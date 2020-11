Slovensko postúpili na ME: Severné Írsko - SLOVENSKO 1:2 pp

Slovenskí futbalisti zvíťazili vo štvrtkovom finále play off EURO 2020 v Belfaste nad Severným Írskom 2:1 po predĺžení. Na kontinentálny šampionát sa prebojovali druhýkrát v histórii, v E-skupine budú ich súpermi Poľsko, Švédsko a Španielsko.

Výber pod vedením trénera Štefana Tarkoviča napodobnil úspech kouča Jána Kozáka, ktorého tím sa kvalifikoval na ME 2016 do Francúzska. Vo Windsor Parku otvoril skóre gólom zo 17. minúty stredopoliar Juraj Kucka, ktorý využil veľkú chybu v domácej defenzíve. Severným Írom sa ale podarilo vyrovnať v 88. minúte, keď si dal vlastný gól Milan Škriniar. Duel dospel do predĺženia, v ktorom rozhodol o triumfe Slovenska striedajúci Michal Ďuriš v 110. minúte.

Tarkovič nastúpil na post v druhej polovici októbra po českom trénerovi Pavlovi Hapalovi, ktorého vedenie SFZ odvolalo po prehrách v Lige národov v Škótsku a doma s Izraelom. A to aj napriek tomu, že v semifinále baráže mužstvo pod Hapalom vyradilo 8. októbra v Bratislave Írov po jedenástkovom rozstrele. Tento impulz sa osemfinalistovi minulého EURO skvele vyplatil a v lete budúceho roka odohrá v základnej E-skupine finálového turnaja dva duely v Dubline s Poľskom (14. júna) a Švédskom (18. júna), resp. v Bilbau s domácim Španielskom (23. júna).



Slovensko si zahrá na veľkom turnaji tretíkrát v ére samostatnosti. Prvýkrát s trénerom Vladimírom Weissom postúpilo na MS 2010 v JAR do osemfinále a s Kozákom na ME pred štyrmi rokmi tiež.



Finále play off EURO 2020 - Belfast, Windsor Park:

Severné Írsko - SLOVENSKO 1:2 pp (1:1, 0:1)



Góly: 88. Škriniar (vlastný) - 17. Kucka, 110. Ďuriš, ŽK: Boyce - Duda, Rodák. Rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.), 1060 divákov. SLOVENSKO postúpilo na EURO 2020/



S. Írsko: Peacock-Farrell - Dallas, Cathcart (99. Flanagan), Evans, Lewis - McGinn (77. Lafferty), McNair (104. Ferguson), Davis, Saville (65. Thompson) - Magennis (77. Boyce), Washington (66. Whyte)

SLOVENSKO: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Lobotka (65. Hrošovský) - Rusnák (118. Gyömbér), Kucka, Hamšík (106. Greguš), Mak (65. Ďuriš) - Duda (85. Mráz)

Severní Íri sa od úvodných sekúnd snažili tlačiť sa na polovicu Slovákov, no tí boli kompaktní a nenechali sa zaskočiť. Centrované lopty do šestnástky hostí nerobili Slovákom problémy. Do prvého nebezpečného zakončenia sa dostali hostia, v 9. minúte po peknej akcii sa do pozície dostal Rusnák, no tesne minul ľavý horný roh domácej bránky. Oba tímy sa sústredili najmä na to, aby neurobili chybu. Tá však z ničoho nič prišla na domácej strane. Vysokú loptu v strede poľa odhlavičkoval dozadu Saville a zaskočil zle postaveného stopéra Evansa. Okolo neho sa prehnal rozbehnutý Kucka a chladnokrvným zakončením otvoril skóre. Domáci pokračovali v stereotypnej hre, snažili sa vysoko napádať, no nevedeli nič vážnejšie vymyslieť. Postaviť na nohy ich mohla zlá rozohrávka Lobotku v 44. minúte, našťastie pre Slovákov McGinn vystrelil nepresne. Po jedinej strele do priestoru oboch brán tak odchádzali cez polčas do šatní spokojnejšie Slováci.

Domáci začali druhý polčas mocným náporom, no chvíľu im trvalo, kým si vytvorili väčšiu gólovú šancu. Tá prišla po ďalšej chybe Lobotku v rozohrávke v 53. minúte, keď mu loptu zobral McGinn a vybral si prihrávkou Washingtona. Jeho strela ale išla priamo na brankára Rodáka, ktorý ju na dvakrát skrotil. V 60. minúte sa odhodlal zakončiť Rusnák, no opäť tesne minul. Severným Írom v ďalších fázach akoby odišla energia a Slováci ich dokázali šikovnou kombináciou do strán držať na dištanc. V záverečných minútach vrhli domáci všetko do ofenzívy, Slováci im s vypätím všetkých fyzických síl obetavo vzdorovali, no nápor nevydržali. V 88. minúte sa cez Hubočana prehnal McNair, vnikol do šestnástky a jeho spätnú prihrávku si pri obrannom zákroku zrazil do vlastnej siete Škriniar. V 90. minúte mohli domáci dovŕšiť skvelý obrat, no Lafferty trafil ostrou strelou len ľavú tyč. V štyroch nadstavených minútach držali loptu na domácej polovici Slováci, no do zakončenia sa nedostali a tak nasledovalo predĺženie 2x15 minút.

Futbalista Severného Írska Conor Washington (vľavo) strieľa počas zápasu finále play off o EURO 2020 Severné Írsko - Slovensko v belfastskom Windsor Parku.

Foto: pre TASR/PA/Brian Lawless



V prvom predĺžení tvrdili muziku Severní Íri, v jeho závere ale mohol skórovať Hamšík, pri zakončení sa však pošmykol. Čo nevyšlo slovenskému kapitánovi, ktorý už do druhej 15-minútovky extračasu nenastúpil, podarilo sa v 110. minúte Ďurišovi. Od boku Evansa sa k nemu odrazila lopta a presnou prízemnou strelou k ľavej tyčke prekonal domáceho brankára. Rozhodol tak o vydretom postupe Slovenska na ME, keďže hostia už záver predĺženia zvládli.

Juraj Kucka, stredopoliar a autor gólu SR: "Neďakujte mne, ale celému mužstvu, hráčom aj realizačnému tímu. Zvládli sme to spolu. Som na to pyšný. Zápas bolel, ale už nebolí, už je dobre, teraz si to už užívame. Bolo vidieť, ako sme to prežívali, tešili sme sa celá lavička spolu. Mišovi gratulujem, som rád, že to tam padlo. Je to obrovská hrdosť, ani to neviem popísať."