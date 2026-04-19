|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. apríla 2026
Kauza Daniela Tupého pokračuje, súd sa po rokoch vracia k ďalším svedkom
Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 bude na pôde
Zdieľať
19.4.2026 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 bude na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať v stredu 22. apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Ako na predošlom pojednávaní avizoval sudca Tomáš Škultéty, na programe stredajšieho pojednávania by mal byť výsluch ďalších štyroch svedkov.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
<< predchádzajúci článok
