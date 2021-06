V medzinárodnej súťaži uvedie Art Film Fest deväť silných svetových filmov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - V medzinárodnej súťaži hraných filmov na košickom Art Film Feste každoročne súťažia prvé, druhé a tretie snímky režisérov či režisérok z celého sveta. Odborná porota, tento rok zložená z troch slovenských filmárok –– spomedzi nich vyberie jeden, ktorý získa ocenenieza najlepší film festivalu. Soškoubude ocenená aj najlepšia réžia, ženský a mužský herecký výkon. 28. ročník festivalu zaradil do súťaže deväť mimoriadnych filmových diel.V snímke(Seize Printemps, 2020) iba dvadsaťročná francúzska režisérka a predstaviteľka hlavnej úlohyrozpráva príbeh stredoškoláčky, ktorá sa zamiluje do charizmatického tridsiatnika. Po čase si uvedomí, že jej zvláštny vzťah, hoci je plný inšpiratívnych rozhovorov, ju môže pripraviť o obdobie prirodzeného dozrievania v kruhu rovesníkov. Minimalistická snímka zobrazuje prchavé chvíle ľúbostného opojenia, zvýraznené autentickou atmosféru parížskych ulíc a kaviarní.Suverénny debut ruského režiséra, ktorý získal pri svetovej premiére v Benátkach ocenenie za réžiu, takisto sústreďuje svoju pozornosť na obdobie dospievania.(Kitoboy, 2020) je teenager žijúci v najvzdialenejšom cípe Ruska, čukotskej tundre, iba 86 km od Aljašky. Keď sa odhodlá splniť si svoj sen a do vysnenej Ameriky sa naozaj vydá, začne jeho cesta k sebapoznaniu. Zistí, že nie každé putovanie musí končiť stanoveným cieľom a možno konečne pochopí, prečo jeho starý otec tak veselo a nesprávne predpovedá svoj "posledný" deň.Na festivale v Benátkach zarezonoval aj film srbského režiséras názovm(Oaza, 2020), ktorý získal Ocenenie Label Europa Cinemas za najlepší film. Protagonistami tejto civilnej melodrámy sú traja chovanci sociálneho ústavu pre mladistvých so zvláštnymi diagnózami. Naturalistická štúdia charakterov a motívov v zariadení, ktoré pripomína skôr väzenie ako špecializovanú sociálnu inštitúciu, zaujme dokumentárnou kamerou a výkonmi troch kľúčových mladých nehercov.Film(Listen, 2020), režijný počin portugalskej herečkyvyvolal pri svojej benátskej premiére nečakaný rozruch a získal cenu za najlepší debut aj štyri ďalšie ocenenia. V hodnoteniach sa najčastejšie spomínali dojmy ako "úder medzi oči" alebo "šok". Drobné nedorozumenie s nepočujúcou dcérkou počas vyučovania v škole na londýnskom predmestí spustí vo filme nezastaviteľnú mašinériu byrokratických rozhodnutí, na ktorých konci môže byť dievčatko odobraté rodičom. Súkolie prepracovaného systému totiž neváha zhltnúť "neprispôsobivú" rodinu, najmä ak ide o rodinu portugalských imigrantov v čase už nezvratného brexitu.Posledným filmom, ktorý bol uvedený v Benátkach, odkiaľ si odniesol tri ocenenia (najlepší film v sekcii Horizonty, novinársku cenu FIPRESCI a jednu z prémií) je iránska snímka(Dashte khamoush, 2020). Režisérv nej zavedie publikum do kolónie, v ktorej sa od nepamäti vyrábajú tehly. Keď však o ne prestane byť záujem, všetci miestni musia kolóniu opustiť. Loftollah, ktorý tu prežil celý život, ľuďom nepríjemnú správu oznámi a pomáha im s balením i odchodom. Čo ale bude s ním? A je najničivejším dôsledkom nezamestnanosti naozaj tak obávaná chudoba, alebo nedostatok empatie k blížnemu?O jedno z najpríjemnejších prekvapení sa na tohtoročnom festivale v Sundance postaral maltsko-americký tvorca. Svoj film(2021) nazval podľa tradičnej pestrofarebnej maltskej rybárskej pramice. Trhlina na jednej takej skomplikuje život Jesmarkovi, hlavnému hrdinovi filmu, ktorý navyše musí získať peniaze na drahé lieky pre svoju ťažko chorú dcérku. Možností v prímorskom mestečku je však príliš málo a zapredať sa čiernemu trhu tento hrdý potomok rybárskej komunity odmieta. Podarí sa mu vysporiadať s obomi trhlinami v živote a rodinu zachrániť?Švédsky režisérsleduje vo svojej poľsko-švédskej koprodukčnej snímke(Sweat, 2020) svet idealizovanej a naoko dokonalej mladej ženy, ktorá sa však vnútri utápa čoraz trýznivejšou prázdnotou. Je ňou Sylwia, populárna fitness motivátorka, ktorú na sociálnej sieti sleduje množstvo obdivovateľov, ale ktorá v skutočnosti túži po ozajstnom súkromí. Autenticitu pokriveného sveta hodnôt dnešných idolov zvýrazňuje presvedčivý výkon hlavnej predstaviteľky, ktorá strieda fyzickú dokonalosť s krehkou zraniteľnosťou.Známy nemecko-španielsky herecna poli celovečerného filmu režisérsky debutuje snímkou(Nebenan, 2021), ktorú v hlavnej súťaži uviedlo tohtoročné Berlinale. Sám režisér vo filme stvárňuje úspešného herca, ktorý sa pred odletom na konkurz do Londýna zastaví v berlínskej kaviarni. V tej sedí Bruno, starnúci muž, ktorý sa na stretnutie s populárnym umelcom, zdá sa, dlho pripravoval. Vzájomná konfrontácia postupne obnažuje dôležité témy, akými sú ľudské a sociálne rozpory, rozdiely medzi východným a západným Nemeckom, práca, manželstvo, ale aj rodinná či spoločenská pretvárka. Brilantné dialógy s ironickým humorom odhaľujú, ako sa verejne známy obraz môže líšiť od skutočného súkromného života.Jediným filmom, ktorého prístupnosť Art Film Fest obmedzil na vek nad 18 rokov, je snímka(Pleasure, 2021) švédskej režisérky a scenáristky menom. Hrdinkou jej nekompromisného pohľadu do zákulisia praktík pornografického priemyslu je mladá Švédka, ktorá sa rozhodne preraziť v tejto oblasti filmového biznisu v Los Angeles. Linnea alias Bella Cherry podstupuje len veľmi ťažko stráviteľnú cestu na pomyselný hviezdny Olymp vo filmoch pre dospelých. A hoci názov filmu odkazuje na príjemné zážitky, v danom prípade ide o trpkú, až bolestnú iróniu.