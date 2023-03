Ukrajinci odmietajú Lukašenkove výzvy na prímerie, kým budú ruské sily okupovať ukrajinské územie

31.3.2023 - Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak odmietol výzvy samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na okamžité prímerie.Poznamenal, že návrh nepripadá do úvahy, kým ruské sily budú naďalej okupovať ukrajinské územie. Informuje o tom spravodajský web CNN."Je nevyhnutné zastaviť nepriateľské akcie a vyhlásiť prímerie, ktoré obom stranám zakáže presúvanie skupín vojska a transfery zbraní, munície, mužstva a vybavenia," skonštatoval Lukašenko v piatkovom príhovore národu s tým, že musia byť "všetky zastavené, zmrazené".Podoľak tvrdí, že "každé prímerie bude znamenať právo (Ruskej federácie) zostať na okupovaných územiach a to je absolútne neprípustné"."Ukrajina má právo presúvať jednotky a vybavenie na svojom území tak, ako to považuje za potrebné," zdôraznil Podoľak. Pozastavenie "nepriateľských akcií" na Ukrajine odmietol aj Kremeľ prostredníctvom hovorcu Dmitrija Peskova