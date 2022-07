NHL: Slafkovský môže byť prvý Slovák s diakritikou na drese

Juraj Slafkovský môže byť prvý slovenský hokejista s diakritikou na drese NHL. Klub Montreal Canadiens, ktorý ho nedávno draftoval ako celkovú jednotku, viackrát prezentoval jeho dres s číslom 20 a menovkou, v ktorej nechýba písmeno "ý" s dĺžňom. Žiadny iný slovenský hráč doteraz nemal v NHL menovku s diakritickými znamienkami.





"S klubom sme sa o tejto téme nerozprávali, ale všimol som si, že menovku na dresoch mi vyrobili s dlhým 'ý'. Netrval som na tom, ale budem rád, ak budem mať na drese správne napísané priezvisko," uviedol Slafkovský pre TASR.Montreal mu pripravil dres s diakritikou v priezvisku už na drafte a menovku mal správne napísanú aj počas následného rozvojového kempu Canadiens. Klub medzičasom informoval, že Slafkovský bude hrať s číslom 20 (v kempe mal 60) a podložil to aj videom z výroby dresu, na ktorom je okrem nového čísla aj menovka "Slafkovský". Zaujímavosťou je, že ďalší slovenský útočník Filip Mešár, ktorého si Canadiens vybrali z 26. miesta, mal na tohtoročnom drafte aj v následnom kempe dres bez diakritiky – Mesar.Slafkovský nebude prvým hráčom Montrealu s diakritikou. V roku 2013 si správnu menovku presadil aj kanadský útočník Daniel Brire. Kluby NHL dlhodobo neuvádzali na dresoch diakritiku v menovkách hráčov, no v nedávnej minulosti došlo k viacerým výnimkám. Nemecký útočník Tim Stützle požiadal klub Ottawa Senators o správne napísanie priezviska aj s germánskou prehláskou "ü". Klub mu vyšiel v ústrety a rovnako tak aj fanúšikom, ktorí si už kúpili jeho dresy s menovkou "Stuetzle" a tieto im bezplatne vymenil. So žiadosťou o diakritiku na dresoch uspeli aj Nils Höglander vo Vancouveri, fínsky brankár Veini Vehviläinen v Toronte, ale aj Česi David Kämpf či brankár Petr Mrázek. Správnu menovku má aj jednotka draftu 2020 Alexis Lafrenire z New Yorku Rangers.