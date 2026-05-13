Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Slafkovský si toho v play-off veľa vytrpí. Opäť raz skončil na ľade po tvrdom hite od súpera – VIDEO
Stalo sa to v 56. minúte, keď sa Montreal zúfalo snažil o vyrovnanie stretnutia a vynútiť si aspoň predĺženie. Slovenský hokejista
13.5.2026 (SITA.sk) - Stalo sa to v 56. minúte, keď sa Montreal zúfalo snažil o vyrovnanie stretnutia a vynútiť si aspoň predĺženie.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odohral ďalší zápas s bodovým zápisom - tretím zo štyroch duelov v sérii proti Buffalu Sabres.
Zaskvel sa asistenciou na gól Colea Caufielda, no ani to nestačilo Montrealu Canadiens na víťazstvo. Hostia triumfovali 3:2 a séria sa vracia do Spojených štátov amerických za stavu 2:2.
Pre Košičana to bol šiesty bod v tohtoročnej vyraďovacej fáze, keď strelil štyri góly a na dva ďalšie prihral. Svoju bilanciu ešte môže vylepšiť.
Ostal ležať
Patril k najvyťažovanejším hráčom Habs, keď na ľade strávil niečo vyše 23 minút. Ide o jeho druhú najväčšiu porciu v play-off sezóny 2025/26.
Okrem toho si musel znova vytrpieť tvrdý zákrok od súpera. Tentoraz to bolo od brankára Sabres Ukka-Pekka Luukkonena, ktorý ho hokejkou zasiahol do oblasti krku a tváre.
Stalo sa to v 56. minúte, keď sa Montreal zúfalo snažil o vyrovnanie stretnutia a vynútiť si aspoň predĺženie. Nepodarilo sa a Slovák ostal chvíľu ležať na ľade.
Slafkovsky fell into UPLs buttend on his goalie stick and went down #LetsGoBuffalo #GoHabsGo pic.twitter.com/0v5VQJQVjK
— Buffalo Hockey Moments (@SabresPlays) May 13, 2026
Zrejme bez absencie
Keďže do konca tretej tretiny zostávalo len veľmi málo času a Slafkovský je dôležitou postavou prvej formácie Habs, tak od trénera Martina St. Louisa dostal dôveru napriek možným bolestiam.
Len 22-ročný útočník nestrácal čas premýšľaním nad dôsledkami svojho rozhodnutia a v hre onedlho aj pokračoval. Spoluhráčom však nepomohol k vyrovnaniu, nepodarilo sa to nikomu.
Nič nenasvedčuje tomu, žeby malo ísť o dlhodobé a väčšie zranenie a slovenský hokejista by mal s tímom cestovať do USA na ďalší súboj.
Séria sa sťahuje do Buffala, kde sa piate meranie síl odohrá v noci zo štvrtka 14. na piatok 15. mája, v Kanade sa bude opäť hrať o dva dni neskôr.
V Nepále otvorili sezónu na Mount Evereste prvým zdolaním vrcholu
Hráč NBA nečakane zomrel vo veku 29 rokov. Čo sa mu stalo?
