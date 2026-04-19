Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

19. apríla 2026

Zamestnávateľov čaká od júla zásadná zmena, dotkne sa vysielania zamestnancov do zahraničia


Tagy: Práca SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba Zahraničie Zamestnávatelia

Zamestnávatelia budú pri vysielaní zamestnancov na prácu v zahraničí povinní podávať žiadosti výlučne



Zdieľať
19.4.2026 (SITA.sk) -



Zamestnávatelia budú pri vysielaní zamestnancov na prácu v zahraničí povinní podávať žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom svojej elektronickej schránky. Zmena začne platiť od 1. júla a týka sa žiadostí PD A1. Žiadosti budú zamestnávatelia musieť podávať vyplnením príslušného elektronického formulára prostredníctvom portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Cieľom je zrýchlenie procesu


Informovala o tom Sociálna poisťovňa. Doplnila, že už v súčasnosti elektronickú formu podávania žiadostí využíva približne tretina zamestnávateľov, ktorí svojich zamestnancov vysielajú na výkon činnosti do krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Veľkej Británie.

„Cieľom tejto zmeny je zrýchlenie a zefektívnenie procesu evidencie, vydávania potvrdení a vybavovania žiadostí. Elektronický systém umožní automatizované posudzovanie podaní, vďaka čomu budú môcť zamestnávatelia pre svojich zamestnancov získať formuláre PD A1 vo výrazne kratších lehotách než doposiaľ pri papierových podaniach,“ priblížila Sociálna poisťovňa.

Poisťovňa pripomenula, že ak žiadosť splní podmienky automatickej kontroly, môže byť formulár PD A1 zaslaný už do 24 hodín od podania žiadosti, pričom potvrdenie o jej podaní je systémom zasielané obratom. „Pobočky dnes zvyčajne žiadosť o vyslaní zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) vystavujú do 45 dní od podania, resp. do 60 dní, ak proces vybavujú kombinovane pobočky a ústredie Sociálnej poisťovne. Nová elektronická forma podávania žiadostí tak znamená výraznú úsporu času pre zamestnávateľov i Sociálnu poisťovňu,“ priblížila inštitúcia.

Menej administratívy pre zamestnávateľov


Elektronické podávanie žiadostí podľa Sociálnej poisťovne zároveň prispeje k zníženiu administratívnej záťaže zamestnávateľov a umožní im pružnejšie reagovať na situácie, v ktorých je potrebné predložiť formulár PD A1 bez zbytočného odkladu. Ide napríklad o prípady pracovného úrazu, kontroly zo strany príslušných inšpekčných orgánov alebo požiadavky zmluvného partnera.

Sociálna poisťovňa upozornila, že žiadosti podané od 1. júla elektronicky, avšak nie prostredníctvom elektronického formulára, ako aj žiadosti podané papierovo, budú vrátené odosielateľovi bez vybavenia vzhľadom na nesplnenie zákonnej povinnosti podať žiadosť elektronicky prostredníctvom určeného elektronického formulára.

Elektronické podávanie žiadostí sa netýka SZČO a fyzických osôb (zamestnancov), ktorí môžu žiadosti naďalej podávať papierovo. Príslušné formuláre nájdu na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.







Zdroj: SITA.sk - Zamestnávateľov čaká od júla zásadná zmena, dotkne sa vysielania zamestnancov do zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 