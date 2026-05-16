Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo
Prvý zápas na veľkom podujatí býva vždy náročný, najmä ak hráte proti priamemu súperovi o postup do štvrťfinále.
Slováci aj Nóri si dali na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Fribourgu práve štvrťfinálový cieľ a po prvom hracom dni sú k nemu o 3 body bližšie slovenskí hokejisti.
Slováci zdolali Nórov 2:1 v zápase, v ktorom ich súper prestrieľal v pokusoch na bránku (19-23), v čistých šanciach (3-6) a ešte aj v počte trestných minút (6-8). Lenže Slovensko malo v bránke spoľahlivého Samuela Hlavaja, ktorý takto pred troma mesiacmi vychytal na ZOH v Miláne v prvom zápase turnaja Fínov. Tak prečo to nemal zopakovať proti Nórom?
„Trochu sme sa trápili s Nórmi, ktorí hrali tak, ako sme to očakávali a videli na videu. Nóri sa zrážali, chodili pred moju bránku. Nikto sa nepýta v konečnom dôsledku, ako sa to rodilo. Dôležité je, že máme tri body,“ povedal Hlavaj v rozhovore pre TV JOJ Šport.
Taktická chyba v závere
S 22 zákrokmi a úspešnosťou 95,65% sa 24-ročný martinský rodák právom stal oceneným mužom zápasu na slovenskej strane. K jedinému inkasovanému gólu, ktorý Nóri v závere druhej tretiny vyrovnali na priebežných 1:1, poznamenal:
„Bola to taktická chyba po prehratom buly. Dvanásť sekúnd pred koncom tretiny musíme vedieť, čo ideme robiť. Takto nesmieme dostať gól. Inak sa mi však chytalo výborne. Bolo síce trochu teplo, ale slovenskí diváci sa postarali o skvelú atmosféru.“
Hlavaj je vždy opora
Hokejoví experti v štúdiu JOJ Šport vychválili Hlavaja, ako sa len dalo. Najmä jeho zákrok pri šanci Nórov za stavu 0:0 bol možno kľúčový, lebo prakticky z protiútoku Kristián Pospíšil otvoril skóre zápasu.
„Držal nás v zápase. Mal vynikajúce zákroky a bol jednoznačne náš najlepší hráč. Narátali sme šesť-sedem tutoviek, ktoré Samo pochytal. Nič iné sme však nečakali. On vždy keď príde na veľký turnaj, je naša opora. Prvý predpoklad, že na turnaji môžeme niečo uhrať, je dobrý brankár. A my ho máme,“ zhodli sa niekdajší skvelí hokejisti Andrej Meszároš a Michal Hudec.
Už v nedeľu od 12.20 h čaká na Slovákov druhý zápas na MS vo Fribourgu proti Talianom. Bude možno ešte dôležitejší ako prvý proti Nórom, lebo Taliani by mali papierovo patriť medzi najslabšie tímy šampionátu.
Back to back je v pohode
Na druhej strane náš tesný zápas aj výsledok proti nim v najsilnejšej našej zostave na ZOH v Miláne (víťazstvo 3:2) nech je výstraha aj pre hráčov okolo kapitána Mareka Hrivíka.
„Nerobia mi problém dva zápasy za dva dni. Budem v pohode a nachystaný. Záleží na tréneroch, ako sa rozhodnú a či budem chytať,“ dodal Hlavaj.
Tí istí Taliani
Tréner Vladimír Országh pred druhým zápasom svojich zverencov v BCF Arene podotkol:
„Taliani sú v identickej zostave ako na olympiáde a všetci máme v dobrej pamäti, ako nás tam potrápili a boli nepríjemní.. Verím, že sa dobre pripravíme.“
Lewandowski potvrdil koniec v FC Barcelona: „Misia splnená“
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1
