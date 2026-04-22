Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
Súťaž Zelená misia od Ekofondu SPP štartuje na Deň Zeme. Posilní environmentálne vzdelávanie detí hravou a zábavnou formou
Formovanie vzťahu k prírode, energiám a zodpovednému správaniu sa nezačína až v neskoršom veku. Prvé návyky vznikajú už v materskej škole a na prvom stupni základnej školy, keď deti ...
Prvé návyky vznikajú už v materskej škole a na prvom stupni základnej školy, keď deti spoznávajú svet cez hru, príbehy a vlastnú skúsenosť. Aj preto Ekofond SPP rozvíja vzdelávacie aktivity, ktoré približujú environmentálne témy jazykom, ktorému deti rozumejú a ktorý ich baví.
Jednou z takýchto aktivít je bezplatný e-learningový kurz Zelená misia, ktorý je určený pre školy, rodičov aj deti. Kurz približuje význam energie v každodennom živote prostredníctvom animácií, videí, kvízov, úloh a príbehov dvoch malých Energonautov – Sofi a Bena. Prvý kurz je navrhnutý najmä pre deti v materských školách, druhý pre deti na prvom stupni základných škôl. Kurzy sú vhodné aj na domáce učenie. K dnešnému dňu evidujeme viac ako 1 000 spustení kurzu.
"Teší nás, že dokážeme mladým ľuďom priblížiť environmentálne témy spôsobom, ktorý je im blízky a prirodzene ich vedie k zodpovednému správaniu," uviedla Zlatica Vargová, riaditeľka Ekofondu SPP.
Vzdelávanie však nekončí pri obrazovke
Aby si deti nové poznatky osvojili aj v praxi, Zelenú misiu aktuálne dopĺňa súťaž Zelená misia pre triedy materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Po absolvovaní kurzu deti spolu s pedagógmi odpovedia na jednoduchú tematickú otázku a vytvoria výtvarné dielo alebo priestorovú maketu s environmentálnym motívom, napríklad na tému energie či triedenia odpadu. Svoje práce pošlú ako fotografiu na e-mail zelenamisia@ekofondspp.sk. Súťaž sa začne symbolicky na Deň Zeme, 22. apríla 2026, a potrvá do 22. mája 2026. Spomedzi všetkých zapojených tried, ktoré splnia podmienky, budú koncom mája náhodným žrebovaním vybraní traja celoslovenskí víťazi. Výsledky budú zverejnené 1. júna 2026 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Motiváciou pre školy a škôlky budú nielen knihy s environmentálnou tematikou pre žiakov, ale aj interaktívne vzdelávacie predstavenie, ktoré organizátori prinesú priamo do víťazných tried. Cieľom je ukázať, že environmentálne vzdelávanie môže byť zrozumiteľné, hravé a priamo využiteľné v každodennej výučbe.
Viac informácií o súťaži a kurze Zelená misia nájdete na podstránke https://www.ekofondspp.sk/greenfluenceri-zelenamisia.html
Ekofond SPP je nezisková organizácia zameraná na podporu environmentálnych projektov, ochranu prírody a udržateľný rozvoj. Zároveň sa venuje aj vzdelávacím a osvetovým aktivitám v týchto oblastiach. Vo svojich projektoch kladie dôraz aj na zvyšovanie energetickej gramotnosti a rozvoj kritického myslenia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Súťaž Zelená misia od Ekofondu SPP štartuje na Deň Zeme. Posilní environmentálne vzdelávanie detí hravou a zábavnou formou © SITA Všetky práva vyhradené.
