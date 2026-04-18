Sobota 18.4.2026
Meniny má Valér
18. apríla 2026
V Záhrebe protestovali tisícky ľudí, požadovali vyššie mzdy aj dôchodky
Tisíce Chorvátov protestovali v hlavnom meste Záhreb. Požadovali vyššie mzdy a dôchodky v súvislosti s rastúcou infláciou v krajine v posledných mesiacoch. Najvyššia inflácia v ...
18.4.2026 (SITA.sk) - Tisíce Chorvátov protestovali v hlavnom meste Záhreb. Požadovali vyššie mzdy a dôchodky v súvislosti s rastúcou infláciou v krajine v posledných mesiacoch.
Protest s názvom „Chorvátsko spolu za vyššie mzdy a dôchodky“ sa konal v čase, keď krajina v marci zaznamenala infláciu 4,89 %, čo je najvyššia hodnota v eurozóne. Protestujúci niesli transparenty s nápismi „Stop dani chudoby“ a „Ak všetko zdraželo, prečo naše mzdy nie?“ a prešli centrom Záhrebu, aby sa zhromaždili na hlavnom námestí Jelacic.
„Mám dôchodok 620 eur. Prišli sme protestovať, aby sme zlepšili situáciu dôchodcov a pracovníkov,“ povedala AFP 69-ročná dôchodkyňa Slobodanka Andric z Vukovaru. „Vláda musí jasnejšie vidieť, že naši dôchodcovia a pracovníci s minimálnou mzdou sotva prežívajú,“ uviedol 40-ročný technik z nemocnice v Dubrovníku Ivan Vecerin.
Odbory požadujú zvýšenie čistej minimálnej a priemernej mzdy na 1 100 a 2 200 eur. Tiež žiadajú zvýšenie priemerných dôchodkov z aktuálnych 700 na 1 100 eur. Hlavným cieľom protestu je podľa organizátorov prebudiť chorvátskych pracovníkov, ľudí, dôchodcov a študentov a obnoviť ich vieru, že by mali zostať a bojovať za lepšie podmienky v Chorvátsku namiesto odchodu do zahraničia.
Predseda chorvátskej odborovej federácie SSSH Mladen Novosel označil požiadavky za rozumné a ponúkol vláde dvojfázové riešenie. „Na konci roka, keď sa zvýši minimálna mzda, zvýšte ju o 250 eur hrubého a urobte to isté aj budúci rok. Takto dosiahneme požadované mzdy,“ povedal Novosel.
Zdroj: SITA.sk - V Záhrebe protestovali tisícky ľudí, požadovali vyššie mzdy aj dôchodky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Japonsko schválilo dohodu o dodávke prvých troch stealth fregát austrálskej námornej flotile
Japonsko schválilo dohodu o dodávke prvých troch stealth fregát austrálskej námornej flotile