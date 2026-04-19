24hodín v Skratke
 24hod.sk    Z domova

19. apríla 2026

Litva a Lotyšsko nedovolia Ficovi preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy, premiér hovorí, že si nájde inú trasu – VIDEO


Litva a Lotyšsko nedovolia predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) preletieť cez ich územie pri lete do ...



sni mka obrazovky 2026 04 19 o 9.48.43 676x338 19.4.2026 (SITA.sk) - Litva a Lotyšsko nedovolia predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy, kde chce položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Premiér o tom informoval v stanovisku s tým, že určite si nájde inú trasu, ako to urobil aj minulý rok, keď prelet nepovolilo Estónsko.


Vzťah pobaltských štátov k II. svetovej vojne Fica podľa jeho vlastných slov nemôže zastaviť v úmysle poďakovať za oslobodenie Slovenska, pri ktorom padli desaťtisíce vojakov Červenej armády, rumunskej armády a I. československého armádneho zboru pod velením Ludvíka Svobodu.

Premiér reagoval na výroky z Maďarska


Premiér tiež pripomenul, že víťaz maďarských volieb Péter Magyar obvinil maďarského premiéra Viktora Orbána, že pomohol v roku 2023 strane Smer-SD vyhrať voľby prevážaním nelegálnych migrantov na maďarsko-slovenské hranice. „Slovensko-maďarské hranice boli v rokoch 2022 – 2023 deravé ako ementál a absolútne nekontrolované. Kto sa chcel z Maďarska dostať na Slovensko, nenarazil na žiadnu prekážku, aj keď išlo o nelegálneho migranta bez totožnosti a neznámeho pôvodu. Tvrdenia víťaza maďarských volieb sú preto absolútne nepravdivé. Chápem, že v emóciách pred voľbami a po voľbách politici povedia všetko, ale ja nemôžem akceptovať ohrozovanie dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom nezodpovednými politickými vyhláseniami bez akéhokoľvek faktického základu," vyhlásil Fico.

Pri prvom osobnom stretnutí s Magyarom bude predseda vlády žiadať víťaza maďarských volieb o vysvetlenie, komu malo deň po voľbách slúžiť toto nepravdivé tvrdenie. „Jediné komu poslúžilo, bola slovenská opozícia, tak ako slovenská opozícia poslúžila predvolebnej kampani v Maďarsku otvorením témy Benešových dekrétov," skonštatoval Fico.

Premiér tiež informoval, že sa zúčastnil na videokonferencii o spoločnom postupe pri zabezpečení slobodnej plavby v Hormuzskom prielive a ponúkol slovenské odmínovacie kapacity pre zamínované pobrežia a skúsenosti z vodného manažmentu pre dotknuté krajiny v zálive.

Kritika rozhodovania Európskej únie


„Počas konferencie došla za veľkého potlesku správa, že Hormuzský prieliv sa otvára a ceny ropy okamžite klesli o 10 percent," uviedol Fico s tým, že následne prielivom preplávalo aj pár tankerov, aby krátko na to bol prieliv opäť uzatvorený.

„A ceny ropy idú prudko hore. Chcem vysloviť presvedčenie, že vystrájanie USA, Izraela a ukrajinského prezidenta (Volodymyra Zelenského, pozn. SITA) bude viesť Európsku úniu k poučeniu a zbaveniu sa ideologických okuliarov a posadnutosti voči Ruskej federácii. My musíme rovnako chápať, že nám v najhoršej možnej krízovej situácii nepomôže nikto, a preto už teraz je mimoriadne dôležité využívať všetky politické a právne nástroje na obhajobu našich záujmov. Podávame žalobu proti Európskej únii vo veci zastavenia dodávok ruského plynu, ku ktorému má definitívne dôjsť v októbri budúceho roku. Nie som jediný, ktorý si nevie predstaviť, čo to bude znamenať pre energetickú bezpečnosť EÚ a Slovenska," zdôraznil Fico. Doplnil, že nechce vnášať do tohto sporu politiku, ale racionalitu a volanie po elementárnej spravodlivosti.

„Slovenská vláda je presvedčená, že na takéto rozhodnutie potrebovala EÚ jednomyseľnosť všetkých členských krajín EÚ," vyhlásil predseda vlády.

Premiér hovorí o porušení pravidiel


Keďže bruselskí úradníci podľa premiéra vedeli, že jednomyseľnosť neexistuje, pokrivili paragrafy a jednomyseľnosť nahradili väčšinovým hlasovaním, čo považuje za hrubé porušenie a obídenie základných zmlúv o EÚ. „Čo tam potom, že na konci roku 2027 nebude v EÚ dostatok plynu, hlavná vec, že sme postavili stometrový železný plot medzi EÚ a Ruskom. Rovnako veľmi jasne komunikujem, že nepodporím prijatie nového sankčného balíka v prospech Ukrajiny, kým prezident Zelenský neobnoví prevádzku ropovodu Družba. Už aj indiánske kmene v Brazílii vedia, že ropovodu nič nie je a, že jeho odstavenie malo slúžiť ako nástroj na ovplyvňovanie volieb v Maďarsku. Budeme samozrejme veľmi aktívni na úrovni Európskej rady, slovenská vláda považuje úniu za slovenský životný priestor, preto chceme byť konštruktívnou súčasťou zmien, ku ktorým únia nevyhnutne smeruje," uviedol Fico.

V tomto duchu nás podľa neho čaká pomerne dôležitý neformálny samit EÚ na Cypre. „Naďalej ale platí aj záujem slovenskej vlády spolupracovať s každým štátom mimo a NATO, ktorý má záujem na mierovej a vzájomne výhodnej spolupráci so Slovenskom," dodal Fico.


Zdroj: SITA.sk

V Záhrebe protestovali tisícky ľudí, požadovali vyššie mzdy aj dôchodky

