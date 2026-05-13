 24hod.sk    Šport

13. mája 2026

Slováci si opäť zahrajú proti Crosbymu. Kanada oznámila príchod legendy na MS


Sidney Crosby bude súčasťou kanadského tímu na MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku. Slovenskí hokejisti si po roku opäť vyskúšajú, aké to je zahrať si proti Sidneymu Crosbymu na majstrovstvách ...



13.5.2026 (SITA.sk) - Sidney Crosby bude súčasťou kanadského tímu na MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku.


Slovenskí hokejisti si po roku opäť vyskúšajú, aké to je zahrať si proti Sidneymu Crosbymu na majstrovstvách sveta.

Jeden z najlepších aktívnych hokejistov súhlasil s účasťou na MS druhý rok za sebou a celkovo štvrtýkrát v kariére.

Po roku opäť Slováci


Pred rokom v Štokholme bol Crosby ústrednou postavou duelu Kanada - Slovensko v základnej A-skupine. Na vysokom víťazstve zámorského favorita 7:0 sa podieľal dvoma gólmi a dvoma asistenciami. Neskôr Kanaďania šokujúco prehrali s Dánmi vo štvrťfinále.

Zatiaľ nebolo oznámené, či 38-ročný dlhoročný kapitán Pittsburghu prevezme kapitánske "C" aj na MS vo Švajčiarsku. "Javorové listy" pôvodne informovali, že kapitánom tímu bude 19-ročný supertalent svetového hokeja Macklin Celebrini.

Martone áno, Barzal nie


Spoločne s účasťou Crosbyho predstavitelia Hockey Canada oznámili doplnenie súpisky aj o ďalších dvoch útočníkov - talentovaného mladíka z Philadelphie Portera Martoneho a o čosi staršieho Dawsona Mercera z New Jersey. Opačný prípad je Mathew Barzal (New York Islanders), ktorý stiahol svoju účasť z dôvodu prevencie pred zranením.


Veľké úspechy


Crosby je jeden z najúspešnejších hokejistov posledných dvoch dekád. Okrem troch Stanleyho pohárov s Pittsburghom (2009, 2016, 2017) má s národným výberom Kanady na konte aj dve zlaté olympijské medaily (2010, 2014) a jeden titul majstra sveta (2015). Rodák z Halifaxu je aj víťaz Svetového pohára (2016) a Turnaja štyroch krajín (2025).

Na tohtoročných ZOH v Miláne s návratom hráčov NHL na vrcholnú scénu sa zlatej medaily nedočkal. Kanada prehrala vo finále s USA 1:2 po predĺžení a Crosby pre zranenie nehral.

MS vo Švajčiarsku budú jedenástym vrcholným podujatím, na ktorom bude Crosby reprezentovať svoju krajinu v drese s javorovým listom. Súboj Slovensko - Kanada v B-skupine vo Fribourgu príde na rad 24. mája od 20.20 h.


Zdroj: SITA.sk - Slováci si opäť zahrajú proti Crosbymu. Kanada oznámila príchod legendy na MS © SITA Všetky práva vyhradené.

