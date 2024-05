Igor Liba bol uvedený do Siene slávy IIHF ako desiaty hokejista spod Tatier. Je poctený, že si na neho spomenuli

Desiaty hokejista spod Tatier

Okúsil aj zámorskú NHL

27.5.2024 (SITA.sk) - Slovenskú hokejovú legendu Igora Libu v nedeľu uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) . Je už tradíciou, že počas posledného dňa svetového šampionátu sa v dejisku MS koná slávnosť, na ktorej do dvorany uvedú legendy.Okrem Libu do Siene slávy IIHF vstúpili v Prahe aj Švéd Kenny Jonsson, Fín Petteri Nummelin , Česi Jaroslav Pouzar a Jaromír Jágr , Kanaďan Ryan Smith, americká ženská hokejová legenda Natalie Darwitzová a kanadská trénerka Mel Davidsonová.Do spoločnosti členov Siene slávy IIHF sa zaradil Liba ako desiaty hokejista spod Tatier. Ešte pred ním medzi hokejovú smotánku vstúpili Jozef Golonka Peter Šťastný , Ladislav Horský, Ladislav Troják Peter Bondra a doteraz naposledy dvojica Miroslav Šatan so Žigmundom Pálffym „Som veľmi poctený, že si na mňa spomenuli. Do siene slávy uvádzali už aj mladších hráčov, ako som ja, takže som už ani neveril, že sa tam dostanem. Je to skvelá vizitka nie len pre moju kariéru, ale aj pre celú moju generáciu, ktorá hrala hokej so srdcom,“ uviedol 63-ročný Igor Liba v rozhovore pre agentúru SITA ešte v januári.Igor Liba končil svoju mimoriadne úspešnú kariéru až po štyridsiatke. V drese československej reprezentácie si pripísal 211 štartov, Slovensko v ére samostatnosti reprezentoval iba v jedinom dueli. Je majstrom sveta z roku 1985 a takisto držiteľom dvoch olympijských medailí (striebro zo Sarajeva 1984 a bronzu z Albertville 1992).Získal tiež štyri československé tituly (2x Košice, 2x Jihlava) a jeden slovenský titul (Košice). Okúsil aj zámorskú NHL, v ktorej si pripísal v dresoch New Yorku Rangers a Los Angels Kings dovedna 37 zápasov.Už vyše 10 rokov sa venuje výchove mladých hokejistov. V obci Čaňa pri Košiciach vedie hokejovú akadémiu nesúcu jeho meno.„Chcem, aby vyrastali ďalší skvelí hráči. Práca s malými hokejistami ma stále napĺňa. Musím však priznať, že od 1. januára som oficiálne na dôchodku, takže si užívam aj tento status. Dávam si krátku pauzu a teším sa na to, čo prinesie budúcnosť," doplnil Igor Liba pre agentúru SITA.