Hoteliéri vyzývajú vládu k opatreniam, ktoré by zmiernili negatívne dopady na cestovný ruch pre nákazu

12.3.2020 - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) vyzýva odchádzajúcu a budúcu vládu, aby urýchlene začali pripravovať opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov v cestovnom ruchu v súvislosti s koronavírusom.Ako vo štvrtok informoval generálny manažér AHSR Marek Harbuľák, záleží im na zamestnancoch a nechcú pristúpiť k ich prepúšťaniu, chcú zabrániť ďalším negatívnym prejavom súvisiacim so šírením ochorenia, ale sami tomu nedokážu čeliť."Chceme, aby aj naši politici sledovali odporúčania Európskej komisie, opatrenia, ktoré prijímajú v okolitých krajinách. Za hotely a reštaurácie chcem zároveň zdôrazniť, že máme aj návrhy okamžitých riešení, ktoré výrazne pomôžu zamestnávateľom v cestovnom ruchu a nebudú záťažou pre štátny rozpočet," povedal Harbuľák.Generálny manažér AHRS zároveň ubezpečil všetkých, že hotely a reštaurácie združené v asociácii pristupujú k vzniknutej situácii spôsobenej koronavírusom zodpovedne."Nabádame na dodržiavanie všetkých opatrení prijatých krízovým štábom, úradom hlavného hygienika SR. Záleží nám na tom, aby sme chránili zdravie zamestnancov a hostí. Sme pripravení prijať aj ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu dostať situáciu späť do normálu za čo najkratšie obdobie," uviedol Harbuľák.Odvetvie cestovného ruchu je podľa neho prvým na rane, ktoré pociťuje negatívne dopady reštrikcií a opatrení obmedzujúcich pohyb ľudí."Bez ohľadu na počet zistených ochorení na Slovensku táto situácia sa dramaticky prejavuje v prudkom poklese počtu hostí, rušení pobytov, ale aj firemných, kultúrnych či iných spoločenských podujatí, a to doslova zo dňa na deň," poznamenal Harbuľák.Ide podľa neho o obrovské prepady, ktoré nie sú schopní nijakým spôsobom sanovať, no zároveň sa snažia vyjsť v ústrety hosťom a eliminovať aj ich škody, napríklad, zmenou stornovacích podmienok."Sme odvetvie, v ktorom viac ako 90 % tvoria malé a stredné podniky, nie nadnárodné korporácie s obratom v miliardách eur. Zamestnávame viac ako 160-tis. ľudí a naša obava je práve o budúcnosť týchto 160-tis. zamestnancov," dodal Harbuľák.Analytik spoločnosti Comenius Analytics Vladimír Bačišin informoval, že slovenské hotely očakávajú tento mesiac pokles tržieb o 47 % oproti predchádzajúcemu obdobiu minulého roka. V apríli očakávajú celkový výpadok 2,4 milióna eur a v máji takmer 2,5 milióna eur.Na jedno ubytovacie zariadenie je to strata viac ako 16-tisíc eur, vyplynulo z aktuálneho prieskumu uvedenej analytickej spoločnosti v spolupráci s AHRS medzi 150 respondentmi."Výsledky majú orientačný charakter, pretože nešlo o administratívne zisťovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach. Pri prepočte sme použili jednoduchý vážený priemer. Ak by sme využili daný model na všetky hotely a stravovacie zariadenia, straty by boli oveľa vyššie," priblížil Bačišin.Prepad v hoteloch a stravovacích zariadeniach bude podľa neho závažným národohospodárskym problémom a rébusom pre trh práce, na ňom môže prísť v tomto segmente k poklesu."Na trhu práce môže táto situácia spôsobiť pokles počtu zamestnancov o 80 až 100-tisíc ľudí. Úlohu vlády v tomto probléme vidíme v tom, že by mohla použiť verejné financie na úplnú alebo čiastočnú sanáciu daného sektora," poznamenal Bačišin.Svoju úlohu by podľa neho mohli zohrať aj zdroje súkromných finančných inštitúcií, pričom existujú tri mechanizmy - reštrukturalizácia existujúcich zdrojov, poskytnutie výhodných pôžičiek do budúcnosti a skoré preplatenie poistiek komerčnými poisťovňami.