29, ktoré chce Slovensko poskytnúť Ukrajine, sú vyradené a nevieme ich používať. Už sú mesiace uzemnené, Slovensko na ne nemá náhradné diely a opravovali ich ruskí technici, s ktorými už Slovensko nechce spolupracovať.Uviedol to v piatok dočasne poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ) na tlačovej besede. Povedal, že práve tieto vyradené migy môžu zachrániť nevinné životy na Ukrajine.Heger dodal, že za akúkoľvek pomoc, ktorú poskytne Slovensko Ukrajine, sa vždy uchádza o preplatenie z európskeho mierového nástroja.„Pomáhame Ukrajine a dostávame za to peniaze. Inak by sme túto techniku museli vyradiť a nemali by sme za to nič," dodal Heger.„Ukrajina na nikoho neútočí, ale bráni sa. O dva týždne bude presne rok, čo Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Boli to aj civilné miesta. Preto chce Slovensko pomôcť a bude pomáhať Ukrajine, pokiaľ budem predsedom vlády, pretože nám záleží na ochrane ľudských životov," uviedol Heger s tým, že aj Slováci si prežili v histórii druhú svetovú vojnu a dobre vedia, čo znamená pomoc spojencov.„Je hanbou, že trojnásobný premiér Róbert Fico dnes reaguje na pomoc nevinným ľuďom formou, že im chce poslať deky a teplý čaj. Poslať deky ľuďom, ktorí zomierajú pod paľbou rakiet je cynizmus a je to, ako keby sme tým ľuďom povedali, že zomriete, ale aspoň v teplúčku," uviedol premiér s tým, že týmto sa Fico otáča chrbtom k zabíjaniu nevinných ľudí.Dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) zdôraznil, že je v národnom záujme SR, aby Ukrajina bola demokratickou slobodnou krajinou, aby na Ukrajine neboli Ruské tanky a aby sa Slovensko nemuselo obávať, kedy sa Vladimír Putin rozhodne ísť ďalej na západ.„Je národným záujmom SR, aby sa Ukrajina ubránila, a preto budeme robiť všetko pre to, aby sme jej pomohli," dodal Naď.Šéf rezortu rovnako potvrdil, že migy sú uzemnené a na Slovensku ich už nebudeme nikdy používať. „Dokonca za bývalej vlády sa rozhodlo, že sa nebudú trénovať piloti. Keby boli aj v stopercentnom stave, tak by na nich nemal kto lietať. Aj preto sme ich uzemnili," vysvetlil Naď. Uviedol, že Slovensko má v tomto prípade len dve možnosti.„Buď vyhlásime súťaž na odpredaj a napokon by mohli skončiť niekde v Rusku, alebo ich môžeme dať na Ukrajinu, kde im reálne pomôžu," vyhlásil Naď s tým, že na Ukrajine majú svoje migy, svojich pilotov a fabriku, ktorá ich opravuje.„My máme možno desať migov, ktoré by sme vedeli poskytnúť a oni by si z nich urobili sedem či osem funkčných, ktoré by zachraňovali životy," vysvetlil minister obrany. Podobne ako premiér uviedol, že keď Ukrajine poskytneme migy, dostaneme za ne náhradu.„Môžeme dostať finančnú náhradu prostredníctvom európskeho mierového nástroja, pričom sme už dostali viac ako 82 miliónov eur na účet SR za pomoc, ktorú sme doteraz poskytli. Môžeme dostať za to aj iné, nepeňažné plnenie," vysvetlil Naď s tým, že všetko je však momentálne záležitosťou prebiehajúcich rokovaní.Zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie, avšak podľa slov ministra obrany vieme pomôcť Ukrajine vo forme migov, protivzdušnej obrany či ťažkej pozemnej techniky.