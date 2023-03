Medvedev opäť varoval Západ pred jadrovou „apokalypsou“, hovoril aj o útoku na ďalšiu krajinu

Vzťahy sa zhoršujú

Hrozby jadrovými zbraňami

24.3.2023 -Zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev varoval vo štvrtok pred rastúcou hrozbou jadrovej vojny a kritizoval nemeckého ministra za vyhrážanie sa ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi zatknutím. Poznamenal, že takáto akcia by sa rovnala vyhláseniu vojny a vyvolala by ruský útok na Nemecko.Medvedev, ktorý je taktiež ruským exprezidentom, vo videu pre novinárov povedal, že vzťahy Ruska so Západom dosiahli historické dno. Na otázku, či sa hrozba jadrového konfliktu zmiernila, Medvedev odpovedal: „Nie, neznížila sa, ale narástla. Každý deň, keď Ukrajine poskytujú cudzie zbrane, približuje jadrovú apokalypsu.“Vo štvrtkových komentároch 57-ročný Medvedev odsúdil rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu (ICC) vydať na Putina zatykač pre obvinenia z údajnej účasti na únosoch tisícok detí z Ukrajiny. Poznamenal, že tento krok prispel ku „kolosálnemu negatívnemu potenciálu“ v už beztak veľmi napätých vzťahoch medzi Ruskom a Západom. „Naše vzťahy so Západom sú už teraz horšie ako kedykoľvek v histórii,“ povedal.Medvedev kritizoval nemeckého ministra spravodlivosti Marca Buschmanna, ktorý minulý týždeň povedal, že Putin bude zatknutý na základe zatykača ICC, ak navštívi Nemecko.„Predstavme si... vodca jadrovej mocnosti navštívi územie Nemecka a bude zatknutý,“ povedal Medvedev a dodal, že by to znamenalo vyhlásenie vojny Rusku. „V tomto prípade naše aktíva poletia, aby zasiahli Bundestag, kanceláriu kancelára a tak ďalej.“ Pozorovatelia interpretujú Medvedevovu rétoriku ako zjavný pokus získať priazeň Putina.