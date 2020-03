Je to aj o disciplíne a súdržnosti, bratislavský primátor Vallo sa chce vyhnúť talianskemu scenáru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Našou úlohou je robiť všetko pre to, aby sa Bratislava aj celé Slovensko vyhli talianskemu scenáru. Primátor Bratislavy Matúš Vallo to uviedol v stredu po tom, ako sa zúčastnil rokovania vlády.„Nie je to len o rúškach alebo špeciálnych mydlách, ale aj o spoločnej súdržnosti a disciplíne, o ktorú budem prosiť všetkých obyvateľov Bratislavy," konštatoval.Zavretie všetkých škôl na 14 dní by podľa Valla zľahčilo situáciu v Bratislave. Mesto by tak nemuselo riešiť, že školy môže bez vyhlásenia krízovej situácie uzavrieť len na 5 dní.„Rozprávali sme sa aj o senioroch, usilujeme sa nájsť systém, ako čo najviac pomôcť," konštatoval. S premiérom tiež riešili ľudí bez domova, ktorí môžu byť potenciálnymi nosičmi koronavírusu.Ako Vallo dodal, s premiérom budú apelovať na majiteľov najväčších podnikov a prevádzok v Bratislave, aby obmedzili otváracie hodiny, je o tom však podľa neho predčasné hovoriť.„Disciplína a súdržnosť je dôležitá, aby sme to v Bratislave dokázali spolu zvládnuť. Našou úloha bude aj apelovať na ľudí, aby boli súdržní a disciplinovaní," uzavrel.