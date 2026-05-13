 24hod.sk    Šport

13. mája 2026

Slafkovský si toho v play-off veľa vytrpí. Opäť raz skončil na ľade po tvrdom hite od súpera – VIDEO


Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral ďalší zápas s bodovým zápisom - tretím zo štyroch duelov v sérii proti Buffalu Sabres.

Zaskvel sa asistenciou na gól Colea Caufielda, no ani to nestačilo Montrealu Canadiens na víťazstvo. Hostia triumfovali 3:2 a séria sa vracia do Spojených štátov amerických za stavu 2:2.

Pre Košičana to bol šiesty bod v tohtoročnej vyraďovacej fáze, keď strelil štyri góly a na dva ďalšie prihral. Svoju bilanciu ešte môže vylepšiť.

Ostal ležať


Patril k najvyťažovanejším hráčom Habs, keď na ľade strávil niečo vyše 23 minút. Ide o jeho druhú najväčšiu porciu v play-off sezóny 2025/26.

Okrem toho si musel znova vytrpieť tvrdý zákrok od súpera. Tentoraz to bolo od brankára Sabres Ukka-Pekka Luukkonena, ktorý ho hokejkou zasiahol do oblasti krku a tváre.

Stalo sa to v 56. minúte, keď sa Montreal zúfalo snažil o vyrovnanie stretnutia a vynútiť si aspoň predĺženie. Nepodarilo sa a Slovák ostal chvíľu ležať na ľade.

Zrejme bez absencie


Keďže do konca tretej tretiny zostávalo len veľmi málo času a Slafkovský je dôležitou postavou prvej formácie Habs, tak od trénera Martina St. Louisa dostal dôveru napriek možným bolestiam.

Len 22-ročný útočník nestrácal čas premýšľaním nad dôsledkami svojho rozhodnutia a v hre onedlho aj pokračoval. Spoluhráčom však nepomohol k vyrovnaniu, nepodarilo sa to nikomu.

Nič nenasvedčuje tomu, žeby malo ísť o dlhodobé a väčšie zranenie a slovenský hokejista by mal s tímom cestovať do USA na ďalší súboj.

Séria sa sťahuje do Buffala, kde sa piate meranie síl odohrá v noci zo štvrtka 14. na piatok 15. mája, v Kanade sa bude opäť hrať o dva dni neskôr.


Zdroj: SITA.sk

