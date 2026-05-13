Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO
Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie už uzavrelo 25-členný káder pre majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Do záverečného menoslovu sa napokon nedostali obranca Rayen Petrovický a útočníci Šimon Petráš s Jakubom Lackom. Vo Fribourgu bude mať realizačný tím k dispozícii troch brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov.
Hlavný kouč Vladimír Országh trojici hráčov, ktorej v rukách zostal "Čierny Peter“, oznámil nepríjemnú správu po stredajšom tréningu. "Vždy je to náročná voľba, najmä keď sa s niektorými hráčmi musíte rozlúčiť. Ide o chlapcov, ktorí boli s nami aj dlhší čas, obetovali reprezentácii svoj čas aj energiu, čo si vážime. Museli sme urobiť rozhodnutie a snažili sme sa rozhodovať tak, aby sme do Švajčiarska vzali so sebou to najlepšie, čo aktuálne máme k dispozícii,“ uviedol kouč Országh podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Mešár je kreatívny hráč
Na stredajšom tréningu naplno zaberal už aj útočník Filip Mešár z tímu Laval Rocket v AHL, ktorý na Slovensko priletel v utorok. V stredu popoludní sa k tímu pridal aj ďalší produktívny útočník Martin Chromiak, ktorý doletel z Los Angeles. Obranca Jozef Viliam Kmec mal výstupné testy až v utorok a v stredu nabral z Las Vegas smer Švajčiarsko. S tímom sa stretne na letisku v Zürichu.
"Zatiaľ sme videli na ľade iba Filipa Mešára a je hladný, čo je fajn. Je to kreatívny hráč, ktorý by nám mal pomôcť v presilovkách rovnako ako Martin Chromiak. Vilo Kmec má za sebou solídnu prvú sezónu v AHL, preto veríme, že bude prínosom pre našu defenzívu,“ doplnil Országh.
Množstvo ospravedlneniek
Hlavný kormidelník sa vyjadril aj na tému množstva ospravedlneniek. Tím pre MS skladal namiesto chorého Craiga Ramsayho aj vlani a už vtedy sa počet ospravedlneniek šplhal k tridsiatke. Tento rok je toto číslo ešte o niečo vyššie ako pred rokom.
"Taká je realita. Vieme, že sezóna bola olympijská, chalani majú toho dosť, preto sme s takýmto počtom počítali. Nebude to jednoduché, máme veľa mladých chlapcov. Niektorí idú prvýkrát, iní zasa idú prvýkrát v inej role ako doteraz. Chceme ísť od zápasu k zápasu. Vieme, že nás čaká náročné obdobie. Bude veľmi dôležité, aby sme zvládli prvé dva duely. Radi by sme sa dostali do prvej osmičky, ale uvedomujeme si, že to nebude automatické. Tento tím bude potrebovať podporu z domova, keďže je mladý. Z našej strany to vnímame ako investíciu do budúcnosti. Priestor dostávajú hráči, ktorí by ho za iných okolností asi nedostali. Aj preto veríme, že ho naplno využijú a ukážu sa v dobrom svetle,“ dodal Országh.
Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026:
Brankári: Adam Gajan, Samuel Hlavaj, Eugen Rabčan
Obrancovia: František Gajdoš, Jozef Viliam Kmec, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Luka Radivojevič, Mislav Rosandič, Maxim Štrbák
Útočníci: Sebastián Čederle, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Martin Chromiak, Andrej Kollár, Adam Liška, Filip Mešár, Jakub Minárik, Aurel Nauš, Oliver Okuliar, Servác Petrovský, Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Adam Sýkora
