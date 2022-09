Juraj Slafkovský ako chlapec radšej zbieral kartičky s futbalistami, čoskoro bude mať svoju vlastnú hokejovú

Rozdávať podpisy bolo náročné

Nechýbala ani štvorka draftu

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Aj slovenský hokejový krídelník Juraj Slafkovský bol súčasťou Hráčskej asociácie NHL (NHLPA) , na ktorej 27 hráčov pózovalo na predmestí Washingtonu v dresoch svojich klubov prioritne pre fotografov.Fotografie z ľadu aj iných priestorov budú požité pri tvorbe kartičiek určených zberateľom. Mladí hokejisti tiež podpisovali rôzne predmety - tiež pre potreby spoločností, ktoré pripravujú hokejové kartičky."Bolo veľmi náročné rozdať toľko podpisov," prezradil podľa oficiálneho webu NHL iba 18-ročný košický rodák Slafkovský, ktorého si kanadský klub Montreal Canadiens vybral v prvej polovici júla v drafte nováčikov z 1. priečky.Na margo akcie z úvodu aktuálneho týždňa pokračoval: "Bola to však aj zábava. Mohol som stretnúť ďalších chalanov a stráviť s nimi nejaký čas. Spravili sme nejaké fotky. Páčilo sa mi to."Počas spomenutého podujatia zameraného na marketing slovenský hokejový útočník prezradil aj to, že ako chlapec radšej zbieral kartičky s futbalistami.Z Juraja Slafkovského sa stáva hviezda a s tým je spojený stále väčší záujem okolia. Najvyššie draftovaný Slovák si nie je istý, aký pocit v ňom vyvolá, keď v zámorí čoskoro vyjde prvá jeho hokejová kartička."Záležať bude na tom, ako na nej budem vyzerať," poznamenal slovenský mladík s humorom jemu vlastným.Na akcii vo Washingtone okrem Slafkovského nechýbala ani štvorka tohtoročného draftu Shane Wright . Útočník Seattlu Kraken priznal, že aj takéto podujatia v ňom stupňujú pocit vzrušenia."Už čoskoro ma čaká kemp v Seattli. No už teraz, keď som si obliekal klubový dres a k tomu prislúchajúce štucne, mi potvrdilo, že toto je naozaj skutočnosť a je to úžasné," povedal.