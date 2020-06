Truban už nebude predsedom Progresívneho Slovenska, v hlasovaní získal len 100 hlasov

Nevylúčila opätovné spojenie so stranou Spolu

6.6.2020 - Novou predsedníčkou mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) je Irena Biháriová, ktorá do funkcie kandidovala z pozície podpredsedníčky PS. Hnutie o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.Biháriovú vo funkcii potvrdilo na sobotňajšom sneme 105 delegátov. Jej protikandidátom bol doterajší líder PS Michal Truban, ktorému svoj hlas odovzdalo 100 delegátov.Podpredsedami hnutia sa stali europoslanci Michal Šimečka a Martin Hojsík, Michal Truban, podnikateľ a bývalý predseda hnutia Ivan Štefunko a odborníčka PS na kultúru Zora Jaurová.Nová predsedníčka PS sa poďakovala členom a členkám hnutia za ich dôveru. „Čaká nás neľahké obdobie, v ktorom si uvedomujem svoju zodpovednosť za to, aby hnutie nezišlo z pozornosti verejnosti, aby aj napriek mimoparlamentnej pozícii dokázalo predstavovať odbornú a konštruktívnu alternatívu voči súčasnej vláde. Čaká nás aj množstvo práce do vnútra hnutia, na ktorú v hektike kampaní neostával čas," predostrela Biháriová.Biháriová sa poďakovala Trubanovi za jeho inšpirujúce nasadenie v internej kampani PS a férovú súťaž. „Máme s Michalom dohodu o vzájomnej podpore, pomoci a tandemovej spolupráci, takže v našej súťaži v skutočnosti nikto neprehral. Líderka musí byť líderkou celého hnutia, zjednotiť ho pri spoločnom sne a vízii, a presne to chcem v týchto dňoch Progresívnemu Slovensku ponúknuť," uviedla.Nevylúčila do budúcnosti spoluprácu so stranou Spolu - občianska demokracia (Spolu), s ktorou hnutie vo februárových parlamentných voľbách kandidovalo v rámci volebnej koalície.Truban novej predsedníčke zagratuloval k jej zvoleniu. „Presne tak, ako som povedal, budem ju a celé Progresívne Slovensko z celých síl naďalej podporovať a pracovať pre naše hnutie a našich voličov," vyhlásil.Zároveň sa poďakoval všetkým členom PS za to, že sú aj po neúspechu vo voľbách stále odhodlaní pracovať a stáť za svojimi hodnotami.„Ukazuje to, že tu nikto nie je pre funkcie, ale i pre hodnoty a vízie, ktorým veríme. Charakter a pracovitosť ľudí v PS mi dáva obrovskú nádej a energiu do budúcnosti," povedal Truban.Všetci v PS teraz budú podľa slov Trubana neúnavne a spoločne pracovať ďalej. „Progres bez ťažkej a sústavnej práce neexistuje. Progres bez vytrvalosti má len krátke trvanie. Progres bez robenia chýb je len snívanie. Budeme hlasne, aktívne a konštruktívne bojovať za práva, slobody a ašpirácie našich voličov a voličiek, ktorí ste nám dali dôveru a naďalej stojíte pri nás. Pretože to je ten najväčší záväzok, na ktorý ani na chvíľu nezabúdame," uzavrel Truban.Hnutie Progresívne Slovensko vo voľbách do NR SR kandidovalo vo koalícii so stranou Spolu – občianska demokracia (Spolu). Brány parlamentu sa im však prekročiť nepodarilo, keďže získali 6,96 percenta hlasov voličov, pričom na vstup do parlamentu museli ako koalícia získať minimálne sedem percent.Lídri koalície Miroslav Beblavý (Spolu) a Michal Truban (PS) po neúspechu vo voľbách vyvodili politickú zodpovednosť a strany začali znova fungovať ako dva samostatné politické subjekty.Beblavý sa vzdal funkcie predsedu Spolu a oznámil svoj definitívny odchod z politiky. Truban vyhlásil, že hnutie PS povedie do novej voľby predsedu, no opätovne sa už o túto funkciu uchádzať nebude.Po pár mesiacoch však zmenil názor a 15. mája oznámil svoju kandidatúru za predsedu hnutia. Odôvodnil to silnejúcou podporou členov hnutia voči jeho osobe.„Napísal som našim členom dlhú analýzu, v ktorej som úprimne zhodnotil voľby a napísal, kde všade sme spravili chyby, a kde všade som spravil chyby aj ja osobne. Postupne mi ale členovia začali písať, aby som opäť kandidoval, že zodpovednosť som prijal ale na sneme mi chcú dať vysvedčenie, a zároveň aj takto rozhodnúť o budúcnosti PS a mať viacerých kandidátov na predsedu,” ozrejmil v polovici mája Truban.Okrem neho sa o post lídra PS uchádza aj podpredsedníčka hnutia Irena Biháriová, ktorá vo februárových parlamentných voľbách kandidovala na spoločnej kandidátke PS/Spolu zo štvrtého miesta. Snem, ktorý sa bude konať elektronicky, zvolí okrem predsedu aj nových predsedov a členov predsedníctva PS.