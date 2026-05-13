Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Hráč NBA nečakane zomrel vo veku 29 rokov. Čo sa mu stalo?
V tejto sezóne odohral pre viaceré zranenia iba dva zápasy. Hráč tímu NBA Memphis Grizzlies Brandon Clarke zomrel vo veku 29 rokov. Klub uviedol, že je "zdrvený" stratou. Príčinu smrti ...
13.5.2026 (SITA.sk) - V tejto sezóne odohral pre viaceré zranenia iba dva zápasy.
Hráč tímu NBA Memphis Grizzlies Brandon Clarke zomrel vo veku 29 rokov. Klub uviedol, že je "zdrvený" stratou. Príčinu smrti neuviedol.
Narodil sa v Kanade a v roku 2019 bol draftovaný v prvom kole. V tejto sezóne odohral pre viaceré zranenia iba dva zápasy.
"Brandon bol vynikajúci spoluhráč a ešte lepší človek, ktorého vplyv na organizáciu a širšiu komunitu Memphisu nebude zabudnutý," uviedol celok vo vyhlásení.
Clarke odohral 309 zápasov v NBA, vrátane 50 zápasov v základnej zostave, a v priemere dosahoval 10,2 bodu na zápas.
Minulý mesiac bol zatknutý v Arkansase na základe obvinení, ktoré zahŕňali prekročenie rýchlosti a držbu kontrolovanej látky - údajne to bol kratom.
Po vysokoškolskom basketbale ho draftoval klub Oklahoma City Thunder a krátko nato bol vymenený do Grizzlies.
Jeho jediné dva duely v ročníku boli v decembri, hoci v januári cestoval do Veľkej Británie na stretnutie NBA medzi jeho Memphisom a Orlandom Magic.
"Všetci sme ho tu veľmi milovali. Bola to najjemnejšia duša, ktorá bola prvá pre všetkých svojich priateľov a rodinu," napísala jeho agentúra vo vyjadrení.
Komisár NBA Adam Silver povedal: "Ako jeden z najdlhšie pôsobiacich členov Grizzlies bol Brandon milovaným spoluhráčom a lídrom, ktorý hral hru s obrovskou vášňou a húževnatosťou."
Zdroj: SITA.sk - Hráč NBA nečakane zomrel vo veku 29 rokov. Čo sa mu stalo? © SITA Všetky práva vyhradené.
