Lukašenko by na území Bieloruska privítal okrem taktických aj strategické jadrové zbrane Ruska

Ešte väčšia hrozba

Prímerie mu zamietli

31.3.2023 - Ruské strategické jadrové zbrane môžu byť rozmiestnené v Bielorusku spolu s časťou ruského taktického jadrového arzenálu. V piatok to povedal samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko Ruský vodca Vladimir Putin minulý týždeň oznámil, že jeho krajina má v úmysle rozmiestniť v Bielorusku taktické jadrové zbrane relatívne krátkeho doletu a malého výkonu.Strategické jadrové zbrane, ako sú hlavice s raketami, ktoré Lukašenko spomenul vo svojom prejave o stave krajiny, by však predstavovali ešte väčšiu hrozbu, ak by ich Moskva presunula na územie svojho suseda a spojenca.Rovnako ako Putin, aj Lukašenko tvrdí, že západné mocnosti chcú zničiť Rusko a Bielorusko."Putin a ja sa rozhodneme a v prípade potreby sem zavedieme strategické zbrane a oni to musia pochopiť, tí darebáci v zahraničí, ktorí sa nás dnes snažia vyhodiť do vzduchu zvnútra aj zvonka," povedal Lukašenko."Pre ochranu našich krajín, nášho štátu a ich národov sa nezastavíme pred ničím. Budeme chrániť našu suverenitu a nezávislosť všetkými potrebnými prostriedkami, vrátane jadrového arzenálu. Nehovorte, že sa o nich budeme len starať a toto nie sú naše zbrane. Sú to naše zbrane a prispejú k zabezpečeniu suverenity a nezávislosti," dodal.Lukašenko predtým v prejave vyzval na prímerie na Ukrajine. Moskva však už medzičasom jeho návrh na prímerie odmietla.