Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
19. apríla 2026
Litva a Lotyšsko nedovolia Ficovi preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy, premiér hovorí, že si nájde inú trasu – VIDEO
19.4.2026 (SITA.sk) - Litva a Lotyšsko nedovolia predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy, kde chce položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Premiér o tom informoval v stanovisku s tým, že určite si nájde inú trasu, ako to urobil aj minulý rok, keď prelet nepovolilo Estónsko.
Vzťah pobaltských štátov k II. svetovej vojne Fica podľa jeho vlastných slov nemôže zastaviť v úmysle poďakovať za oslobodenie Slovenska, pri ktorom padli desaťtisíce vojakov Červenej armády, rumunskej armády a I. československého armádneho zboru pod velením Ludvíka Svobodu.
Premiér tiež pripomenul, že víťaz maďarských volieb Péter Magyar obvinil maďarského premiéra Viktora Orbána, že pomohol v roku 2023 strane Smer-SD vyhrať voľby prevážaním nelegálnych migrantov na maďarsko-slovenské hranice. „Slovensko-maďarské hranice boli v rokoch 2022 – 2023 deravé ako ementál a absolútne nekontrolované. Kto sa chcel z Maďarska dostať na Slovensko, nenarazil na žiadnu prekážku, aj keď išlo o nelegálneho migranta bez totožnosti a neznámeho pôvodu. Tvrdenia víťaza maďarských volieb sú preto absolútne nepravdivé. Chápem, že v emóciách pred voľbami a po voľbách politici povedia všetko, ale ja nemôžem akceptovať ohrozovanie dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom nezodpovednými politickými vyhláseniami bez akéhokoľvek faktického základu," vyhlásil Fico.
Pri prvom osobnom stretnutí s Magyarom bude predseda vlády žiadať víťaza maďarských volieb o vysvetlenie, komu malo deň po voľbách slúžiť toto nepravdivé tvrdenie. „Jediné komu poslúžilo, bola slovenská opozícia, tak ako slovenská opozícia poslúžila predvolebnej kampani v Maďarsku otvorením témy Benešových dekrétov," skonštatoval Fico.
Premiér tiež informoval, že sa zúčastnil na videokonferencii o spoločnom postupe pri zabezpečení slobodnej plavby v Hormuzskom prielive a ponúkol slovenské odmínovacie kapacity pre zamínované pobrežia a skúsenosti z vodného manažmentu pre dotknuté krajiny v zálive.
„Počas konferencie došla za veľkého potlesku správa, že Hormuzský prieliv sa otvára a ceny ropy okamžite klesli o 10 percent," uviedol Fico s tým, že následne prielivom preplávalo aj pár tankerov, aby krátko na to bol prieliv opäť uzatvorený.
„A ceny ropy idú prudko hore. Chcem vysloviť presvedčenie, že vystrájanie USA, Izraela a ukrajinského prezidenta (Volodymyra Zelenského, pozn. SITA) bude viesť Európsku úniu k poučeniu a zbaveniu sa ideologických okuliarov a posadnutosti voči Ruskej federácii. My musíme rovnako chápať, že nám v najhoršej možnej krízovej situácii nepomôže nikto, a preto už teraz je mimoriadne dôležité využívať všetky politické a právne nástroje na obhajobu našich záujmov. Podávame žalobu proti Európskej únii vo veci zastavenia dodávok ruského plynu, ku ktorému má definitívne dôjsť v októbri budúceho roku. Nie som jediný, ktorý si nevie predstaviť, čo to bude znamenať pre energetickú bezpečnosť EÚ a Slovenska," zdôraznil Fico. Doplnil, že nechce vnášať do tohto sporu politiku, ale racionalitu a volanie po elementárnej spravodlivosti.
„Slovenská vláda je presvedčená, že na takéto rozhodnutie potrebovala EÚ jednomyseľnosť všetkých členských krajín EÚ," vyhlásil predseda vlády.
Keďže bruselskí úradníci podľa premiéra vedeli, že jednomyseľnosť neexistuje, pokrivili paragrafy a jednomyseľnosť nahradili väčšinovým hlasovaním, čo považuje za hrubé porušenie a obídenie základných zmlúv o EÚ. „Čo tam potom, že na konci roku 2027 nebude v EÚ dostatok plynu, hlavná vec, že sme postavili stometrový železný plot medzi EÚ a Ruskom. Rovnako veľmi jasne komunikujem, že nepodporím prijatie nového sankčného balíka v prospech Ukrajiny, kým prezident Zelenský neobnoví prevádzku ropovodu Družba. Už aj indiánske kmene v Brazílii vedia, že ropovodu nič nie je a, že jeho odstavenie malo slúžiť ako nástroj na ovplyvňovanie volieb v Maďarsku. Budeme samozrejme veľmi aktívni na úrovni Európskej rady, slovenská vláda považuje úniu za slovenský životný priestor, preto chceme byť konštruktívnou súčasťou zmien, ku ktorým únia nevyhnutne smeruje," uviedol Fico.
V tomto duchu nás podľa neho čaká pomerne dôležitý neformálny samit EÚ na Cypre. „Naďalej ale platí aj záujem slovenskej vlády spolupracovať s každým štátom mimo EÚ a NATO, ktorý má záujem na mierovej a vzájomne výhodnej spolupráci so Slovenskom," dodal Fico.
Premiér reagoval na výroky z Maďarska
Kritika rozhodovania Európskej únie
Premiér hovorí o porušení pravidiel
