Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetozár
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

16. mája 2026

Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo


Tagy: hokejový brankár MS v hokeji 2026 najlepší hráč prvé víťazstvo slovenskí hokejoví reprezentanti

Slováci sa vytrápili, ale zdolali Nórov 2:1 a majú za sebou úspešný vstup do MS 2026 v hokeji. Prvý zápas na veľkom podujatí býva vždy náročný, najmä ak hráte proti priamemu súperovi o postup do ...



Zdieľať
milan_cortina_olympics_ice_hockey_16364 676x451 16.5.2026 (SITA.sk) - Slováci sa vytrápili, ale zdolali Nórov 2:1 a majú za sebou úspešný vstup do MS 2026 v hokeji.


Prvý zápas na veľkom podujatí býva vždy náročný, najmä ak hráte proti priamemu súperovi o postup do štvrťfinále.

Slováci aj Nóri si dali na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Fribourgu práve štvrťfinálový cieľ a po prvom hracom dni sú k nemu o 3 body bližšie slovenskí hokejisti.

Slováci zdolali Nórov 2:1 v zápase, v ktorom ich súper prestrieľal v pokusoch na bránku (19-23), v čistých šanciach (3-6) a ešte aj v počte trestných minút (6-8). Lenže Slovensko malo v bránke spoľahlivého Samuela Hlavaja, ktorý takto pred troma mesiacmi vychytal na ZOH v Miláne v prvom zápase turnaja Fínov. Tak prečo to nemal zopakovať proti Nórom?

„Trochu sme sa trápili s Nórmi, ktorí hrali tak, ako sme to očakávali a videli na videu. Nóri sa zrážali, chodili pred moju bránku. Nikto sa nepýta v konečnom dôsledku, ako sa to rodilo. Dôležité je, že máme tri body,“ povedal Hlavaj v rozhovore pre TV JOJ Šport.
 
 

Taktická chyba v závere


S 22 zákrokmi a úspešnosťou 95,65% sa 24-ročný martinský rodák právom stal oceneným mužom zápasu na slovenskej strane. K jedinému inkasovanému gólu, ktorý Nóri v závere druhej tretiny vyrovnali na priebežných 1:1, poznamenal:

„Bola to taktická chyba po prehratom buly. Dvanásť sekúnd pred koncom tretiny musíme vedieť, čo ideme robiť. Takto nesmieme dostať gól. Inak sa mi však chytalo výborne. Bolo síce trochu teplo, ale slovenskí diváci sa postarali o skvelú atmosféru.“
 

Hlavaj je vždy opora


Hokejoví experti v štúdiu JOJ Šport vychválili Hlavaja, ako sa len dalo. Najmä jeho zákrok pri šanci Nórov za stavu 0:0 bol možno kľúčový, lebo prakticky z protiútoku Kristián Pospíšil otvoril skóre zápasu.

„Držal nás v zápase. Mal vynikajúce zákroky a bol jednoznačne náš najlepší hráč. Narátali sme šesť-sedem tutoviek, ktoré Samo pochytal. Nič iné sme však nečakali. On vždy keď príde na veľký turnaj, je naša opora. Prvý predpoklad, že na turnaji môžeme niečo uhrať, je dobrý brankár. A my ho máme,“ zhodli sa niekdajší skvelí hokejisti Andrej Meszároš a Michal Hudec.
 


Už v nedeľu od 12.20 h čaká na Slovákov druhý zápas na MS vo Fribourgu proti Talianom. Bude možno ešte dôležitejší ako prvý proti Nórom, lebo Taliani by mali papierovo patriť medzi najslabšie tímy šampionátu.
 

Back to back je v pohode


Na druhej strane náš tesný zápas aj výsledok proti nim v najsilnejšej našej zostave na ZOH v Miláne (víťazstvo 3:2) nech je výstraha aj pre hráčov okolo kapitána Mareka Hrivíka.

„Nerobia mi problém dva zápasy za dva dni. Budem v pohode a nachystaný. Záleží na tréneroch, ako sa rozhodnú a či budem chytať,“ dodal Hlavaj.
 

Tí istí Taliani


Tréner Vladimír Országh pred druhým zápasom svojich zverencov v BCF Arene podotkol:

„Taliani sú v identickej zostave ako na olympiáde a všetci máme v dobrej pamäti, ako nás tam potrápili a boli nepríjemní.. Verím, že sa dobre pripravíme.“


Zdroj: SITA.sk - Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hokejový brankár MS v hokeji 2026 najlepší hráč prvé víťazstvo slovenskí hokejoví reprezentanti
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
 Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
 MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1 (16. 5. 2026)
 Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO (13. 5. 2026)
 MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere (19. 8. 2025)
 Na MS 2026 odohrajú 104 zápasov, bude 12 štvorčlenných skupín (14. 3. 2023)



nasledujúci článok >>
Lewandowski potvrdil koniec v FC Barcelona: „Misia splnená“
<< predchádzajúci článok
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 