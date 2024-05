MS v hokeji 2024: Hokejisti domáceho Česka získali zlaté medaily na 87. MS. Vo finálovom zápase zdolali Švajčiarsko 2:0

Hokejisti domáceho Česka získali zlaté medaily na 87. MS. Vo finálovom zápase zdolali Švajčiarsko 2:0, čím dosiahli svoj siedmy titul od rozdelenia federácie a prvý od roku 2010. Víťazný gól strelil v 50. minúte David Pastrňák, do prázdnej bránky uzavrel skóre David Kämpf.

Česi triumfovali aj v rokoch 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 a 2010. Švajčiari naďalej čakajú na prvý titul, striebro z Česka je pre nich už štvrté z MS - rovnaký cenný kov získali aj v rokoch 1935, 2013 a 2018.



Tohtoročný český tím je deviaty v histórii, ktorý získal titul majstrov sveta na domácom šampionáte. Pred nimi to dosiahli len štyri krajiny - Československo v rokoch 1947, 1972 a 1985, Sovietsky zväz v rokoch 1973, 1979 a 1986, Švédsko v roku 2013 a Fínsko v roku 2022.



Bronzové medaily si odniesli hráči Švédska po víťazstve nad Kanadou (4:2), ktorej v Česku nevyšla snaha o zlatý hetrik. Slovenskí hokejisti obsadili 7. miesto, ktoré bolo ich najlepšie umiestnenie na MS od roku 2012, keď získali strieborné medaily. Na MS 2024 sa dostali zo štvrťfinále zo 4. miesta v ostravskej B-skupine, v súboji o semifinále podľahli Kanade 3:6.

finále MS /Praha/:



Švajčiarsko - Česko 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 50. Pastrňák (Kundrátek, Hájek), 60. Kämpf. Rozhodcovia: Campbell (Kan.), M. Holm – Lundgren (obaja Švéd.) Briganti (USA), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 17.413 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora - Niederreiter, Hischier, Fiala - Bertschy, Thürkauf, Andrighetto - Simion, Senteler, Herzog - Ambühl, Haas, Scherwey,



Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Špaček, Kempný, Kundrátek, Hájek, Ščotka - Pastrňák, Zacha, Palát - Nečas, Kämpf, Kubalík - Kaše, Sedlák, Červenka - Stránský, Tomášek, Beránek

Vypredaná aréna sledovala od úvodu hokej v rýchlom tempe s dôrazom na defenzívu. Tímy si dávali pozor na chyby vo vlastnom pásme, no zároveň sa snažili o ofenzívu. V 10. minúte sa k rýchlemu protiútoku dostala prvá formácia českého tímu, zakončil Palát, ale brankára Genoniho neprekvapil. Najväčšiu švajčiarsku šancu prvej tretiny mal v 17. minúte Bertschy, ale z pravého krídla trafil iba do žŕdky.



V druhej tretine si oba tímy zahrali po dve presilovky, ale ani počas nich sa nezmenilo bezgólové skóre. Dianie na ľade v nej bolo naďalej vyrovnané, do streleckých pozícií sa dostali oba tímy, ale brankári Genoni i Dostál boli opory svojich tímov. V závere druhej časti sa Česi usadili v pásme, aktivita Pastrňáka vyústila do strely Kämpfa, ktorá sa obtrela o žŕdku.



Konštrukcia bránky zazvonila aj v úvode tretej časti, keď švajčiarsky útočník Thürkauf tečoval strelu od modrej čiary, no Dostál si vydýchol. Dianie v tretej tretine nakrátko prerušila výmena poškodeného plexiskla a krátko po nej išli Česi do vedenia. Po vyhranom buly v útočnom pásme si Pastrňák nakorčuľoval na ľavý kruh a po Kundrátkovej prihrávke prekonal Genoniho strelou bez prípravy - 0:1. Švajčiari sa vrhli to útoku, vytvorili si niekoľko sľubných príležitostí, ale Dostála nedokázali prekonať. Pokúsili sa aj o hru so šiestimi hráčmi, no Kämpf do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu. Brankár Lukáš Dostál si pripísal tretie čisté konto na MS a druhé vo vyraďovacej časti.

Konečné poradie 87. MS v hokeji:



1. Česko, 2. Švajčiarsko, 3. Švédsko, 4. Kanada, 5. USA, 6. Nemecko, 7. SLOVENSKO, 8. Fínsko, 9. Lotyšsko, 10. Rakúsko, 11. Nórsko, 12. Kazachstan, 13. Dánsko, 14. Francúzsko, 15. Veľká Británia*, 16. Poľsko*







*-zostup do A-skupiny I. divízie, v roku 2025 ich nahradia Slovinsko a Maďarsko