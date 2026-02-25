Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Počítače

25. februára 2026

HONOR na MWC 2026: Magic V6 definuje nové hranice odolnosti a ponúka exkluzívny pohľad na budúcnosť AI



Spoločnosť HONOR sa pripravuje na jednu z najväčších udalostí roka, veľtrh MWC Barcelona 2026.



HONOR na MWC 2026: Magic V6

Pod heslom „Veríme v budúcnosť s AI“ predstaví technologické inovácie, ktoré menia spôsob, akým vnímame mobilitu a inteligentné zariadenia. Ešte pred oficiálnym otvorením brán výstaviska však značka poodhaľuje detaily o novej vlajkovej lodi HONOR Magic V6, ktorá prináša revolúciu v odolnosti skladacích smartfónov.

Sila v ultra tenkom tele: Zipline výzva pre HONOR Magic V6

Dlhodobým cieľom spoločnosti HONOR je kombinovať prémiový dizajn s nekompromisným výkonom. HONOR Magic V6 je dôkazom, že ani extrémne štíhly profil ohybných smartfónov nemusí znamenať ústupky v pevnosti konštrukcie. Vývojári dosiahli novú úroveň štrukturálnej integrity spojením špičkových materiálov a inovatívneho inžinierstva.

Na demonštráciu tejto sily podstúpil smartfón náročnú „Zipline výzvu“. V tomto extrémnom teste slúžil HONOR Magic V6 ako kľúčový nosný prvok mechanizmu, ktorý udržal plnú váhu človeka pri prechode cez jazero na lanovej dráhe. Toto unikátne video, ktoré dokazuje stabilitu a odolnosť zariadenia, si môžete pozrieť tu.

 

Technologické piliere odolnosti HONOR Magic V6 nastavujú nový priemyselný benchmark vďaka niekoľkým kľúčovým inováciám:

·         Prvenstvo v ochrane: Ide o doteraz jediný skladací smartfón na svete, ktorý dosiahol súčasne certifikáciu IP68 aj IP69. Používateľom tak poskytuje maximálnu istotu pri kontakte s prachom a vodou aj v tých najnáročnejších podmienkach.

·         HONOR Super Steel: Srdcom pántu je špeciálna oceľ s pevnosťou 2800 MPa. Tento materiál, uznávaný ako najpevnejšia špeciálna oceľ v komerčnom sektore, zabezpečuje bezchybný chod a dlhú životnosť skladacieho mechanizmu.

·         Displej novej generácie: Obrazovka disponuje najnižšou mierou odrazu v odvetví (iba 1,5 %) a extrémnou odolnosťou voči opotrebeniu. Vnútorný displej kombinuje flexibilné UTG sklo so špeciálnymi vrstvami, čím dosahuje vysokú odolnosť voči nárazom pri zachovaní krištáľovo čistého obrazu.

Budúcnosť v znamení AI a robotiky

Okrem predstavenia Magic V6 využije HONOR barcelonské pódium na prezentáciu svojej dlhodobej vízie human-centric technológií. Návštevníci aj diváci live streamu sa môžu tešiť na:

·         Exkluzívny náhľad (Sneak Peek) na HONOR Robot Phone: Prvé reálne ukážky možností a synergie medzi smartfónom a robotikou, ktoré definujú novú éru zariadení.

·         Nové vlajkové lode pre produktivitu: Oficiálne uvedenie tabletu MagicPad 4 a notebooku MagicBook Pro 14, ktoré naplno využívajú AI na optimalizáciu výkonu a kreativity v ultra tenkom prevedení.

·         Pokrok v HONOR ALPHA PLAN: Nadviazanie na minuloročnú víziu plynulého prepojenia človeka a inteligentných technológií.

HONOR na MWC 2026: Magic V6

Sledujte nás naživo

Pozývame vás sledovať globálny launch event, ktorý sa uskutoční 1. marca 2026 o 13:00 CET v Barcelone. Pre všetkých, ktorí nemôžu byť prítomní osobne v Palau de Congressos, pripravujeme živý prenos.

Live stream môžete sledovať na tomto odkaze.


