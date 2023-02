Švajčiarská vláda zamietla žiadosť Španielska o reexport zbraní na Ukrajinu, porušuje ich federálny zákon

10.2.2023 - Švajčiarska vláda zamietla žiadosť Španielska o reexport dvoch protivzdušných zbraní švajčiarskej výroby na Ukrajinu. Švajčiarsky štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) pre televíziu CNN v piatok uviedol, že to porušuje zákon o vojnovom materiáli. Hovorca SECO Fabian Maienfisch vysvetlil, že z rovnakého dôvodu vlani podobné žiadosti odmietli aj Dánsku a Nemecku.Švajčiarsko má prísny federálny zákon, ktorý reguluje reexport zbraní a ďalších vojnových materiálov švajčiarskej výroby, pripomína CNN. Švajčiarsky parlament preskúmava návrh zákona predložený 3. februára, ktorý by dané obmedzenia mohol uvoľniť.Švajčiarsko je neutrálna krajina, na začiatku vojny na Ukrajine však tento postoj prerušilo, keď prijalo sankcie voči Rusku ako Európska únia . Odôvodnilo to mimoriadnosťou situácie.