Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo volebný program, zameria sa na tri veľké krízy (video)

1.3.2023 (SITA.sk) - Volebný program hnutia Progresívne Slovensko (PS) sa bude zameriavať na prekonanie a riešenie veľkých kríz, ktorým čelíme a budeme čeliť. Na tlačovej besede to v stredu uviedla spoluzakladateľka hnutia Zora Jaurová. Prvou z nich je kríza kvality života.„Slovensko s tým malo dlhodobo problém a aj v časoch ekonomickej konjunktúry nedokázali vlády zabezpečiť to, aby sa makroekonimcké výsledky premietali do každodenného života obyvateľov. Tí čelia rapídnemu zvyšovaniu nákladov a znižovaniu pocitu bezpečia," tvrdí Jaurová.Druhou je kríza klimatická. „Dnes každý obyvateľ Slovenska cíti dopady tejto krízy na svojom každodennom živote. Klimatická núdza a klimatická úzkosť je niečo, čo najviac ohrozuje vyhliadky do budúcnosti nielen mladšej generácie na Slovensku," tvrdí spoluzakladateľka PS.Treťou a zároveň najťažšie riešiteľnou krízou je podľa nej kríza demokracie. „Do veľkej miery je spôsobená nezvládaním digitálnej transformácie a neschopnosťou ju priblížiť mnohým skupinám obyvateľstva," myslí si Jaurová.Spoluzakladateľka hnutia zároveň informovala, že program predstavia v horizonte niekoľkých mesiacov. „Zdá sa, ako keby Slovensko vždy potrebovalo nejakú krízu na to, aby prekonalo zdanlivo neprekonateľné. Preto dnes nesmieme rezignovať. Musíme využiť aj tieto krízy, ktorým dnes čelíme na ďalší skok k modernému Slovensku, ktoré má budúcnosť," uviedla Zora Jaurová.Člen predsedníctva hnutia Štefan Kišš na tlačovej besede uviedol, že kľúčovými oblasťami pre vyššiu kvalitu života na Slovensku sú školstvo, zdravotníctvo a sociálna inklúzia. „Toto sú naše priority a oblasti, do ktorých potrebujeme investovať a prinášať rozvoj. Pritom však musíme dbať aj na environmentálnu a finančnú udržateľnosť," tvrdí Kišš.Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že nerozlišuje medzi voličmi z veľkých miest alebo malých miest, program bude pre celé Slovensko. Dodal, že chcú vyriešiť výzvu, ako obnoviť rast životnej úrovne, a tá sa podľa neho týka celej krajiny.Zároveň uviedol, že vládnutie si vie predstaviť s každou politickou stranou, s ktorou môžu mať hodnotový prienik, a s ktorou môže vzniknúť zmysluplná, proeurópska a kompetentná vláda.„My sme liberálne hnutie, ale to neznamená, že spolupráca je možná iba s liberálmi. Na to, aby ste dosahovali politické výsledky, musíte vedieť spolupracovať aj s konzervatívcami. V súčasnosti viem určite povedať, že si to viem predstaviť so stranou Sloboda a Solidarita, ktorá je aj liberálna a máme dobrú spoluprácu v Bratislave a Bratislavskom kraji," povedal Šimečka. Šéf PS doplnil, že dobrú spoluprácu si vie predstaviť aj s niektorými politikmi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Zároveň dodal, že do parlamentných volieb pôjde hnutie samostatne. Taktiež víta každého snahu prispieť k tomu, aby sa k moci po najbližších parlamentných voľbách nedostal Robert Fico (Smer-SD) , a preto novovznikajúcim politických subjektom želá úspech.„Vtedy to má úspech, keď sa spájajú strany, ktoré zdieľajú rovnakú víziu a hodnoty. Potom to je trvácne a má to šancu na úspech aj po voľbách," myslí si Šimečka.Zároveň by uvítal, keby kandidátku hnutia posilnili aj iní ľudia a majú kredit, rešpekt, odbornosť a zdieľajú s nimi hodnoty. „S viacerými takými ľuďmi sa rozprávame a verím, že budú môcť posilniť našu kandidátku. Gro prvých miest na kandidátke budú tvoriť ľudia, ktorí sú dnes v predsedníctve PS," povedal. Taktiež uviedol, že skôr rokujú s ľuďmi mimo politiky.