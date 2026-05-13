Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Slováci si opäť zahrajú proti Crosbymu. Kanada oznámila príchod legendy na MS
Sidney Crosby bude súčasťou kanadského tímu na MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku. Slovenskí hokejisti si po roku opäť vyskúšajú, aké to je zahrať si proti Sidneymu Crosbymu na majstrovstvách ...
Slovenskí hokejisti si po roku opäť vyskúšajú, aké to je zahrať si proti Sidneymu Crosbymu na majstrovstvách sveta.
Jeden z najlepších aktívnych hokejistov súhlasil s účasťou na MS druhý rok za sebou a celkovo štvrtýkrát v kariére.
Po roku opäť Slováci
Pred rokom v Štokholme bol Crosby ústrednou postavou duelu Kanada - Slovensko v základnej A-skupine. Na vysokom víťazstve zámorského favorita 7:0 sa podieľal dvoma gólmi a dvoma asistenciami. Neskôr Kanaďania šokujúco prehrali s Dánmi vo štvrťfinále.
Zatiaľ nebolo oznámené, či 38-ročný dlhoročný kapitán Pittsburghu prevezme kapitánske "C" aj na MS vo Švajčiarsku. "Javorové listy" pôvodne informovali, že kapitánom tímu bude 19-ročný supertalent svetového hokeja Macklin Celebrini.
Martone áno, Barzal nie
Spoločne s účasťou Crosbyho predstavitelia Hockey Canada oznámili doplnenie súpisky aj o ďalších dvoch útočníkov - talentovaného mladíka z Philadelphie Portera Martoneho a o čosi staršieho Dawsona Mercera z New Jersey. Opačný prípad je Mathew Barzal (New York Islanders), ktorý stiahol svoju účasť z dôvodu prevencie pred zranením.
Veľké úspechy
Crosby je jeden z najúspešnejších hokejistov posledných dvoch dekád. Okrem troch Stanleyho pohárov s Pittsburghom (2009, 2016, 2017) má s národným výberom Kanady na konte aj dve zlaté olympijské medaily (2010, 2014) a jeden titul majstra sveta (2015). Rodák z Halifaxu je aj víťaz Svetového pohára (2016) a Turnaja štyroch krajín (2025).
Na tohtoročných ZOH v Miláne s návratom hráčov NHL na vrcholnú scénu sa zlatej medaily nedočkal. Kanada prehrala vo finále s USA 1:2 po predĺžení a Crosby pre zranenie nehral.
MS vo Švajčiarsku budú jedenástym vrcholným podujatím, na ktorom bude Crosby reprezentovať svoju krajinu v drese s javorovým listom. Súboj Slovensko - Kanada v B-skupine vo Fribourgu príde na rad 24. mája od 20.20 h.
Hráč NBA nečakane zomrel vo veku 29 rokov. Čo sa mu stalo?
NHL: Slafkovský asistoval pri góle Caufielda, ale Buffalo otočilo zápas a vyrovnalo sériu – VIDEO
