Karel Gott naspieval skladbu so svojou dcérou, darí sa jej aj v Poľsku a Nemecku

Karel Gott *

* pracoval ako vyučený elektromontér v ČKD a popri práci študoval spev na konzervatóriu. Preslávil ho angažmán v Divadle Semafor v prvej polovici 60. rokov. Neskôr spoluzakladal Divadlo Apollo, kde pôsobil do roku 1967. Počas kariéry vydal viac než 100 albumov.



Účinkoval tiež vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964), Hvězda padá vzhůru (1974), Romance za korunu (1975), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a jeho pokračovaní Dědictví aneb Kurvaseneříká (2014) či v rozprávkach Z pekla štěstí 2 (2001) alebo Keď draka bolí hlava (2018).



Gott je držiteľom 42 Zlatých slávikov, viacerých cien Týtý, Zlatých a Platinových platní a ceny Zlatá ihlica. Počas svojej speváckej kariéry absolvoval množstvo koncertov v Európe, USA, Kanade, Číne, Austrálii či Japonsku a hosťoval v stovkách televíznych šou doma aj v zahraničí.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) - Nová skladba českého speváka Karla Gotta, ktorú naspieval so svojou dcérou Charlotte Ellou, zaznamenala v priebehu niekoľkých hodín po svojom zverejnení úspech nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj v Poľsku či Nemecku.Skladbe Srdce nehasnou, ktorú pre Zlatého slávika a jeho 13-ročnú dcéru zložil Richard Krajčo, sa darí tiež na YouTube, kde už prekročia tri milióny zhliadnutí. Gott túto skladbu predstavil ako prvú lastovičku svojej pripravovanej výberovky Karel Gott Singly - 300 písní z let 1962–2019, ktorá vyjde v polovici júna, mesiac pred Gottovou osemdesiatkou.Informácie pochádzajú od Adriány Čahojovej zo spoločnosti Soul For Show a z archívu agentúry SITA.