Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
Jungheinrich boduje, získal 2 prestížne ocenenia za dizajn, ktorý mení logistiku
Nie je to len o výkone, ale aj o tom, ako technológia vyzerá a funguje v praxi. Jungheinrich získal dve ocenenia iF Design Award 2026 a potvrdil, že moderná intralogistika musí spájať ...
Jungheinrich získal dve ocenenia iF Design Award 2026 a potvrdil, že moderná intralogistika musí spájať inteligentný dizajn, efektivitu aj komfort pre používateľa.
Dvojité víťazstvo v silnej konkurencii
Hamburg - Jungheinrich si v roku 2026 pripísal významný úspech. Z prestížnej medzinárodnej súťaže iF Design Award si odniesol hneď dve ocenenia v kategórii produktového dizajnu. Porotu presvedčili autonómny mobilný robot EAE 212a a reach truck ETV 216i, ktoré uspeli v konkurencii viac než 10 000 návrhov zo 68 krajín. Súťaž pritom hodnotí nielen vzhľad, ale aj funkčnosť, používateľský komfort a udržateľnosť riešení.
EAE 212a: Inteligentná automatizácia v čistom dizajne
Autonómny mobilný robot EAE 212a zaujal na prvý pohľad minimalistickým, funkčným dizajnom, ktorý podporuje intuitívne ovládanie a vysokú efektivitu práce. Ide o novú generáciu robotov navrhnutých pre dynamické skladové prostredie. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa jednoducho integruje do existujúcich prevádzok, pričom ponúka vysokú úroveň autonómie a spoľahlivú navigáciu.
Kľúčovou výhodou sú aj inteligentné softvérové riešenia vrátane aktualizácií "over-the-air", ktoré zabezpečujú dlhodobú pripravenosť na meniace sa požiadavky logistiky.
ETV 216i: Kompaktnosť, ergonómia a presnosť
Druhým oceneným produktom je reach truck ETV 216i, ktorý ukazuje, že dizajn môže priamo ovplyvniť výkon aj komfort práce. Ako prvý reach truck na svete s pevne integrovanou lítium-iónovou batériou ponúka mimoriadne kompaktné rozmery, výborný výhľad z kabíny a vysokú manévrovateľnosť.
Ergonomicky navrhnuté pracovisko znižuje únavu operátora a zvyšuje bezpečnosť - čo je kľúčové najmä v úzkych uličkách a náročných skladových podmienkach. Robustná konštrukcia zároveň zaručuje spoľahlivý výkon aj pri intenzívnej prevádzke.
Dizajn ako konkurenčná výhoda
Ocenenie nie je len o estetike. Jungheinrich ukazuje, že dizajn sa stáva strategickým nástrojom, ktorý ovplyvňuje efektivitu, bezpečnosť aj celkový používateľský zážitok.
"Dvojité ocenenie podčiarkuje záväzok Jungheinrich k celostnému prístupu k dizajnu, technológii a orientácii na používateľa. Oba produkty ukazujú, ako môže inteligentný produktový dizajn riešiť konkrétne výzvy v oblasti manipulačnej techniky a prinášať hmatateľnú pridanú hodnotu v každodennej prevádzke,” hovorí Till Muhl, Head of Industrial Design v Jungheinrich.
"S EAE 212a a ETV 216i vysiela Jungheinrich silný signál smerom k budúcnosti manipulačnej techniky na najvyššej medzinárodnej úrovni," dodáva Muhl.
Súťaž Zelená misia od Ekofondu SPP štartuje na Deň Zeme. Posilní environmentálne vzdelávanie detí hravou a zábavnou formou
Via Iuris označila rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o maďarskom zákone proti LGBTI+ za prelomové, hovorí aj o zlej správe pre Ficovu vládu
