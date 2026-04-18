Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valér
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. apríla 2026

V Záhrebe protestovali tisícky ľudí, požadovali vyššie mzdy aj dôchodky


Zdieľať
croatia_election_75850 scaled 1 676x451 18.4.2026 (SITA.sk) - Tisíce Chorvátov protestovali v hlavnom meste Záhreb. Požadovali vyššie mzdy a dôchodky v súvislosti s rastúcou infláciou v krajine v posledných mesiacoch.

Najvyššia inflácia v eurozóne


Protest s názvom „Chorvátsko spolu za vyššie mzdy a dôchodky“ sa konal v čase, keď krajina v marci zaznamenala infláciu 4,89 %, čo je najvyššia hodnota v eurozóne. Protestujúci niesli transparenty s nápismi „Stop dani chudoby“ a „Ak všetko zdraželo, prečo naše mzdy nie?“ a prešli centrom Záhrebu, aby sa zhromaždili na hlavnom námestí Jelacic.

Mám dôchodok 620 eur. Prišli sme protestovať, aby sme zlepšili situáciu dôchodcov a pracovníkov,“ povedala AFP 69-ročná dôchodkyňa Slobodanka Andric z Vukovaru. „Vláda musí jasnejšie vidieť, že naši dôchodcovia a pracovníci s minimálnou mzdou sotva prežívajú,“ uviedol 40-ročný technik z nemocnice v Dubrovníku Ivan Vecerin.

Žiadajú zvýšenie mzdy a dôchodku


Odbory požadujú zvýšenie čistej minimálnej a priemernej mzdy na 1 100 a 2 200 eur. Tiež žiadajú zvýšenie priemerných dôchodkov z aktuálnych 700 na 1 100 eur. Hlavným cieľom protestu je podľa organizátorov prebudiť chorvátskych pracovníkov, ľudí, dôchodcov a študentov a obnoviť ich vieru, že by mali zostať a bojovať za lepšie podmienky v Chorvátsku namiesto odchodu do zahraničia.

Predseda chorvátskej odborovej federácie SSSH Mladen Novosel označil požiadavky za rozumné a ponúkol vláde dvojfázové riešenie. „Na konci roka, keď sa zvýši minimálna mzda, zvýšte ju o 250 eur hrubého a urobte to isté aj budúci rok. Takto dosiahneme požadované mzdy,“ povedal Novosel.


Zdroj: SITA.sk - V Záhrebe protestovali tisícky ľudí, požadovali vyššie mzdy aj dôchodky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dôchodky Inflácia Mzdy Protest
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Japonsko schválilo dohodu o dodávke prvých troch stealth fregát austrálskej námornej flotile

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 