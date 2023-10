Kaliňák vysvetlil zahraničným médiám postoj Smeru k Ukrajine. Nie sme proruskí, ale proslovenskí, tvrdí

Povedal to niekdajší podpredseda vlády a exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica, ktorý vyšiel aj na nemeckom webe welt.de.

Nie sú proruskí, ale proslovenskí

Na otázku, či sa otočia Európe chrbtom, Kaliňák odpovedal, že „v tomto sme sa vyjadrili veľmi jasne: žiadny antieurópanizmus“. Zároveň poukázal na to, čo Európa tvrdila o Giorgii Meloniovej počas jej kampane a čo sa stalo potom, keď sa stala talianskou premiérkou.

Na otázku, či chce teda Smer postupovať ako Meloniová, čiže nedodržať svoje vznešené predvolebné sľuby ale konať pragmaticky, Kaliňák odpovedal, že tu nejde o pragmatickosť. Zdôraznil, že nie sú proruskí ale proslovenskí.

„Hoci už nebudeme Ukrajine dodávať zbrane, budeme ich naďalej podporovať humanitárnou pomocou,“ povedal Kaliňák.

Do EÚ áno, do NATO nie

V súvislosti s podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únie a NATO Kaliňák zdôraznil, že to sú dve úplne odlišné veci.

„Boli by sme veľmi radi, keby Ukrajina vstúpila do EÚ. Ale nie do NATO, to je otázka bezpečnosti. Dva roky som žil na Ukrajine, je súčasťou východnej Európy. Nemá s nami nič spoločné, vždy to bola naša hranica na východ,“ povedal Kaliňák a dodal, že prijať Ukrajinu do NATO by bolo nebezpečné.

Zároveň je presvedčený, že dosiahnuť mier na Ukrajine je možné. „S Maďarskom sme mali vždy mimoriadne komplikované vzťahy. Ale teraz sú naše vzťahy najlepšie za tisíc rokov,“ skonštatoval Kaliňák.